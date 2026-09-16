मान लीजिए आप एक रेस्टरेंट या कैफे में कुछ खाने के लिए जाते हैं और सामने जो मेन्यू नजर आता है, जिसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, चाइनीज फूड्स से लेकर अलग-अलग जगहों के व्यंजनों की एक बड़ी सूची साझा की गई है। वहीं, दूसरी तरफ आप एक अन्य रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको जो मेन्यू दिया जाता है उसमें सिर्फ 4-5 तरह की डिश लिखी होती हैं। अब सवाल उठता है कि आप कहां जाना पसंद करेंगे, जिस रेस्टोरेंट में ज्यादा व्यंजनों के विकल्प मौजूद हैं या जहां सीमित भोजन उपलब्ध हैं।

कई लोग अधिक विकल्पों के बजाय सीमित व्यंजनों वाले रेस्टोरेंट में जाना पसंद कर सकते हैं। दरअसल, अधिक विकल्प कई बार इस उलझन में डाल देते हैं कि क्या खाएं और क्या नहीं। जब आपके सामने सीमित विकल्प मौजूद होते हैं तो आपको चुनाव करने में अधिक परेशानी नहीं होती है। अब तक यह देखा गया है कि अधिकतर रेस्टोरेंट में एक छत के नीचे ही बैठकर आप कई तरह की डिश का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में खाने-पीने की चीजों के चयन को लेकर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग ऐसे रेस्टोरेंट या कैफे का रुख कर रहे हैं, जहां खाने के विकल्प चुनिंदा होते हैं। आइए जानते हैं इस पर लोगों का क्या कहना है और किस तरह खाने के विकल्पों को लेकर लोगों की सोच बदल रही है।

ग्राहकों को क्यों पसंद आते हैं कम विकल्प वाले कैफे

ग्रेटर कैलाश-2 के एम ब्लॉक स्थित ‘बेन्ने’ नाम के रेस्टोरेंट में खाने के बहुत अधिक विकल्प नहीं हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए यह काफी सुविधाजनक है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा काव्या कहती हैं, “मुझे अच्छा लगता है कि यहां आने से पहले मुझे यह नहीं सोचना पड़ता कि क्या खाना है। मुझे पता होता है कि मुझे बेन्ने डोसा ही खाना है।” बेन्ने का मतलब मक्खन होता है। इस रेस्टोरेंट में मक्खन वाले डोसे की तीन तरह की वैरायटी मिलती हैं। इसके अलावा इडली और फिल्टर कॉफी जैसी कुछ चीजें भी यहां उपलब्ध हैं।

रेस्टोरेंट मालिकों का क्या कहना है

बदलते दौर में कई ऐसी छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट या कैफे हैं जहां आपको खाने का सीमित ऑप्शन मिलेगा। इन्हीं में से एक बेन्ने भी है। इसके दिल्ली ऑपरेशन के प्रमुख आदित्य वैद्य कहते हैं, “मुझे लगता है कि जिन रेस्टोरेंट में खाने के विकल्प कम होते हैं, वहां खाना बेहतर होता है। अगर मेन्यू में 50 चीजें होंगी, तो ग्राहक का ध्यान अलग-अलग चीजों में बंट जाएगा”

सिर्फ बेन्ने ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई रेस्टोरेंट अब किसी एक खास व्यंजन को अपनी पहचान बना रहे हैं, जबकि कुछ रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में मौजूद व्यंजनों की संख्या कम कर रहे हैं। प्रियंवदा गुप्ता ने पिछले साल अपने पति प्रतीक गुप्ता के साथ मिलकर खास तरह के सैंडविच बनाने वाले रेस्टोरेंट चेन ‘डंबो’ की शुरुआत की। वह छोटे मेन्यू पर जोर देती हैं। उनका मानना है कि अधिक विकल्प होने पर 20 मिनट तो यह सोचने पर ही लग जाएगा कि खाना क्या है। प्रियंवदा अपने पति प्रतीक के साथ दो फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। दिल्ली में डंबो के तीन आउटलेट हैं, जहां इटली के फ्लोरेंस शहर की खास शैली के सियाबाटा ब्रेड से बने सैंडविच मिलते हैं। यहां शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों तरह के कुल पांच विकल्प उपलब्ध हैं।

कर्नाटक में छोटी फास्ट-फूड दुकानों को ‘दर्शिनी’ बोलते हैं, जहां आमतौर पर खड़े होकर खाना होता है। बेन्ने भी इसी से प्रेरित है। आदित्य वैद्या दिल्ली से पहले महाराष्ट्र के सांगली में भी एक रेस्टोरेंट चला चुके हैं। उनका मानना है कि कम मेन्यू रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि खाना जल्दी परोसा जा सकता है। ज्यादा विकल्प देने के बजाय जल्दी और बेहतर तरीके से खाना परोसना ज्यादा आसान है। इसी तरह गुप्ता भी इससे सहमत हैं और उनका मानना है कि 30 चीजें बनाने के बजाय 10 चीजों को अच्छी तरह बनाना ज्यादा आसान है।

सर्विस भी बेहद जरूरी

आप भले ही भोजन के विकल्प कम रखें लेकिन, इसके साथ बेहतर सर्विस देनी भी जरूरी है। दोनों रेस्टोरेंट के मालिकों का मानना है कि मेन्यू छोटा हो या बड़ा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल बदलाव अच्छी सर्विस से आता है।

