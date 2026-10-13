दिवाली से पहले घरों की सफाई का काम तेजी से चलता है। ऐसे में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां अक्सर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अलमारी, पलंग और दूसरे लकड़ी के फर्नीचर की सफाई करना भी जरूरी है। नमी और सही देखभाल न मिलने के कारण लकड़ी में फफूंद लग सकती है। वहीं अगर फर्नीचर में दीमक लग जाए तो ये धीरे-धीरे अंदर से उसे खोखला कर सकती है। ऐसे में कुछ आसान तरीकों की मदद से आप लकड़ी के फर्नीचर की सफाई करने के साथ उसकी देखभाल भी कर सकते हैं।

हल्के साबुन के घोल से फफूंद साफ करें

अगर घर में लगी लकड़ी या फिर किसी फर्नीचर पर आपको थोड़ी-बहुत फफूंद दिखाई दे रही है, तो हल्के साबुन वाले पानी से उसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दस्ताने पहनें और फिर घोल में कपड़ा भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें। इसके बाद प्रभावित जगह को धीरे-धीरे पोंछें।

फफूंद के जिद्दी दागों के लिए सही क्लीनर चुनें

अगर सामान्य सफाई से फफूंद के निशान नहीं हटते, तो लकड़ी की सतह और उसकी पॉलिश के अनुकूल क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्पाद पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। ब्लीच, सिरका या दूसरे सफाई वाले केमिकल को आपस में मिलाकर इस्तेमाल न करें।

फर्नीचर के आसपास की सीलन दूर करें

फफूंद से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ फर्नीचर साफ करना काफी नहीं है। अगर दीवार में सीलन है या कहीं से पानी रिस रहा है, तो पहले उस समस्या को ठीक करवाएं। अलमारी को समय-समय पर खोलें और कमरे में पर्याप्त हवा आने दें, ताकि नमी जमा न हो।

दीमक के छेदों को नजरअंदाज न करें

लकड़ी में छोटे छेद, मिट्टी जैसी सुरंगें या अंदर से खोखली होने के संकेत दिखें, तो उन्हें सिर्फ पॉलिश या पुट्टी से ढकने की कोशिश न करें। ये दीमक के संक्रमण के संकेत हो सकते हैं। पहले जांच और जरूरी उपचार करवाएं, उसके बाद फर्नीचर की मरम्मत कराएं।

नीम की पत्तियों से जुड़ा घरेलू उपाय अपनाएं

दीमक को हटाने के लिए आप नीम की पत्तियों या नीम और करेले के उबले पानी को प्रभावित जगह पर डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि फर्नीचर पर कोई भी घोल लगाने से पहले उसकी सतह पर परीक्षण जरूर करें।

सफेद सिरके और नींबू के रस

सिरके और नींबू के रस को मिलाकर दीमक वाली जगह पर छिड़कने का घरेलू नुस्खा आजमा सकते हैं। हालांकि इससे फर्नीचर के अंदर छिपी दीमक खत्म होने की गारंटी नहीं है।

लौंग के तेल का करें इस्तेमाल

लौंग के तेल को पानी में मिलाकर दीमक की सुरंगों पर छिड़क सकते हैं। इससे लकड़ी के भीतर मौजूद दीमक कॉलोनी को हटाने में मदद मिल सकती है।

लकड़ी पर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगवाएं

लकड़ी के लिए उपयुक्त सीलर या सुरक्षात्मक कोटिंग नमी के असर को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि, इसे दीमक खत्म करने का उपाय न समझें।

सफाई के बाद लकड़ी को अच्छी तरह सुखाएं

फर्नीचर पर पानी या नमी छोड़ने से फफूंद दोबारा पनप सकती है। इसलिए सफाई के तुरंत बाद सूखे कपड़े से सतह पोंछें और कमरे में हवा आने-जाने दें। लकड़ी को भिगोने से बचें, क्योंकि ज्यादा नमी से उसे नुकसान पहुंच सकता है।

कब घरेलू उपायों से काम नहीं चलेगा?

अगर घर के कई हिस्सों में दीमक दिखाई दे रही है, लकड़ी खोखली होने लगी है, नई मिट्टी जैसी सुरंगें बन रही हैं या फर्नीचर कमजोर पड़ रहा है, तो घरेलू नुस्खों में समय बर्बाद न करें। ऐसी स्थिति में पेस्ट कंट्रोल विशेषज्ञ से जांच करवाना जरूरी है।