जीवन में हार-जीत,सुख-दुख और प्रशंसा-आलोचना होना लगता ही लगता है। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी मिली हार और आलोचना किसी भी इंसान के आत्मविश्वास को हिला सकती हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी इससे अछूती नहीं रहीं।

इंग्लैंड के खिलाफ 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में मिली हार के बाद जब वह मानसिक रूप से परेशान थीं, तब उन्होंने सुकून और नई सोच पाने के लिए महाभारत और भगवद्गीता का सहारा लिया। उनका कहना है कि उन्हें अपने कई सवालों के जवाब इन्हीं ग्रंथों में मिले और यही उनकी “थेरेपी” बन गई।

हार के बाद खुद से सवाल करने लगी थीं स्मृति मंधाना

हाल ही में Vogue को दिए एक इंटरव्यू में स्मृति मंधाना ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद वह लगातार यही सोचती रहीं कि आखिर गलती कहां हुई। इस दौरान वो काफी परेशान रहती थीं। मैच के बाद सोशल मीडिया पर हुई आलोचनाओं ने उन पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया था।

हालांकि, इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सिर्फ क्रिकेट अभ्यास पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने महाभारत के कुछ चुनिंदा प्रसंग सुनने शुरू किए और अपने साथ भगवद्गीता की एक पॉकेट कॉपी रखना शुरू कर दिया। मंधाना ने कहा, “मुझे अपने सभी जवाब वहीं मिल जाते हैं। मेरे लिए वही थेरेपी है।”

क्या आध्यात्मिक ग्रंथ सच में तनाव कम करने में मदद करते हैं?

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जब बेंगलुरु के एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल की मनोचिकित्सक डॉ. शारधी सी से इस बारे में बात कि तो उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ कठिन समय में मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

उनके अनुसार, महाभारत और भगवद्गीता जैसे ग्रंथ संघर्ष, कर्तव्य, धैर्य और सफलता-असफलता को संतुलित नजरिए से देखने की सीख देते हैं। डॉ. शारधी कहती हैं कि ऐसे ग्रंथ पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मुश्किलें सिर्फ उसके जीवन में नहीं हैं। इससे चुनौतियों का सामना करने का नजरिया बदल सकता है। इसके साथ ही मानसिक दबाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलती है।

मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है असर?

विशेषज्ञों के अनुसार, इन ग्रंथों को पढ़ने से कई तरह से फायदे मिल सकते हैं। धैर्य बनाने, परिस्थितियों को स्वीकार करने, आत्मसंयम बढ़ाने, मानसिक मजबूती बढ़ाने,

मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखने, जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिल सकती है। डॉ. शारधी के मुताबिक, इससे चिंता कम हो सकती है। इतना ही नहीं व्यक्ति का आत्मविश्वास दोबारा मजबूत हो सकता है।

तारीफ और आलोचना, दोनों को स्वीकार करना जरूरी

स्मृति मंधाना ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्होंने खुद को इस तरह तैयार किया है कि अब न तो तारीफ से उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता है और न ही आलोचना उन्हें लंबे समय तक परेशान करती है। उन्होंने कहा, “जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब हम यही चाहते थे कि स्टेडियम दर्शकों से भरें, लोग हमारा समर्थन करें। अगर हम यह चाहते हैं तो आलोचना को भी स्वीकार करना होगा। वैसे भी न तारीफ हमेशा रहती है और न आलोचना।”

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

डॉ. शारधी के मुताबिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए यह सोच काफी मददगार हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो लगातार लोगों की नजरों में रहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तारीफ पर निर्भर रहने लगे, तो आलोचना मिलने पर उसका आत्मविश्वास तेजी से टूट सकता है।

वहीं हर निगेटिव कमेंट को दिल पर लेने से तनाव, चिंता और आत्म-संदेह बढ़ सकता है। इसके बजाय यदि व्यक्ति अपना ध्यान अपने लक्ष्य, प्रदर्शन और लगातार बेहतर बनने पर रखे, तो मानसिक संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। यदि आप मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।