भारतीय घरों में अदरक का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। खासकर सर्दियों में इसका सेवन बढ़ जाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। भारत दुनिया के प्रमुख अदरक उत्पादक देशों में से एक है। अदरक का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ औषधीय जरूरतों के लिए भी किया जाता है। भारत में एक राज्य ऐसा है, जिसे ‘भारत की अदरक राजधानी’ के नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

दरअसल, मिजोरम को भारत की ‘अदरक राजधानी’ कहा जाता है। यह मान्यता नीति आयोग ने वर्ष 2025 में दी थी। इसकी वजह यहां होने वाला उच्च गुणवत्ता वाले अदरक का उत्पादन और कृषि क्षेत्र में राज्य का बेहतर प्रदर्शन बताया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की टीम से बातचीत में इंडियन फूड एंड बेवरेज एसोसिएशन (IFBA) की उपाध्यक्ष और परिचालन प्रमुख शिल्पा अग्रवाल ने बताया, “मिजोरम का अदरक अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसे जीआई टैग प्राप्त है। इसमें ओलियोरेजिन की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से इसका स्वाद तीखा होता है। इसमें रेशे भी कम होते हैं। इन खूबियों के कारण इसका इस्तेमाल दवा बनाने, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किया जा सकता है।”

मिजोरम के अदरक में क्या है खास

मिजोरम में उगाया जाने वाला अदरक अपनी बड़े गांठों, हल्के पीले रंग, खास खुशबू, हल्के तीखेपन स्वाद और कम रेशे के लिए जाना जाता है। शिल्पा अग्रवाल के अनुसार, जीआई टैग के लिए दिए गए आवेदन के दस्तावेजों में यहां उगाई जाने वाली अदरक की स्थानीय किस्मों, जैसे थिंगपुरई और थिंगलैदुम का उल्लेख है। इनमें कच्चे रेशे की मात्रा 5.74%, जिंजरॉल की मात्रा लगभग 1.25%, वाष्पशील तेल की मात्रा 1.80% और शुष्क पदार्थ की मात्रा 22.47% दर्ज की गई है।

मई 2026 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मिजोरम के अदरक में ओलियोरेजिन की मात्रा 6 से 8 प्रतिशत तक होती है, जबकि वैश्विक औसत लगभग 3 प्रतिशत बताया गया है। ओलियोरेजिन अदरक में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। इसमें जिंजरॉल और स्वाद से जुड़े दूसरे तत्व होते हैं, जो अदरक को उसका खास तीखापन और खुशबू देते हैं। मिजोरम के अदरक की इन खूबियों के पीछे वहां की अनुकूल जलवायु, मिट्टी और खेती करने के पारंपरिक तरीके अहम भूमिका निभाते हैं।

वह आगे कहती हैं, “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसार, अदरक मिजोरम के उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख नकदी फ

वह आगे कहती हैं, “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसार, अदरक मिजोरम के उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख नकदी फसल है। यहां की मिट्टी अम्लीय है और सालाना लगभग 2,000 से 3,200 मिलीमीटर बारिश होती है। यहां उगाई जाने वाली अदरक की स्थानीय किस्मों में थिंगपुई (Thingpui), थिंगलैदुम (Thinglaidum) और थिंगारिया (Thingaria) शामिल हैं। इन सभी किस्मों का स्वाद और खुशबू इन्हें खास बनाते हैं।”

मिजो अदरक को 14 सितंबर 2021 को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिला था। यह टैग अदरक की भौगोलिक पहचान और उसकी खास विशेषताओं को मान्यता देता है। इससे इसकी असली पहचान सुरक्षित रखने, बाजार में इसे दूसरे उत्पादों से अलग पहचान दिलाने में और किसानों को बेहतर कीमत वाले बाजारों तक पहुंचने के अवसर मिलते हैं।

मिजोरम के अदरक का महत्व केवल इसके बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन तक सीमित नहीं है। शिल्पा अग्रवाल कहती हैं, “मिजो अदरक की खास विशेषताएं, जीआई टैग से मिली पहचान और इससे दूसरे उत्पाद बनाने की संभावनाएं राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इससे अदरक से बने अलग-अलग उत्पाद तैयार करने और देश के साथ-साथ विदेशों के बाजारों में भी इसकी पहुंच बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। अगर अदरक की गुणवत्ता बनाए रखने, इसकी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच बेहतर करने में योजनाबद्ध तरीके से निवेश किया जाए, तो मिजोरम के अदरक की खास पहचान किसानों के लिए लंबे समय तक आर्थिक लाभ का जरिया बन सकती है।”

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और बातचीत के दौरान विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है।

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