बॉलीवुड में फिल्म परिणीता से 26 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली विद्या बालन को उनके बोल्ड चॉइस और कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनके शुरुआती साल आलोचना, डाउट और इनसिक्योरिटी से भरे हुए थे। एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि किस तरह बाहरी दबाव और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया।

विद्या बालन ने बताया कि लोग वजन बढ़ने की असली वजह नहीं समझते। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हीलर के साथ कई साल काम करने के दौरान यह सीखा कि कई बार बढ़ा हुआ वजन भावनात्मक सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। जब कोई खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो उसका वजन बढ़ सकता है। एक्ट्रेस ने बताया कि कुछ रोल उन्हें उम्र की वजह से नहीं मिले, जिसका प्रभाव उनके सेल्फ एस्टीम (खुद को लेकर सोच) पर पड़ा।

Rodrigo Canelas के समथिंग बिगर शो (Something Bigger Show) में उन्होंने कहा कि परिणीता फिल्म में मैंने एक महिला का रोल किया था। तब कई लोगों ने उन्हें कहा कि अगर बॉलीवुड में लंबा करियर चाहिए, तो तुम्हें कम उम्र के रोल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि उस समय वह 26 साल की थीं और एक महिला थीं, इसलिए उन्हें यह सलाह ठीक नहीं लगी।

यंग एक्ट्रेस से इंडस्ट्री को जो उम्मीदें होती हैं, उनके अनुसार खुद को ढालना उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने बताया कि खुद एक लड़की जैसा दिखना, कम उम्र की तरह व्यवहार करना और उस तरह के कपड़े पहनने उन्हें नेचुरल नहीं लग रहा था। एक्ट्रेस को महसूस हुआ कि यह मेरे लिए सही नहीं है।

बॉडी इमेज और इनसिक्योरिटी के पीछे की साइकोलॉजी

इंडियन एक्प्रेस ने इस विषय पर काउंसलिंग साइकलॉजिस्ट प्रियमवदा तेंदुलकर से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह बॉडी इमेज को लेकर नकारात्मक सोच सिर्फ दिखावे से जुड़ी नहीं होती बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी मान्यताओं में होती हैं।

साइकलॉजिस्ट के अनुसार अपनी बॉडी इमेज के बारे में नकारात्मक विचार समाज की सोच, पुराने अनुभवों और मन की असुरक्षाओं में गहराई से बसे हुए हैं। इसका असर व्यक्ति के आत्मविश्वास पर पड़ सकता है। इससे शर्मिंदगी महसूस होना, लोगों या कुछ परिस्थितियों से बचना और अपनी कमियों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

इनसिक्योरिटी दूर करने का तरीका

साइकलॉजिस्ट ने बताया कि किसी भी व्यक्ति की अहमियत कभी भी उसके रूप-रंग या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी असली अहमियत आपके अंदर होती है, न कि इस बात पर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आप कैसे दिखते हैं। एक महिला होने के लिए खूबसूरत दिखना कोई शर्त नहीं होती।

जो लोग अपने बॉडी इमेज को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए प्रियमवदा तेंदुलकर ने कुछ आसान तरीके बताए। उन्होंने कहा कि खुद से बार-बार मैं कैसी दिख रही हूं या रहा हूं? पूछने की बजाय यह पूछें मैं आज अपने शरीर में कैसा महसूस कर रहा या रही हूं। इससे ध्यान सिर्फ दिखने पर नहीं बल्कि आपकी सेहत और भावनाओं पर भी जाता है। खुद को वैसा ही रहने दें जैसा आप दूसरों को स्वीकार करते हैं।

साइकलॉजिस्ट के अनुसार विद्या बालन ने दूसरों की मंजूरी पाने की कोशिश को छोड़कर अपनी सच्चाई को अपनाया। इस फैसले ने न सिर्फ उनके करियर बल्कि उनकी निजी जिंदगी और सोच पर भी सकारात्मक असर डाला। इंडस्ट्री के तय मानकों के मुताबिक खुद को ढालने की बजाय एक्ट्रेस ने अपने आपको न बदलने का फैसला लिया। कहानी से लेकर तुम्हारी सुल्लू और शेरनी जैसी फिल्मों में उन्होंने मजबूत और आत्मविश्वासी महिलाओं के किरदार निभाए। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए उनका सफर आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी परेशानियों से भागने या दबाने की बजाय उनका डटकर सामना किया।