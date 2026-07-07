Gokarna Monsoon Travel Tips: गोवा से करीब 140 किमी दूर स्थित गोकर्ण में कई शानदार बीच हैं। भीड़भाड़ से दूर अगर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो गोकर्ण घूमने का प्लान कर सकते हैं। मानसून ट्रिप के लिए अक्सर बीच डेस्टिनेशन कम चुने जाते हैं। यही वजह है कि यहां पर इस दौरान कम भीड़ रहती है। ऐसे में गोकर्ण मानसून ट्रिप के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण।

बारिश के मौसम में गोकर्ण घूमने का सबसे बड़ा फायदा यहां का शांत और सुकूनभरा माहौल है। इस दौरान यहां पर पर्यटक अन्य मौसम के अपेक्षा कम आते हैं। यही वजह है कि समुद्र तट, बाजार और कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं होती। ऐसे में आप आराम से गोकर्ण की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली, नारियल के पेड़ और पहाड़ियों से बहते छोटे-छोटे झरने बहुत आकर्षक नजारे पेश करते हैं।

ऑफ सीजन होने की वजह से इस समय ठहरने का खर्च कम हो सकता है। होम स्टे और होटल में किफायती कीमतों पर रूम मिल सकते हैं। अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो मानसून का समय बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

मानसून में गोकर्ण घूमने का प्लान क्यों करें?

मानसून के दौरान यहां पर वॉटर स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज सीमित हो जाती हैं, लेकिन यहां पर कई जगहों को एक्सप्लोर करके यादगार समय बिता सकते हैं। गोकर्ण की गलियों और मंदिरों के पास टहलना, शांत माहौल और स्थानीय संस्कृति को निहारना एक शानदार अनुभव हो सकता है।

यहां पर आप कुडले बीच और ओम बीच के आसपास के कैफे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो मानसून का मौसम बहुत खास साबित होगा। अरब सागर के ऊपर बदलते बादल, हरियाली से ढके आसपास के नजारे और समुद्र की ऊंची लहरें हर कुछ घंटों में अलग ही नजारा पेश करते हैं।

गोकर्ण में घूमने की जगहें

गोकर्ण में आप कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप दो दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यहां पर धार्मिक स्थलों और समुद्र की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।

महाबलेश्वर मंदिर

गोकर्ण के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक महाबलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मानसून के दौरान यहां आसपास के नजारे और शांत वातावरण मन को सुकून देने वाला होता है। सुबह के समय इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।

ओम बीच

गोकर्ण का ओम बीच काफी फेमस है जहां पर आपको समुद्र की लहरों को करीब से देखने का अनुभव मिलेगा। हालांकि मानसून के दौरान पानी में उतरने से बचने की सलाह दी जाती है। ऊंची उठती लहरें और समुद्र के शानदार नजारे किनारे से देखने पर बहुत खूबसूरत लगते हैं।

कुडले बीच

बारिश के समय भी यहां पर कई कैफे खुले रहते हैं जहां आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। बदलते मौसम के नजारों के बीच यहां का शांत माहौल लोगों को खूब पसंद आ सकता है।

इसके अलावा आप हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच भी जा सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको ट्रेकिंग करनी पड़ेगी। मानसून के दौरान रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों की गाइड की मदद लें और मौसम की स्थिति को भी ध्यान में रखकर यात्रा करें।