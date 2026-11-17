मौसम ठंडा होने लगा है। ऐसे में अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता कि पानी थोड़ा कम पीने का मन करता है। हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है और शरीर के सभी जरूरी काम ठीक से चलते रहें, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है।

गर्मियों में तो हमें बार-बार प्यास लगती है, लेकिन सर्दियों में दिनभर में जरूरत से कम पानी पी पाते हैं। लंबे समय तक ऐसा होने पर शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन (Dehydration) की समस्या हो सकती है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी न हो इसलिए आपको डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अच्छी होती है। आइए जानें इसके बारे में।

दूध

दूध में पानी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और फैट जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ऐसे में सर्दियों में एक गिलास दूध पीना शुरू कर सकते हैं। यह शरीर को तरल पदार्थ देने के साथ पोषण भी देता है। अगर आपको सादा दूध पसंद नहीं है, तो इसे हल्का गर्म करके पी सकते हैं।

टमाटर

टमाटर में करीब 94 प्रतिशत पानी होता है, इसलिए इसे डाइट में शामिल करना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसे सलाद, सैंडविच या स्प्राउट्स के साथ खा सकते हैं। टमाटर में लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं।

नारियल पानी

सर्दियों में भी नारियल पानी पीना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें पानी के साथ पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। ये शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। इसे डाइट में शामिल करने से हाइड्रेशन में मदद मिल सकती है।

पालक

सर्दियों में मिलने वाला पालक भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसमें लगभग 92 प्रतिशत पानी होता है। इसके अलावा पालक विटामिन A, विटामिन C, फोलेट, आयरन और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों का भी अच्छा स्रोत है। इसे दाल, सब्जी, सूप या सलाद के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं।

संतरा और मौसमी

सर्दियों में संतरा और मौसमी आसानी से मिल जाते हैं। इनमें पानी की अच्छी मात्रा होती है। साथ ही विटामिन C भी मिलता है, जो शरीर के सामान्य इम्यून फंक्शन के लिए जरूरी है। इन्हें जूस के बजाय साबुत खाना बेहतर है, क्योंकि इससे फाइबर भी मिलता है।

गाजर और मूली

सर्दियों की इन सब्जियों में पानी के साथ फाइबर भी पाया जाता है। इन्हें सलाद, रायता या सब्जी के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं। मूली और गाजर शरीर को कुछ मात्रा में पानी देने के साथ पाचन के लिए भी उपयोगी हैं।

दही

दही में पानी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी मिलता है। अगर आपको सर्दियों में ठंडा दही खाना पसंद नहीं है, तो इसे सामान्य तापमान पर रखकर खा सकते हैं। हालांकि, सर्दी-जुकाम में दही पूरी तरह बंद करने की कोई सार्वभौमिक जरूरत नहीं है।

सेब और अमरूद

सेब और अमरूद में पानी के साथ फाइबर भी मिलता है। अमरूद में विटामिन C अच्छी मात्रा में होता है। इन्हें सुबह या शाम के स्नैक्स में शामिल किया जा सकता है।

सब्जियों का सूप

सर्दियों में गर्मागर्म सूप पीना शरीर को हाइड्रेट रखने का आसान तरीका हो सकता है। टमाटर, गाजर, पालक, मटर और दूसरी सब्जियों से बना सूप डाइट में शामिल करें। ध्यान रखें कि इसमें नमक बहुत ज्यादा न डालें।

दाल और पतली खिचड़ी

दाल, सब्जियों वाली खिचड़ी और पतली दाल भी शरीर को कुछ मात्रा में पानी देती हैं। इनके साथ प्रोटीन, फाइबर और दूसरे पोषक तत्व भी मिलते हैं। सर्दियों में इन्हें लंच या डिनर में शामिल करना अच्छा विकल्प है।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। शरीर में पानी की जरूरत हर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधि के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।