दिल्ली में कम विकल्पों वाले रेस्टोरेंट

दिल्ली के कई अन्य रेस्टोरेंट में भी खाने के काफी कम विकल्प रखे गए हैं। ‘द खॉ सुए शॉप’ और ‘टी’ स तिरामिसू’, जहां सिर्फ एक ही तरह की डिश परोसी जाती है। ‘द खॉ सुए शॉप’ में बर्मी शैली का खॉ सुए परोसा जाता है, जिसके तीन प्रकार मिलते हैं।

अगर आप सफदरजंग की संकरी गलियों में जाएं तो यहां हर रेस्टोरेंट में नॉर्थ-ईस्टर्न, नेपाली, बर्मी और कोरियाई खाना मिलता है। इसी इलाके में ‘लाफिंग्स कॉर्नर’ भी है। किसी आम मोमो की दुकान की तरह यहां भी खाने के विकल्प बहुत कम हैं। यहां सिर्फ चिकन मोमो, वेजिटेरियन लाफिंग्स और नॉन-वेजिटेरियन लाफिंग्स मिलते हैं।

इसी साल अप्रैल में शुरू हुआ ‘काला’ शाहपुर जाट में स्थित एक छोटी सी कॉफी की दुकान है। यहां ग्राहक अपनी इच्छा के मुताबिक पैसे दे सकते हैं। इस कैफे में कॉफी की तीन तरह की वैरायटी मिलती है। कैफे के संस्थापक अजय बताते हैं कि, “लोगों के पास बहुत ज्यादा विकल्प हैं- मैकियाटो, कैपुचीनो और न जाने क्या-क्या। यही हमारी कैफे संस्कृति का हिस्सा बन गया है। मैं चाहता हूं कि लोग सिर्फ कॉफी पीने के लिए यहां आएं और जितना उन्हें सही लगे, उतने जैसे दें, ताकि वे उस पल को पूरी तरह महसूस कर सकें।” लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन अगर उन्हें कम विकल्प दिया जाएं, तो वे जल्दी फैसला कर सकते हैं। कम विकल्प कई बार ज्यादा बेहतर होते हैं।

एक्जॉस्टेड ईटर क्या है

हाल ही में एक वेबिनार आयोजित हुआ था, जिसमें नेक्स्टएटलस के सीईओ और सह-संस्थापक लुका मोरेनो और फ्यूचर फूड इंस्टीट्यूट की संस्थापक और अध्यक्ष सारा रोवेर्सी ने ‘एक्जॉस्टेड ईटर’ यानी खाने को लेकर थके हुआ ग्राहक की बात की। मोरेनो ने कहा, “ऐसा ग्राहक वह होता है जिसके लिए यह तय करना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर क्या खाना है। इसका सीधा संबंध रेस्टोरेंट के मेन्यू में मौजूद विकल्पों से है। पहले जब हम रेस्टोरेंट जाते थे, तो अलग-अलग तरह का खाना खाने के लिए कई व्यंजन और कई तरह के विकल्प चाहते थे। हमारे पास चुनने के लिए जितने ज्यादा विकल्प होते थे, हमें उतना ही अच्छा लगता था। लेकिन आज स्थिति काफी अलग दिखाई दे रही है। नेक्स्टएटलस के विश्लेषण के अनुसार, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में खाना चुनने को लेकर होने वाली उलझन से जुड़ी चर्चाएं पिछले एक साल में 114 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी हैं। यह आज हमारी खाने की पसंद और आदतों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है।”

बदलाव का कारण

फैसला लेना आसान होता है: जब मेन्यू में 30-40 चीजें होती हैं, तो ग्राहक को यह सोचने में काफी समय लग जाता है कि क्या खाएं। कम विकल्प होने पर फैसला जल्दी हो जता है।

क्या खाऊं की उलझन कम होती है: जब सामने चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और अन्य खाने के ढेरों ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो यह तय करना मुश्किल हो जाता है क्या खाया जाए। वहीं, कम विकल्प वाले कैफे या रेस्टोरेंट में यह तय करना काफी आसान होता है।

स्वाद और गुणवत्ता: किसी एक भोजन को स्वादिष्ट बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। कम विकल्प होने के चलते कुछ चुनिंदा व्यंजनों की गुणवत्ता और स्वाद पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ग्राहक सीमित चुनाव वाले कैफे या रेस्टोरेंट में जाना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि, उन्हें वहां के भोजन का स्वाद पता होता है।

खास चीज के लिए जाना: कई बार लोग किसी खास व्यंजन के लिए ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं जहां मेन्यू में सीमित विकल्प मौजूद हों। अगर किसी कैफे की पहचान सिर्फ डोसा, कॉफी या सैंडविच है, तो ग्राहक को पहले से पता होता है कि वहां क्या मिलेगा। इससे चुनाव आसान हो जाता है।

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1784 में नवाब आसफ-उद-दौला के समय इमामबाड़े के निर्माण के दौरान मजदूरों को खिलाने के लिए इस तरह के पौष्टिक भोजन की परंपरा विकसित हुई थी। उस दौरान मजदूरों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और वे थक जल्दी जाते थे। ऐसे में खानसामों को ऐसी डिश बनाने के लिए कहा गया जिसे सुबह के वक्त खाने के बाद… आगे की कहानी यहां पढ़ें

