Cleaning Hacks: खिड़की घर की खूबसूरती बढ़ाने और प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए जरूरी मानी जाती है। हर कमरे में खिड़की लगाई जाती है ताकि वेंटिलेशन सही बना रहे। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि खिड़की पर लगा कांच धुंधला और गंदा नजर आ रहा है। जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन शीशों (कांच) का गंदा होना या इन पर दाग-धब्बे होना बहुत ही आम समस्या है। समय के साथ धीरे-धीरे खिड़की पर लगे शीशे धूल-मिट्टी और नमी के संपर्क में आते हैं और गंदे दिखने लगते हैं। कई बार दाग इतने जिद्दी होते हैं कि इन्हें साफ करने पर शीशे धुंधले हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। ऐसे में कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से खिड़की के गंदे और धुंधले शीशों को वापस चमकाया जा सकता है।

दिवाली से पहले घर की खिड़की और शीशों पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए यहां बताए गए आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं। जिससे घर की सुंदरता बढ़ सकती है और सफाई करने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

खिड़की साफ करने का तरीका

खिड़की के शीशे को साफ करने से पहले इसके नीचे के हिस्से को साफ करें। क्योंकि नीचे का हिस्सा (विंडो सिल) गीला होने पर गंदगी चिपक सकती है और इसे साफ करने में परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको कोई नुकीली चीज या पतले ब्रश की जरूरत होगी। इसके अलावा खराब टूथब्रश की मदद से भी खिड़की के नीचे धूल-मिट्टी और गंदगी को साफ किया जा सकता है। जाले या कचरे को बाहर निकाल लें। इसके बाद सूखे कपड़े की मदद से खिड़की के आसपास की धूल को भी साफ कर लें।

बेकिंग सोडा

खिड़की के शीशों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेकिंग सोडा साफ-सफाई में काफी मददगार साबित होता है। इसके लिए एक बाउल में बेकिंग सोडा में हल्का पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। अब एक सॉफ्ट यानी मुलायम कपड़े की मदद से इस घोल को शीशे पर लगाएं। अब साफ कपड़े की मदद से शीशे को साफ करें। इस तरह खिड़की पर लगा शीशा चमक सकता है।

नमक का इस्तेमाल

खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा नमक का इस्तेमाल घर के शीशों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए नमक को पानी में डालकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को खिड़की पर स्प्रे करें। फिर माइक्रोफाइबर कपड़े की मदद से खिड़की को साफ करें। इस तरह बिना स्क्रैच के शीशे की गंदगी को दूर किया जा सकता है।

अखबार से करें सफाई

हर बार खिड़की के शीशों को साफ करने के लिए महंगे क्लीनर या माइक्रोफाइबर कपड़े की जरूरत नहीं है। बल्कि शीशों की चमक को वापस लाने के लिए अखबार मददगार उपाय साबित हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले खिड़की के चारों किनारों को गीले कपड़े की मदद से अच्छी तरह साफ कर लें। अब शीशे पर पानी का स्प्रे करें। इसके बाद अखबार लेकर हल्के हाथों से शीशे को साफ करें। इस तरह शीशों को आसानी से साफ किया जा सकता है। इस तरह धुंधलापन और गंदगी दोनों दूर की जा सकती है। हालांकि अखबार से शीशे को साफ करने पर स्क्रैच हो सकता है। इसलिए ज्यादा जोर से रगड़कर शीशे की सफाई न करें।