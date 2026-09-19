आज के डिजिटल युग में जीवन की गति तेज हो गई है। ऐसे में समय के साथ समाज की सोच में बदलाव आना स्वाभाविक है। मगर काम की व्यस्तता, संयुक्त परिवारों के टूटने से जिम्मेदारियों का बोझ, जीवन में सब कुछ जल्द पा लेने की होड, बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति और कई तरह के तनाव जैसे कारणों से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक सहनशीलता भी कमजोर हो रही है। मनुष्य ने कृत्रिम सुविधाओं के प्रभाव में खुद को इस कदर ढाल लिया है कि प्राकृतिक तौर पर वह विकट परिस्थितियों का सामना करने में अक्षम हो जाता है।

आजकल ज्यादातर लोगों को छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। यह उनके सहनशीलता के स्तर को दर्शाता है। बढ़ती तकनीकी निर्भरता, बदलती सोच और खुद पर काबू न कर पाना इसके पीछे की वजह हो सकती है। इसलिए हमें उन कारणों के बारे में जानना चाहिए, जिसकी वजह से हम सहनशीलता खोते जा रहे हैं।

तकनीकी निर्भरता

सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमें हर चीज तुरंत पाने का आदी बना दिया है। इस कारण जब वास्तविक जीवन में किसी परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। तकनीकी सुविधाओं से हमारी शारीरिक सहनशीलता भी कमजोर होती जा रही है। मसलन गर्मी के दिनों में हम ज्यादातर समय वातानुकूलित कक्ष में बिताना पसंद करते हैं, जिससे हमारा शरीर उसी वातावरण में ढल जाता है और जब कभी बाहर निकलना हो, तो गर्मी को झेलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल उसी सीमा के दायरे में करना चाहिए, जहां हमारी प्राकृतिक क्षमताएं प्रभावित न हों। अगर तकनीक मनुष्य के जीवन पर हावी हो जाए, तो जाहिर है कि उसके नकारात्मक परिणाम कई रूपों में सामने आएंगे।

सोच में बदलाव

जीवन हमेशा आसान होना चाहिए, इस तरह की महत्त्वाकांक्षाएं भी लोगों को छोटी-छोटी असफलताओं को सहन करने की क्षमता से दूर कर देती हैं। खासकर आज की युवा पीढ़ी तो संवेदना, शालीनता, सौहार्द और धैर्य जैसे शब्दों के मायने ही भूलती जा रही है। सड़क पर मामूली कहासुनी को इतना बड़ा विवाद बना दिया जाता है कि कई बार तो मारपीट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। दरअसल, किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास में पारिवारिक और सामाजिक माहौल की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों का किस तरह से सामना करना है, यह सब परिवार और समाज से ही सीखने को मिलता है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले परिवार के भीतर ऐसा माहौल बनाया जाए, जिसमें एक बच्चा सकारात्मक सोच के साथ बड़ा हो।

आत्मनियंत्रण की क्षमता

सहनशीलता मनुष्य की एक आंतरिक शक्ति है, जिसे सही तरीके से जीवन में उतारने के लिए आत्मनियंत्रण सबसे पहली और जरूरी सीढ़ी है। उदाहरण के लिए जब कोई परिस्थिति या व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है, तो आत्मनियंत्रण तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है। यह ठहराव ही सहनशीलता का आधार है। आत्मनियंत्रण तनाव, मान-अपमान या असफलता के समय मानसिक रूप से व्यक्ति को शांत रखता है, जिससे वह विकट परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। सहनशीलता एक मानसिक एवं भावनात्मक कौशल है और इसे धैर्य, समझ तथा आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है।