अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं, तो जुलाई का पहला रविवार आपके लिए बेहद खास है। हर साल जुलाई के पहले रविवार को वर्ल्ड बिरयानी डे मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की सबसे पसंदीदा राइस डिश में से एक बिरयानी के समृद्ध इतिहास, बेहतरीन स्वाद और पारंपरिक दम-पकाने की कला का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। भारत में बिरयानी सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों की संस्कृति और खानपान का हिस्सा है। कहीं इसमें खुशबूदार बासमती चावल का इस्तेमाल होता है तो कहीं खास किस्म के स्थानीय चावल का। आइए जानते हैं भारत की 12 मशहूर बिरयानियों के बारे में, जिन्हें हर फूड लवर को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए।

भटकल बिरयानी

कर्नाटक के भटकल क्षेत्र की यह बिरयानी अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। इसे पारंपरिक लेयर्स की बजाय वन-पॉट स्टाइल में पकाया जाता है। जीरा सांबा चावल, टमाटर, मसालों और चिकन या मटन के साथ तैयार की जाने वाली यह बिरयानी बेहद स्वादिष्ट होती है।

क्लासिक मटन बिरयानी

दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट, नींबू, लाल मिर्च और गरम मसालों में मेरिनेट किए गए मटन से बनने वाली यह बिरयानी बेहद रसीली और खुशबूदार होती है। ऊपर से डाले गए सुनहरे तले हुए प्याज (बिरिस्ता) इसका स्वाद और बढ़ा देते हैं।

हैदराबादी मटन बिरयानी

भारत की सबसे लोकप्रिय बिरयानियों में शामिल हैदराबादी बिरयानी बासमती चावल, मटन और सुगंधित मसालों के साथ दम पर पकाई जाती है। इसका मसालेदार और रिच स्वाद इसे दुनियाभर में मशहूर बनाता है।

मोती बिरयानी

‘बिरयानियों का हीरा’ कही जाने वाली मोती बिरयानी का संबंध हैदराबाद और अवध के शाही रसोईघरों से माना जाता है। इसमें अंडे की सफेदी या चांदी के वर्क से सजे कीमे के छोटे-छोटे मोती जैसे बॉल्स डाले जाते हैं। केसर, इलायची और गुलाब जल इसकी खास पहचान हैं।

एग बिरयानी

उबले हुए अंडे, चावल, केसर, मसाले और तले हुए प्याज से तैयार होने वाली एग बिरयानी हर उम्र के लोगों की पसंद है। इसे आमतौर पर सालन के साथ परोसा जाता है।

चिकन बिरयानी

चिकन बिरयानी भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बिरयानियों में से एक है। मेरिनेट किए गए चिकन, आधे पके चावल, केसर और मसालों को दम पर पकाकर इसका लाजवाब स्वाद तैयार किया जाता है।

चेट्टीनाड चिकन बिरयानी

तमिलनाडु के चेट्टीनाड क्षेत्र की यह बिरयानी अपने तीखे मसालों और खास स्वाद के लिए मशहूर है। कई जगह इसमें उबले अंडे, सूखे मांस और नमकीन सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाता है।

कीमा बिरयानी

बारीक कटे हुए मांस (कीमा), सुगंधित मसालों और हर्ब्स से बनने वाली कीमा बिरयानी खासतौर पर रमजान के दौरान काफी लोकप्रिय रहती है।

अवधी (लखनवी) बिरयानी

लखनऊ की मशहूर अवधी बिरयानी को ‘पक्की बिरयानी’ भी कहा जाता है। इसमें मांस और चावल को अलग-अलग पकाकर बाद में दम पर तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद बेहद नाजुक और संतुलित बनता है।

कोलकाता बिरयानी

कोलकाता बिरयानी की सबसे बड़ी खासियत इसमें डाले जाने वाले आलू और उबले अंडे हैं। हल्के मसाले, घी, बासमती चावल और मटन का संतुलित स्वाद इसे बाकी बिरयानियों से अलग बनाता है।

मालाबार बिरयानी

केरल के कोझिकोड, थालास्सेरी और मलप्पुरम क्षेत्रों में मिलने वाली मालाबार बिरयानी खास ‘खायमा’ चावल से बनाई जाती है। इसमें काजू, किशमिश और सुगंधित मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता है, जो इसे एक अलग स्वाद देता है।

वेजिटेबल बिरयानी

जो लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, उनके लिए वेजिटेबल बिरयानी बेहतरीन विकल्प है। इसमें मौसमी सब्जियां, चावल और बिरयानी मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रायता, सालन, अचार और सलाद के साथ परोसा जाता है।

Also Read

गरमा-गरम चाय और रिमझिम बारिश का साथ, इन 5 भारतीय स्नैक्स से बनाएं मानसून खास