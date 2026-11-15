Cooking Tips: डोसा भले ही साउथ इंडियन डिश है लेकिन इसे देश की कई जगहों पर खूब खाया और बनाया जाता है। इसे स्ट्रीट के तौर पर ही नहीं बल्कि लोग घरों में भी आसानी से बना लेते हैं। इस दौरान आपने एक चीज नोटिस की होगी कि डोसे का बैटर डालने से पहले तवे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी जाती है। उसके बाद ही डोसे के बैटर को तवे पर फैलाया जाता है। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो यहां दी गई जानकारी आपके काम आ सकती है।

द इंडियन एक्सप्रेस ने इस विषय पर थाने स्थित केआईएमएस अस्पताल की चीफ डाइटिशियन डॉ. अमरीन शेख से बात की। उन्होंने बताया कि पानी डालकर यह चेक किया जाता है कि खाना पकाने के लिए तवे का तापमान सही है या नहीं। हालांकि आपको तवे के तापमान को सावधानी से नियंत्रित करना होगा ताकि बैटर समान रूप से फैल सके और डोसा सही से पक जाए।

गरम तवे पर क्यों छिड़कते हैं पानी?

गरम तवे पर हल्के पानी के छींटें देना पारंपरिक खाना बनाने का एक तरीका है। जिससे यह पता लगाया जाता है कि तवा खाना पकाने के लिए तैयार है या नहीं। पानी जिस तरह से प्रतिक्रिया करता है, उससे तवे की सतह के तापमान का काफी हद तक अंदाजा मिल जाता है।

अगर तवे पर मौजूद पानी छनछनाकर जल्दी सूख जाए, तो इसका मतलब है कि तवा गरम है। वहीं पानी की कुछ बूंदें डालने से बहुत ज्यादा गरम तवा की सतह थोड़ी ठंडी हो जाती है। इससे बैटर को समान रूप से फैलाना आसान हो जाता है।

डोसा बैटर को पकने के लिए सही तापमान की जरूरत होती है। सही गर्माहट और नमी से डोसा समान रुप से पक सकता है। अगर तवा ज्यादा गरम है, तो बैटर पतली परत में फैलाने से पहले ही सेट हो सकता है। अगर तवा बहुत ठंडा है, तो डोसा नरम, फीका और कम कुरकुरा बन सकता है।

गरम तवे पर पानी छिड़कना सुरक्षित है?

इस प्रक्रिया को सावधानी से करना चाहिए। बहुत गरम तवे पर पानी डालने से वह अचानक छनछना सकता है। इसकी गरम बूंदें या भाप हाथों और चेहरे की तरफ आ सकती हैं। जिससे जलने का खतरा बढ़ सकता है। डॉ. शेख के अनुसार तवे पर सीधे पानी डालने की बजाय बस कुछ बूंदों का ही इस्तेमाल करें।

इसके अलावा तवे का प्रकार भी मायने रखता है। नॉन स्टिक बर्तनों में तापमान में अचानक बदलावों से समय के साथ उनकी कोटिंग खराब हो सकती है। खाली नॉन स्टिक पैन को बहुत गरम करने पर भी उसकी कोटिंग खराब हो सकती है। इसलिए बहुत तेज आंच का इस्तेमाल करने से बचें।

वहीं लोहे का तवा टिकाऊ होता है लेकिन तापमान में अचानक बदलाव से इनमें थर्मल स्ट्रेस पैदा हो सकता है। जिसकी वजह से कभी-कभी ये चटक भी सकते हैं। अगर तवे की सतह पर चिकनाई है, तो पानी डालने से गरम तेल के छीटें भी उड़ सकते हैं। एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार खाना पकाने के तुरंत बाद तवे पर पानी डालने की बजाय उसे धीरे-धीरे ठंडा होने दें।

किस तापमान पर पकाना चाहिए डोसा?

तवे का तापमान डोसे की बनावट, रंग और क्रिस्पीनेस पर असर डालता है। मीडियम गरम सतह पर घोल सेट होने से पहले अच्छी तरह फैल जाता है जबकि पर्याप्त गर्मी नमी को सुखा देती है। इससे डोसा क्रिस्पी बनता है। तवे की सतह का तापमान 180–200°C हो सकता है। लेकिन सही तापमान बैटर और पैन के ऊपर भी निर्भर कर सकता है।

किस तवे पर डोसा बनाएं?

कास्ट आयरन तवा गर्मी को अच्छे से बनाए रखता है और इससे कुरकुरे डोसे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारी तले वाला समतल स्टेनलेस स्टील का तवा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, अच्छी क्वालिटी का नॉन स्टिक तवा शुरुआती लोगों के लिए काफी सुविधाजनक होता है। क्योंकि इसमें कम तेल की जरूरत पड़ती है और बैटर तवे पर चिपकता नहीं है। डॉ. शेख के अनुसार बर्तन चाहे किसी भी टाइप का हो, पैन को समान रूप से पहले गरम करना और डोसा बनाने के बीच तापमान को सही से एडजस्ट करना जरूरी है। इससे आपको बेहतर डोसा बनाने में मदद मिल सकती है।