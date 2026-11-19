कई बार बाल ऊपर से तो ठीक नजर आते हैं, लेकिन नीचे के सिरे रूखे, बेजान और दो हिस्सों में बंटे हुए दिखाई देते हैं। इसे दोमुंहे बाल यानी Split Ends कहते हैं। बालों में यह दिक्कत अचानक नहीं होती है बल्कि रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी गलतियां धीरे-धीरे बालों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचाती हैं।

बार-बार हीट स्टाइलिंग करना, गीले बालों में जोर से कंघी करना, तौलिए से रगड़कर बाल सुखाना और केमिकल ट्रीटमेंट लेना इसकी वजह बन सकते हैं। आखिर बाल बीच से टूटने के बजाय सिरों पर ही क्यों फटते हैं और इस समस्या से बचने के लिए हेयर केयर रूटीन में क्या बदलाव करने चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

सबसे पहले समझें, दोमुंहे बाल आखिर होते क्या हैं?

बाल का हर एक सिरा कई परतों से मिलकर बना होता है। इसकी सबसे बाहरी परत को क्यूटिकल (Cuticle) कहते हैं, जो बालों के अंदरूनी हिस्से को सुरक्षित रखने का काम करती है। जब यह परत घिसने या कमजोर होने लगती है, तो अंदर की परतें बाहर आने लगती हैं। धीरे-धीरे बाल का सिरा लंबाई में दो या उससे ज्यादा हिस्सों में बंट जाता है।

दोमुंहे बालों में सिरे अक्सर Y के आकार में दिखाई देते हैं। कुछ मामलों में बालों के सिरे कई छोटी-छोटी शाखाओं की तरह भी बंट जाते हैं। ऐसा होने पर बालों की लंबाई असमान दिख सकती है और उनमें उलझने की समस्या भी बढ़ सकती है।

बाल बीच से नहीं, सिरों से ही ज्यादा क्यों फटते हैं?

इसकी सबसे बड़ी वजह है बालों की उम्र और लगातार होने वाला नुकसान। सिर की त्वचा से निकलने के बाद बालों का जो हिस्सा सबसे पहले लंबा हुआ था, वही हिस्सा बालों का सिरा बनता है। यानी लंबे बालों के सिरे जड़ों के पास मौजूद नए बालों के मुकाबले ज्यादा पुराने होते हैं।

समय के साथ बालों के सिरे कंघी करने, कपड़ों से रगड़ खाने, धूप, गर्मी, धुलाई और स्टाइलिंग जैसी चीजों का बार-बार सामना करते हैं। इसके अलावा सिर की त्वचा से निकलने वाला प्राकृतिक तेल (सीबम) बालों की पूरी लंबाई तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। ऐसे में बालों के सिरे रूखे और कमजोर हो सकते हैं। यही वजह है कि लंबे बालों में दोमुंहे सिरों की समस्या ज्यादा दिखाई देती है।

इन गलतियों से बढ़ती है दोमुंहे बालों की समस्या

बार-बार हेयर स्ट्रेटनर और कर्लर का इस्तेमाल करना

बालों को रोज स्ट्रेट करना, कर्ल करना या ब्लो ड्रायर से सुखाना उनकी सेहत पर असर डाल सकता है। इस दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से निकलने वाली तेज गर्मी बालों की बाहरी लेयर को नुकसान पहुंचता है। इससे वे रूखे, कमजोर होकर सिरों से फटने लगते हैं।

गीले बालों में जोर से कंघी करना

नहाने के तुरंत बाद बालों में जोर-जोर से कंघी करना भी दोमुंहे बालों की एक वजह हो सकता है। गीले बाल ज्यादा नाजुक होते हैं और खिंचाव पड़ने पर आसानी से टूट सकते हैं। अगर बाल उलझे हुए हैं और आप उन्हें जल्दबाजी में खींचकर सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो बालों के बीच और सिरों पर नुकसान हो सकता है। या फिर तौलिए से रगड़कर बाल सुखाने की वजह से भी यह दिक्कत हो सकती है।

