हर साल 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। यह दिन समुद्र, नदियों, झीलों और अन्य जल क्षेत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन यानी हाइड्रोग्राफी के महत्व को समझाने और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दिन उन एक्सपर्ट्स को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्हें हाइड्रोग्राफर कहा जाता है। ये वैज्ञानिक समुद्र की गहराई, समुद्री तल की बनावट, तटीय क्षेत्रों और जलमार्गों का अध्ययन करते हैं, ताकि सुरक्षित नेविगेशन और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हाइड्रोग्राफी क्या है?

हाइड्रोग्राफी वह विज्ञान है जो जलमंडल जैसे महासागर, समुद्र, नदियां और झीलों के फिजिकल फॉर्म का अध्ययन करता है। इसमें यह देखा जाता है कि समुद्र या नदी की गहराई कितनी है, समुद्र तल कैसा है, पानी के नीचे कौन-कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और सुरक्षित नेविगेशन के लिए कौन से मार्ग उपयुक्त हैं। सरल शब्दों में कहें तो हाइड्रोग्राफी पानी के अंदर की दुनिया को समझने और उसका मैपिंग करने का विज्ञान है।

यह दिन क्यों मनाया जाता है?

वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाने का मुख्य उद्देश्य समुद्री और जलमार्गों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, हाइड्रोग्राफिक डेटा के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करना और वैश्विक स्तर पर जल संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान तथा सहयोग को मजबूत करना है। यह दिन यह समझाने के लिए मनाया जाता है कि महासागर और जल स्रोत केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और पर्यावरण संतुलन की नींव भी हैं।

इतिहास

इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइजेशन (IHO) ने वर्ष 2005 में की थी। बाद में इसी वर्ष इसे ‘यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली’ ने भी मान्यता दी। IHO की स्थापना 1921 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो (IHB) के रूप में हुई थी, जिसे 1970 में बदलकर वर्तमान नाम दिया गया। यह संगठन समुद्री मानकों, सुरक्षित नेविगेशन और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करता है।

हर साल की थीम

वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की एक खास बात यह है कि हर साल इसकी एक नई थीम तय की जाती है। यह थीम समुद्री डेटा, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में थीम्स का फोकस ‘ओशन डेटा शेयरिंग’ और ‘हाइड्रोग्राफी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ जैसे विषयों पर रहा है।

इस साल की थीम

वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2026 की थीम ‘ट्रांसफॉर्मिंग हाउ ओशन डेटा इज शेयर्ड’ है। इस थीम को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम की मदद से मरीन डेटा को कैसे ज्यादा एफेक्टिव, फास्ट और सेफ तरीके से शेयर किया जा सकता है। इस थीम के जरिए खासतौर पर S-100 बेस्ड डेटा सर्विसेज, जैसे कि S-101 (इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल चार्ट्स) और S-102 (बाथिमेट्रिक सरफेस), को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे मरीन नेविगेशन और भी सेफ और स्मार्ट बन सके।

महत्व

पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए जलमार्गों और समुद्री क्षेत्रों की सटीक जानकारी होना बेहद आवश्यक है। हाइड्रोग्राफी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने, समुद्री दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में सहायता करने, कोस्टल डेवलपमेंट और एनर्जी प्रोजेक्ट्स की योजना बनाने और समुद्री इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। यही कारण है कि हाइड्रोग्राफी मॉडर्न नेविगेशन, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

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