बेड चुनते समय हम कंफर्ट और डिजाइन दोनों का खास ध्यान रखते हैं। आजकल बाजार में कई तरह के बेड डिजाइन उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ आरामदायक होते हैं बल्कि बेडरूम के लुक को भी बदल सकते हैं। वुडन, मर्फी और स्टोरेज बेड जैसे कई ऑप्शन हैं। ऐसे में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमरे के लिए कौन-सा बेड सही हो सकता है। कई बार जल्दबाजी में हम गलत बेड भी चुन लेते हैं।

अगर आप बेड खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां दिए गए कुछ डिजाइन्स से आइडिया ले सकते हैं। ये बेडरूम को आकर्षक और स्टाइलिश लुक देने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं बेड डिजाइन और उनकी खासियत के बारे में, जिससे बेहतर चुनाव करने में मदद मिल सकती है।

मर्फी बेड

आजकल बेडरूम को मॉडर्न और क्लासी लुक देने के लिए कई तरह के बेड डिजाइन किए जा रहे हैं। जिनमें मर्फी बेड भी शामिल है। इसे वॉल बेड या फोल्ड डाउन बेड भी कहा जाता है। इस तरह के बेड कमरे में कम जगह घेरते हैं और दिखने में भी स्टाइलिश लगते हैं। जरूरत के अनुसार आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टोरेज बेड

कमरे को स्टाइलिश लुक देने के लिए स्टोरेज बेड अच्छा विकल्प हो सकता है। बेडरूम में सामान रखने की जगह कम है, तो इसे चुन सकते हैं। इसमें आप रजाई, कंबल, कपड़े या अन्य चीजों को आसानी से संभालकर रख सकते हैं। इससे कमरे को व्यवस्थित रखने में मदद मिल सकती है। इस तरह के बेड डिजाइन छोटे घरों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं।

वुडन बेड

बेडरूम का लुक बदलने के लिए वुडन बेड भी अच्छा विकल्प हो सकता है। यह दिखने में काफी सुंदर और एलिगेंट लगता है, जिससे कमरा आकर्षक लग सकता है। इसमें कई तरह के डिजाइन आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें कमरे के साइज के अनुसार चुना जा सकता है।

सोफा बेड

कई लोग छोटे फ्लैट या घरों में रहते हैं। ऐसे में उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता है। इसके लिए सोफा बेड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो कम जगह में सोफा और बेड दोनों का काम कर सकता है। इसे आप बेडरूम ही नहीं बल्कि लिविंग रूम या गेस्ट रूम में भी रख सकते हैं।

प्लेटफॉर्म बेड

प्लेटफॉर्म बेड दिखने में काफी मॉडर्न लगते हैं। यह जमीन से सटे होते हैं, जिसकी वजह से बेड के नीचे की जगह का उपयोग नहीं हो पाता। अगर आपका कमरा बड़ा है, तो ऐसे बेड अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि छोटे कमरे के लिए इसे चुनने से पहले जगह का ध्यान रखें।