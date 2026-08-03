बाजार से पनीर खरीदते समय अक्सर लोगों के मन एक शंका होती है कि इसमें कहीं मिलावट तो नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग घर में ही पनीर बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी एक समस्या होती है। यूं तो घर पर बना ताजा पनीर स्वाद और शुद्धता के मामले में बाजार के पनीर से बेहतर माना जाता है। लेकिन कई बार सारी मेहनत के बाद भी पनीर मुलायम बनने के बजाय रबर जैसा सख्त और चबाने में कठिन हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसकी वजह अक्सर दूध फाड़ने या पनीर जमाने के दौरान की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

दूध को बहुत ज्यादा गर्म करना

दूध फाड़ते समय अगर आप आंच बहुत तेज हो रहते हैं या फिर दूध लंबे समय तक उबलता रहे, तो उसमें मौजूद प्रोटीन जरूरत से ज्यादा सिकुड़ने लगते हैं। इसके बाद जब उससे पनीर जमाया जाता है तो उसका टेक्सचर सख्त हो सकता है। इसलिए जब भी घर में पनीर बनाना चाहें तो दूध में एक उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें। फिर धीरे-धीरे फाड़ने वाला पदार्थ मिलाएं।

नींबू का रस या सिरका जरूरत से ज्यादा डालना

पनीर बनाने के लिए लोग अक्सर नींबू का रस या सिरका इस्तेमाल करते हैं। इसकी मात्रा ज्यादा होने पर पनीर सख्त हो सकता है। साथ ही उसमें हल्का खट्टापन भी रह सकता है। इसलिए एसिड को थोड़ा-थोड़ा करके डालें। जैसे ही दूध पूरी तरह फट जाए और मट्ठा हल्का हरा या पारदर्शी दिखने लगे, तुरंत डालना बंद कर दें।

पनीर को जरूरत से ज्यादा दबाना

पनीर बनाते समय कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा वजन रखने से पनीर बेहतर बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा दबाने से पनीर की नमी निकल जाती है और वह रबर जैसा हो सकता है। इसलिए जब भी पनीर बनाएं उसे साफ कपड़े में बांधकर 15–20 मिनट तक हल्के या मध्यम वजन के नीचे रखें। अगर भुर्जी या करी के लिए इस्तेमाल करना है, तो बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं होती।

ठंडे पानी से न धोना

जब भी घर में पनीर बनाएं तो उसे ठंडे पानी से धोएं। दूध फटने के बाद पनीर को ठंडे पानी से न धोने पर उसमें बची हुई गर्मी पकने की प्रक्रिया जारी रख सकती है। साथ ही नींबू या सिरके का स्वाद भी रह सकता है। पनीर को कपड़े में छानने के बाद ठंडे या सामान्य पानी से हल्का धो लें। इससे अतिरिक्त खट्टापन कम हो सकता है। ऐसा करने से पनीर का टेक्सचर बेहतर बना रह सकता है।

दूध का सही चुनाव न करना

अगर बहुत ज्यादा टोंड या स्किम्ड (कम फैट वाला) दूध इस्तेमाल किया जाए, तो पनीर अपेक्षाकृत सूखा और सख्त बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें फैट कम होता है। आप अगर बेहतर परिणाम चाहते हैं तो फुल क्रीम या पूरे फैट वाले दूध का इस्तेमाल करें। इससे पनीर अधिक मुलायम और क्रीमी बन सकता है।

मुलायम पनीर बनाने के लिए ये टिप्स भी अपनाएं

हमेशा ताजा फुल क्रीम दूध लें। दूध फटने के बाद उसे देर तक उबलने न दें। पनीर को जरूरत से ज्यादा निचोड़ने से बचें। इस्तेमाल से पहले पनीर को 5–10 मिनट गुनगुने पानी में रखने से वह और नरम हो सकता है।