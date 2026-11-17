मौसम बदलने का असर इंसानों के साथ-साथ पेड-पौधों पर भी पड़ता है। कई बार हरा-भरा दिखने वाला गार्डन सर्दियों में अचानक मुरझाने लगता है। ठंडी हवा, गिरता तापमान और पाला भी पौधों की पत्तियों, नई कोंपलों और जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

ऐसे में आपको बदलते मौसम में थोड़ा बहुत पौधों की केयर करना जरूरी है। खासकर ऐसे पौधे जो गर्म मौसम में अच्छी तरह बढ़ते हैं, उन्हें ठंड से बचाने के लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। अगर आपके घर की बालकनी, छत या आंगन में भी कई तरह के पौधे लगे हैं, तो ठंड बढ़ने से पहले कुछ जरूरी काम निपटा लें। इस तरह आप ठंडे मौसम में भी पौधों को मुरझाने से बचा पाएंगे।

ठंड बढ़ने से पहले गार्डन में जरूर करें ये 5 काम

पौधों को सुरक्षित जगह पर रखें

अगर आपके गार्डन में मनी प्लांट, क्रोटन, एरिका पाम या दूसरे ऐसे पौधे हैं जिन्हें ज्यादा ठंड पसंद नहीं है, तो उन्हें खुले में छोड़ने के बजाय किसी सुरक्षित जगह पर रखें। ज्यादा सर्दी आने से पहले ही आप गमलों को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां ठंडी हवा सीधे न लगे। इस बात का ध्यान रखें कि पौधों को उनकी जरूरत के मुताबिक रोशनी मिलती रहनी चाहिए। बालकनी में गमले दीवार के पास या किसी शेड के नीचे रख सकते हैं।

मिट्टी के ऊपर मल्चिंग करें

ठंड में सिर्फ पत्तियों ही नहीं, पौधों की जड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में मिट्टी के ऊपर सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके का बुरादा (कोकोपीट), पुआल या सूखी घास की परत बिछा सकते हैं। इस प्रोसेस को ही मल्चिंग (Mulching) कहते हैं। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और तापमान में अचानक बदलाव का असर जड़ों पर कम पड़ता है। ध्यान रखें कि मल्च को पौधे के तने से बिल्कुल सटाकर न रखें।

पानी देने का तरीका बदलें

सर्दियों में पौधों की बढ़त और पानी की जरूरत मौसम के हिसाब से बदल सकती है। ऐसे में गर्मियों की तरह रोजाना पानी देना सही नहीं है। पानी डालने से पहले गमले की मिट्टी की ऊपरी परत छूकर देखें। अगर मिट्टी नम है, तो पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर सूखी लगे, तभी पानी दें। कोशिश करें कि सुबह के समय पानी डालें, ताकि रात तक मिट्टी में जरूरत से ज्यादा नमी न रहे।

पाले से बचाने के लिए पौधों को ढकें

अगर आपके इलाके में रात का तापमान बहुत गिरता है या पाला पड़ने की आशंका है, तो संवेदनशील पौधों को रात में सूती चादर, गार्डनिंग क्लॉथ या बोरे से ढक सकते हैं। कोशिश करें कि कपड़ा पत्तियों को दबाए नहीं और जमीन तक पहुंचकर पौधे के आसपास गर्माहट बनाए रखे।

पौधों की छंटाई और खाद देने में सावधानी बरतें

ठंड शुरू होने से ठीक पहले पौधों की बहुत ज्यादा छंटाई करने से बचें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि छंटाई के बाद नई कोंपलें निकल सकती हैं। वो ठंड और पाले के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं। इसके साथ ही बदलते मौसम में बिना जरूरत ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद न डालें।