बार-बार हेयर कलर और केमिकल ट्रीटमेंट लेना

बालों को बार-बार कलर करना, ब्लीच कराना, रीबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग जैसे केमिकल ट्रीटमेंट लेना भी नुकसान पहुंचा सकता है। इन प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बालों की संरचना और बाहरी परत को प्रभावित कर सकते हैं। इससे बाल रूखे, कमजोर और आसानी से टूटने वाले हो जाते हैं। ऐसे में दोमुंहे सिरों की समस्या बढ़ सकती है।

बहुत टाइट पोनीटेल और जूड़ा बनाना

हर दिन बालों को कसकर बांधना भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। टाइट पोनीटेल, हाई बन और कसकर बनाई गई चोटी से बालों पर लगातार खिंचाव पड़ता है। इससे बाल टूट सकते हैं। अगर रबर बैंड भी बहुत टाइट है या उसमें धातु का हिस्सा लगा है, तो बालों में उलझने और टूटने की परेशानी बढ़ सकती है।

दोमुंहे बालों से बचने के लिए बदलें ये आदतें

नियमित रूप से बालों की ट्रिमिंग कराएं

अगर बालों के सिरे दो हिस्सों में बंट चुके हैं, तो उन्हें पूरी तरह ठीक करने का कोई शैंपू या तेल नहीं है। इसके लिए बालों की ट्रिमिंग कराना सबसे कारगर तरीका है। समय-समय पर थोड़े-थोड़े बाल कटवाने से खराब और फटे हुए सिरे हटाए जा सकते हैं। इससे बाल ज्यादा साफ-सुथरे और हेल्दी नजर आते हैं।

हर बार शैंपू के बाद कंडीशनर लगाएं

बालों की लंबाई और सिरों पर कंडीशनर लगाना न भूलें। इसे बालों की जड़ों के बजाय बीच से सिरों तक लगाएं। कुछ मिनट रखने के बाद अच्छी तरह धो लें। इससे बालों में नमी बनाए रखने और उलझन कम करने में मदद मिलती है।

चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें

बालों को सुलझाने के लिए वाइड-टूथ कॉम्ब (Wide-Tooth Comb) का इस्तेमाल करें। अगर बाल बहुत उलझे हैं, तो पहले सिरों से धीरे-धीरे कंघी करना शुरू करें और फिर ऊपर की तरफ बढ़ें। इससे बालों पर खिंचाव कम पड़ेगा। गीले बालों में कंघी करनी हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतें और कंडीशनर या डिटैंगलिंग प्रोडक्ट की मदद लें।

हीट स्टाइलिंग कम करें

बालों को रोज स्ट्रेट या कर्ल करने से बचें। जब भी ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर या कर्लर इस्तेमाल करें, तो हीट प्रोटेक्टेंट जरूर लगाएं। उपकरण का तापमान कम रखें और एक ही हिस्से पर बार-बार गर्मी न दें।

बालों को माइक्रोफाइबर तौलिए से सुखाएं

नहाने के बाद बालों को सामान्य तौलिए से रगड़ने के बजाय माइक्रोफाइबर टॉवल या मुलायम सूती कपड़े से हल्के हाथों से सुखाएं। इससे बालों में घर्षण कम होता है और टूटने से बचाव में मदद मिल सकती है।

बालों के सिरों पर हेयर सीरम लगाएं

अगर बाल रूखे और उलझे रहते हैं, तो उनकी लंबाई और सिरों पर थोड़ा हेयर सीरम लगा सकते हैं। यह बालों की सतह को चिकना बनाता है, जिससे बाल कम उलझते हैं और दोमुंहे सिरे कुछ समय के लिए कम नजर आ सकते हैं। हालांकि, सीरम पहले से फटे हुए बालों को जोड़ नहीं सकता।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बालों की समस्या और उनकी देखभाल की जरूरत हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। अगर बालों में लगातार टूटने, झड़ने या स्कैल्प से जुड़ी परेशानी हो रही है, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।