सिवेट बिल्ली के गोबर से तैयार होती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, एक कप की कीमत जानकर रह जाएंगें हैरान

Most Expensive Coffee, Price of the Coffee, Kopi Luwak: कोपी लुवाक दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है। इस तरह की अधिक कीमत का मुख्य कारक इस तरह की कॉफी का उत्पादन करने की असामान्य विधि है। यह कॉफी बीन्स इंडोनेशियाई के एक बिल्ली की तरह दिखने वाले जानवर जिसका नाम सिवेट कैट है, उसके बाथरुम से बनाया जाता है। यही कारण है कि कोपी लुवाक को कैट पूप कॉफी या सिवेट कैट कॉफी भी कहा जाता है। इस बिल्ली के मल को कोपी लुवाक के रूप में एकत्र, समाप्त और बेचा जाता है। आइए जानते हैं इस कॉफी से जुड़ी और तमाम बातें-

कोपी लुवाक: कोपी लुवाक दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है और इतनी प्रसिद्ध भी नहीं है। यह महंगी कॉफी सिवेट बिल्लियों के गोबर से ली जाती है। एक पाउंड की कोपी लुवाक कॉफी की कीमत आपको लगभग 600 डॉलर होगी। कॉफी बीन्स को पहले सिवेट और उनकी कड़वाहट के पाचन तंत्र स्ट्रिप्स के माध्यम से पारित किया जाता है, जिससे दुनिया में सबसे चिकनी कॉफी माना जाता है। यह ज्यादातर जावा, बाली और सुलावेसी के इंडोनेशियाई द्वीपों में उत्पादित होता है।

यहां लुवाक कॉफी की एवरेज कॉफी ब्रांड के साथ कीमत की तुलना की गई है: 1 कप कॉफी लुवाक कॉफी की कीमत $35 से $100 तक है, वहीं एवरेज कॉफी की कीमत $2 से $5 होती है।

कोपी लुवाक कॉफी खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें:

1.) “नकली” कॉफी / सिवेट कॉफी: कॉफी की दुकानों पर लगभग 70% कोपी लुवाक कॉफी या सिवेट कॉफी उपलब्ध होती है और यह 100% शुद्ध कोपी लुवाक नहीं होता है और कभी-कभी इसमें वास्तविक कॉफी का कुछ भी नहीं होता है। लोकप्रिय उद्योग मंच कॉफ़ी गीक के मार्क प्रिंस ने कहा है, “वास्तव में उत्पादित होने की तुलना में हर साल 5,000 प्रतिशत अधिक कोपी लुवाक बेची जाती है, वैध सामान का उत्पादन प्रतिवर्ष 5,000 पाउंड से कम चलता है।”

2. “क्रुएल” कोपी लुवाक फार्म / केज्ड सिवेट कैट्स: नेचुरल कोपी लुवाक, जो जानवरों के लिए हानिरहित है, वृक्षारोपण के आधार पर पाया जाता है और रोस्टिंग के लिए कलेक्ट किया जाता है। इस महंगी बीन्स को बनाने वाले किसानों की बहुत अधिक मांग है। किसानों ने उत्पाद की प्राकृतिक खेती के बारे में चिंता करना बंद कर दिया और बल्कि उच्चतम लाभ प्राप्त करने के तरीकों की तलाश की है। किसानों ने अधिक मात्रा में सिवेट्स को इकट्ठा किया और बंद कर दिया और लगभग विशेष रूप से उन्हें कॉफी बीन्स खिलाना शुरू कर दिया। हाई-एंड प्राइसिंग ने कोपी लुवाक कॉफी के लिए खेती की हुई बिल्लियों को एक दास उद्योग में बदल दिया।

