World Organ Donation Day 2023: अंगदान करने के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र, क्या मेडिकल समस्या होने पर भी बॉडी पार्ट्स डोनेट कर सकते हैं? यहां जानें हर सवाल का जवाब

World Organ Donation Day 13 August, 2023: नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक, हर साल भारत में 5 लाख लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें सही समय पर ऑर्गन नहीं मिल पाता है। इनमें से करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं, जिनकी मौत लिवर ना मिलने के चलते हुई है।

विश्व अंगदान दिवस 2023 (P.C- Freepik)

पढ़ें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram