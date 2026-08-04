दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक डोसा भी है, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़े चाव से खाया जाता है। डोसा अपने खास बनाने के तरीके और इसके साथ परोसी जाने वाली नारियल की चटनी और सांभर के लिए जाना जाता है। डोसा को बहुत ही कम तेल में या घी में पकाया जाता है, जिसके चलते ये सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। काफी लोग घर पर भी डोसा बनाते हैं। लेकिन कई बार घर पर बना डोसा स्वादिष्ट तो बनता है, लेकिन उसमें रेस्टोरेंट जैसी पतली, सुनहरी और कुरुकुरी बनावट नहीं आ पाती है। हालांकि, कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से आप घर पर भी रेस्टोरेंट जैसा पतला कुरकुरा मसाला डोसा तैयार कर सकते हैं।

क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए बैटर में मिलाए ये दो चीजें

डोसे में कुरकुरा पन लाने के लिए चावल और दाल का सही मात्रा होना बेहद जरूरी है। आमतौर पर 3 कप डोसा चावल और 1 कप उड़द दाल का अनुपात सबसे बेहतर माना जाता है। इसके साथ 2-3 बड़े चम्मच चना दाल और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना मिलाने से डोसा अधिक सुनहरा, कुरकुरा और स्वादिष्ट बन सकता है। इसमें थोड़ी सी सूजी भी मिला सकते हैं।

भिगोने का समय

अगर आप डोसे में कुरकुरापन चाहते हैं, तो चावल और दाल को पर्याप्त समय तक भिगोना जरूरी है। इसके लिए चावल और दाल को अलग-अलग 5 से 6 घंटे या रातभर भिगोकर रख दें। इससे दाने अच्छी तरह नरम हो जाते हैं और पीसने में आसानी होती है। मेथी दाने को उड़द दाल के साथ भिगोना चाहिए।

पीसने का तरीका

दाल को पीसते समय थोड़ा-थोड़ा पानी डालें ताकि बैटर हल्का और फूला हुआ बने। वहीं, चावल को थोड़ा दरदरा पीसें। इससे डोसा क्रिस्पी बनता है। दोनों बैटर को मिलाकर हाथ से 2-3 मिनट तक अच्छी तरह फेंटें। इससे फर्मेंटेशन बेहतर होता है। बैटर को 8 से 12 घंटे किसी गर्म जगह पर ढककर रखें। अच्छी तरह फर्मेंट होने पर बैटर हल्का फूल जाता है और उसमें छोटे-छोटे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, जो डोसे को हल्का, कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाने में मदद करते हैं। डोसा बनाने से पहले बैटर न ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत पतला।

तवा का रखें ध्यान

कुरकुरा डोसा बनाने के लिए मोटे तले का नॉन-स्टिक तवे का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। मध्यम आंच पर इसे गर्म कर बैटर को फैलाना चाहिए। बैटर को एक कलछी की मदद से तवे के बीच में डालें और गोल-गोल घुमाते हुए जितना हो सके पतला फैलाएं। पतला डोसा ही कुरकुरा बनता है। इसके बाद किनारों और ऊपर की तरफ थोड़ा सा घी या मक्खन डालें। मध्यम आंच पर डोसे को सुनहरा और किनारे से अपने आप उठने तक पकाएं। ऐसे में इन आसान टिप्स की मदद से आप घर पर ही कुरुकुरा और स्वादिष्ट डोसा बना सकते हैं।

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