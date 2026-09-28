खिड़की की जाली पर महीनों की धूल जम जाए तो उसे साफ करना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है। जैसे ही जाली पर कपड़ा लगाते हैं धूल उड़कर आसपास के फर्नीचर और फर्श पर पहुंच जाती है। फिर जाली के साथ-साथ कमरे की सफाई भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर जाली साफ करने से पहले ही एक छोटा सा काम कर लिया जाए तो यह झंझट काफी कम हो सकता है। इसलिए खिड़की की जाली साफ करने से पहले एक छोटा का काम कर लेना चाहिए। इससे धूल भी कम उड़ेगी और मेहनत भी बचेगी।

सबसे पहले जाली की सूखी धूल हटाएं

जाली पर पानी या गीला कपड़ा लगाने से पहले उसकी ऊपर जमी सूखी धूल को हटाना बेहतर रहता है। इसके लिए मुलायम ब्रश, पुराना साफ टूथब्रश या वैक्यूम क्लीनर के ब्रश अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो जाली पर उसे हल्के हाथ से चलाएं। इससे आराम से धूल पहले ही निकल जाएगी। वैक्यूम न हो तो मुलायम ब्रश से जाली को हल्के हाथ से साफ करें। बहुत जोर से रगड़ने से जाली मुड़ सकती है या खराब हो सकती है।

इसके बाद करें ये काम

जब ऊपर की धूल हट जाए तो एक बाल्टी में पानी लें और उसमें थोड़ा सा हल्का लिक्विड साबुन मिलाएं। माइक्रोफाइबर कपड़े या नरम स्पंज को इसमें हल्का गीला करके अच्छी तरह निचोड़ लें।

अब जाली को धीरे-धीरे साफ करें। कपड़े को बहुत ज्यादा गीला न रखें, खासकर अगर जाली के आसपास फ्रेम या कोई ऐसा हिस्सा हो जिस पर ज्यादा पानी रुक सकता है।

कोनों की सफाई के लिए पुराना टूथब्रश आएगा काम

जाली के किनारों और कोनों में धूल ज्यादा जमा हो जाती है। यहां मुलायम पुराना टूथब्रश काम आ सकता है। ब्रश से हल्के हाथ से कोनों की गंदगी निकालें और फिर साफ कपड़े से पोंछ दें।

जाली साफ करते समय इन गलतियों से बचें

बहुत ज्यादा पानी डालकर जाली साफ न करें। धूल हटाए बिना सीधे गीला कपड़ा न लगाएं।

जाली को जोर से रगड़ने से बचें। बहुत कठोर ब्रश का इस्तेमाल न करें।

सफाई के बाद जाली और फ्रेम को अच्छी तरह सूखने दें।

कितनी बार साफ करें?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि खिड़की के आसपास कितनी धूल आती है। जहां सड़क की धूल ज्यादा आती हो, वहां जाली को नियमित रूप से साफ करना उपयोगी रहेगा। अगर धूल कम जमा होती है तो जरूरत के हिसाब से सफाई की जा सकती है।