Singles’ Day 2026: क्या आप भी सिंगल हैं? अगर आपकी लाइफ में भी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है तो 11 नवंबर का दिन आपके लिए कुछ खास हो सकता है। इस दिन को सिर्फ एक आम तारीख समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि दुनिया भर में इसे एक खास पहचान के साथ मनाया जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि इस दिन को चुनने के पीछे भी एक खास वजह है। आखिर 11 नवंबर का सिंगल लोगों से क्या कनेक्शन है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी दिलचस्प बातें और सिंगल रहने के फायदे व चुनौतियां।

क्या खास है 11 नवंबर को जानें

हर साल 11 नवंबर को World Singles Day यानी सिंगल्स डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद सिंगल लोगों की पहचान और उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करना है। इसके जरिए यह संदेश भी दिया जाता है कि खुशहाल जिंदगी जीने के लिए रोमांटिक पार्टनर होना जरूरी नहीं है।

कब और कहां से हुई सिंगल्स डे की शुरुआत?

सिंगल्स डे की शुरुआत का सबसे प्रचलित किस्सा 1990 के दशक में चीन की नानजिंग यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। माना जाता है कि साल 1993 में कुछ छात्रों ने 11 नवंबर को सिंगल रहने का जश्न मनाने के लिए चुना था। उस समय इसे ‘बैचलर्स डे’ भी कहा जाता था। धीरे-धीरे यह विचार दूसरे कॉलेजों और युवाओं के बीच फेमस हो गया।

इस तारीख को चुनने के पीछे भी एक दिलचस्प वजह बताई जाती है। 11/11 में चार बार अंक 1 आता है। इन चार अंकों को अकेले खड़े लोगों के प्रतीक के तौर पर देखा गया। इसी वजह से 11 नवंबर को सिंगल्स डे के रूप में पहचान मिली। हालांकि, इसकी शुरुआत से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं।

साल 2009 में चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने 11 नवंबर को बड़े ऑनलाइन शॉपिंग इवेंट के तौर पर प्रचारित करना शुरू किया। इसके बाद Singles Day चीन के बड़े शॉपिंग फेस्टिवल में बदल गया। यानी आज यह दिन सिंगल लाइफ के जश्न के साथ-साथ ऑनलाइन खरीदारी के लिए भी जाना जाता है।

सिंगल रहने के क्या हैं फायदे?

सिंगल रहने का मतलब सिर्फ पार्टनर का न होना नहीं है। कई लोगों के लिए यह अपनी प्राथमिकताओं को समझने, खुद के लिए फैसले लेने और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का मौका भी होता है।

अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी

सिंगल रहने का एक बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने में ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है।

खुद को समझने और अपने शौक पूरे करने का समय

कई बार रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच लोग अपनी पसंद और शौक को पीछे छोड़ देते हैं। सिंगल रहने पर व्यक्ति को अपनी रुचियों को पहचानने और उन पर काम करने का मौका मिल सकता है।

करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर फोकस

अगर कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है ऐसे में सिंगल रहते हुए वह अपने लक्ष्यों के लिए समय निकाल सकता है और ज्यादा फोकस हो सकता है।

सिंगल रहने की क्या हैं चुनौतियां?

सिंगल रहने के फायदे हैं तो कुछ मुश्किलें भी हो सकती हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। किसी को सिंगल रहना पसंद आता है, जबकि किसी को कभी-कभी पार्टनर की कमी महसूस हो सकती है।

भावनात्मक साथ की कमी महसूस होना

जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब व्यक्ति को किसी अपने से अपनी बातें साझा करने या भावनात्मक सहारा लेने की जरूरत होती है। ऐसे समय में कुछ सिंगल लोगों को पार्टनर की कमी महसूस हो सकती है।

परिवार और समाज का दबाव

भारतीय समाज में शादी को अक्सर जीवन का जरूरी पड़ाव माना जाता है। ऐसे में सिंगल लोगों को कई बार परिवार या रिश्तेदारों के सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

अकेलापन महसूस होना

सिंगल होना और अकेलापन महसूस करना एक जैसी स्थिति नहीं है। कोई व्यक्ति सिंगल रहकर भी खुश हो सकता है, जबकि किसी रिश्ते में रहने वाला व्यक्ति भी अकेलापन महसूस कर सकता है।

सुरक्षा को लेकर चिंता

कुछ लोगों को अकेले रहते हुए घर, यात्रा या स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थितियों में सुरक्षा की चिंता हो सकती है। यह चुनौती खासकर तब बढ़ सकती है जब आसपास मदद के लिए कोई भरोसेमंद व्यक्ति उपलब्ध न हो।