Music Therapy Benefits: बच्चे, बूढ़े या जवान हर किसी के जीवन में म्यूजिक या संगीत बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने और मानसिक शांति पाने का एक प्रभावी तरीका भी माना जाता है। जब भी हमारा मन उदास या खुश होता है तो हम संगीत सुनना पसंद करते हैं। यही वजह है कि आज के समय में म्यूजिक को थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह हमें न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे पर आइए जानते हैं म्यूजिक थेरेपी क्या है और ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है।

म्यूजिक थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें संगीत का इस्तेमाल व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ गाना सुनना ही नहीं बल्कि संगीत पर प्रतिक्रिया देना, वाद्य यंत्र बजाना या गायन जैसी गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। म्यूजिक थेरेपी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती है। जिसके बारे में डॉ. मनीषा मिश्रा गोस्वामी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया है।

म्यूजिक थेरेपी के फायदे

मानसिक शांति

म्यूजिक थेरेपी मन को शांत करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। सॉफ्ट और सुकून देने वाला संगीत सुनने से दिमाग को आराम मिलता है और मानसिक बेचैनी कम हो सकती है। यही वजह है कि ध्यान और योग के दौरान भी संगीत का इस्तेमाल किया जाता है।

क्रिएटिविटी बढ़ाए

म्यूजिक थेरेपी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने में मदद कर सकती है। कई लोगों के मन में संगीत सुनते समय नए विचार आते हैं। इससे उनकी एकाग्रता बेहतर हो सकती है। यही कारण है कि कलाकार, लेखक और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स काम करते समय संगीत सुनना पसंद करते हैं।

एनर्जी बढ़ाए

म्यूजिक थेरेपी आपको एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कराने में मदद कर सकती है। डॉ. मनीषा के अनुसार म्यूजिक शरीर को एनर्जेटिक रखने में भी मदद कर सकता है। तेज और एनर्जेटिक म्यूजिक सुनने से थकान कम महसूस हो सकती है और काम करने में भी मन लगता है। यही वजह है कि वर्कआउट, दौड़ने या किसी काम को करने पर लोग अक्सर संगीत सुनना पसंद करते हैं।

सकारात्मक ऊर्जा

म्यूजिक पूरे माहौल को खुशनुमा बनाए रखने में मदद करता है। कई लोग संगीत सुनते हैं जिससे उनको सकारात्मक ऊर्जा मिल सके। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति खुद को एनर्जेटिक महसूस कर सकता है।

तनाव कम करे

आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ही तनावपूर्ण हो गई है। ऐसे में म्यूजिक थेरेपी तनाव और चिंता को कम करने का एक आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है। डॉ. मनीषा के अनुसार मंत्रों और जाप जैसे संगीत को सुनने से शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है।

मूड बेहतर करे

संगीत का सीधा असर हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। जब हम पसंदीदा गाना सुनते हैं तो खुशी और उत्साह महसूस कर सकते हैं। वहीं जब मन उदास या थका होता है तो सॉफ्ट संगीत मूड को बेहतर करने में मदद कर सकता है।

वर्ल्ड म्यूजिक डे का इतिहास

पहली बार वर्ल्ड म्यूजिक डे की शुरुआत 21 जून 1982 को फ्रांस में हुई थी। इस खास दिन को मनाने का प्रस्ताव उस समय के फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री जैक लैंग, संगीतकार मॉरिस फ्लेयरेट और एक रेडियो प्रोड्यूसर ने मिलकर दिया था। उनका उद्देश्य था कि दुनियाभर के संगीत प्रेमियों के लिए एक दिन समर्पित किया जाए। इसके बाद हर साल 21 जून को यह दिन मनाया जाने लगा।

इस अवसर पर संगीतकार, सिंगर और कलाकार सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं। भारत के लिए भी वर्ल्ड म्यूजिक डे खास महत्व रखता है। यहां शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत और आधुनिक फ्यूजन म्यूजिक तक कई तरह की संगीत परंपराएं मौजूद हैं। संगीत भारत की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है।

यहां देखें वीडियो: https://www.instagram.com/reels/DPGlyXCE5vH