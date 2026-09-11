काफी लोग घर पर ही इडली बनाकर खाना पसंद करते हैं। घर की बनी इडली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जा सकता है। हालांकि, कई लोगों की शिकायत रहती है कि घर पर बनाई गई इडली बाजार जैसी नरम, फूली और स्पंजी नहीं बनती। कभी इडली सख्त हो जाती है तो कभी उसमें मनचाहा स्पंजी टेक्सचर नहीं आता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसकी वजह इडली के बैटर से जुड़ी कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं किन गलतियों से बचना चाहिए:

इडली स्पंजी क्यों नहीं बनती

स्पंजी इडली को बनाने के लिए बैटर की सही तैयारी, पर्याप्त फर्मेंटेशन और भाप में पकाने का तरीका पता होना जरूरी है।

बैटर अच्छी तरह फर्मेंट नहीं हुआ तो इडली भारी और सख्त बन सकती है।

उड़द दाल को बहुत कम या अधिक पानी के साथ पीसने से भी बैटर की बनावट प्रभावित हो सकती है।

बैटर को ज्यादा पतला करने से भी इडली ठीक से नहीं फूल पाती।

तेज आंच पर लंबे समय तक भाप में पकाने से भी इडली सख्त हो सकती है।

फर्मेंट हुए बैटर को जोर से चलाने से भी यह समस्या हो सकती है।

स्पंजी इडली के लिए सामग्री

2 कप इडली चावल

1 कप उड़द दाल

आधा चम्मच मेथी दाना

आधा कप पोहा

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार पानी

सांचे को चिकना करने के लिए तेल

बैटर बनाने का सही तरीका

इडली चावल को अच्छी तरह धोकर 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। उड़द दाल और मेथी दाने को भी अलग बर्तन में 4-5 घंटे भिगोएं। पोहे को पीसने से करीब 15-20 मिनट पहले भिगोना पर्याप्त है।

अब उड़द दाल को कम पानी डालते हुए पीस लें। बैटर जितना हल्का और फूला होगा, इडली उतनी ही नरम बनती है। दाल को बहुत ज्यादा पतला न करें। इसके बाद चावल और पोहे को पीसकर थोड़ा दरदरा बैटर तैयार कर लें। दोनों बैटर को एक बड़े बर्तन में मिला दें। ध्यान रखें कि बर्तन में बैटर के फूलने के लिए पर्याप्त जगह हो।

इसके बाद बैटर में नमक मिलाकर इसे ढककर गर्म जगह पर 8-12 घंटे लिए रख दें। अच्छी तरह फर्मेंट हुआ बैटर थोड़ा फूल जाता है और उसमें हल्के बुलबुले दिखाई देते हैं। फर्मेंट हुए बैटर को हल्के हाथ से मिलाएं। अगर बैटर बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा पानी डालकर ऐसी कंसिस्टेंसी रखें कि वह चम्मच से आसानी से गिर सके।

अब इडली के सांचे में हल्का तेल लगाएं और उसमें बैटर भरें। इडली कुकर या बड़े बर्तन में पानी गर्म करें। पानी में अच्छी तरह भाप बनने लगे तो सांचे को अंदर रखें और ढककर 10-12 मिनट तक मध्यम आंच पर भाप पर पका लें। इडली पकने के बाद गैस बंद कर दें और 2-3 मिनट सांचे में ही रहने दें। इसके बाद चम्मच या गीले कपड़े की मदद से इडली को निकाल लें।

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