Coconut Dishes: किसी भी डिश में मिठास लानी हो या उसका स्वाद बढ़ाना हो, नारियल भारतीय खाने का अहम हिस्सा माना जाता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में नारियल को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। केरल से लेकर कश्मीर तक नारियल से बनने वाली कई पारंपरिक डिश का स्वाद लाजवाब होता है। हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस बनाया जाता है। इस खास मौके पर जानते हैं भारत के राज्यों में नारियल से बनने वाली पारंपरिक और स्वादिष्ट डिशेज के बारे में।

मद्रा, हिमाचल प्रदेश

चने, नारियल का पेस्ट, बादाम, किशमिश, दही और मसालों से बनने वाली यह हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक डिश है। अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं, तो इस डिश को ट्राई कर सकते हैं।

खांडवी, गुजरात

तटीय क्षेत्र होने की वजह से गुजरात में बनने वाली कई डिशेज में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खांडवी भी इनमें से एक है जो गुजरात के पारंपरिक डिश की पहचान है। इसे नाश्ते में बहुत चाव से खाया जाता है। बेसन और नारियल से इस डिश को तैयार किया जाता है।

खुरमी, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक मिठाई खुरमी गेहूं के आटे, सूजी और चीनी या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए नारियल डाला जाता है जो डिश को क्रंची टेक्सचर देता है। इसे डेजर्ट या स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है। खासतौर पर इसे पोला फेस्टिवल के दौरान बनाया जाता है।

शुफ्ता, कश्मीर

शुफ्ता कश्मीर की पारंपरिक और स्वादिष्ट मिठाई है। डेजर्ट में खाई जाने वाली मिठाई पके हुए ड्राई फ्रूट्स और नारियल से बनाई जाती है। इसे खास अवसरों, त्योहारों और शादियों में खूब बनाया जाता है। दिखने में सुंदर और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है।

नर्केल नारू, बंगाल

नर्केल नारू बंगाल की पारंपरिक मिठाई है जिसे ताजे नारियल और गुड़ या चीनी से बनाया जाता है। यह खास तौर पर त्योहारों और उत्सव में बनाए जाते हैं।

पुट्टु, केरल

कद्दूकस किए हुए नारियल से इस डिश को तैयार किया जाता है। भाप से पकने वाली यह डिश केरल में नाश्ते के रूप में खाई जाती है। इसमें नारियल के साथ चावल का आटा, मक्के का आटा, गेहूं और रागी का इस्तेमाल किया जाता है।

मोदक, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में बनने वाले प्रसिद्ध मोदक को भाप से तैयार किया जाता है। इसके अंदर नारियल और गुड़ की फिलिंग की जाती है। अलग-अलग राज्यों में इन्हें अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी पर इसे खास तौर पर बनाया जाता है।

नारिकोल पीठा, असम

यह असम और पूर्वोत्तर भारत में बनाई जाने वाली पारंपरिक डिश है। इसे खास तौर पर बिहू पर बनाया जाता है। नारियल और चीनी को भूनकर इसे तैयार किया जाता है।

पोडो पीठा, ओडिशा

फर्मेंटेड चावल, काले चने, कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ की मदद से पोडो पीठा बनाया जाता है। यह अंदर से सॉफ्ट और सफेद होता है। वहीं बाहर से थोड़ा जला हुआ नजर आता है।

बिसिबेले भात, कर्नाटक

कर्नाटक में बिसिबेले भात खूब खाया जाता है जो कुछ हद तक खिचड़ी से मिलता-जुलता है। इसमें दाल, नारियल और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है।