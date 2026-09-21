भारतीय घरों में सूजी का इस्तेमाल कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसमें सूजी का हलवा, इडली, डोसा और चीला तक जैसे स्वादिष्ट व्यंजन शामिल हैं। चीला का सेवन अक्सर सुबह के समय या शाम के हल्के नाश्ते में किया जाता है। लेकिन सूजी का चीला बनाते वक्त सबसे बड़ी समस्या इसके तवे से चिपकने और टूटने की होती है। अक्सर पलटते वक्त यह टूट जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं सूजी का चीला क्यों टूटता है और इसे टूटने से कैसे बचाएं।

दरअसल, सूजी के चीले की टूटने और तवे पर चिपकने की सबसे बड़ी वजह बैटर की कंसिस्टेंसी और तवे का सही तापमान न होना हो सकती है। इसके साथ ही इसमें कुछ चीजें मिला देने से यह समस्या खत्म हो सकती है।

कितनी देर के लिए रखें बैटर

अक्सर लोग सूजी को भिगोने के बाद तुरंत इसमें सब्जियां डालकर तवे पर बैटर डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूजी पानी को सोखती है, इसलिए बैटर बनाने के बाद उसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देना चाहिए। इस दौरान सूजी फूल जाती है और बैटर की कंसिस्टेंसी बेहतर हो जाती है। इसके बाद बैटर को दोबारा देखें। अगर बैटर बहुत गाढ़ा है, तो थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। बैटर ऐसा होना चाहिए जो तवे पर आसानी से फैल जाए।

तवे का तापमान

तवे का तापमान भी चीला चिपकने की एक बड़ी वजह हो सकता है। अगर तवा पर्याप्त गर्म नहीं है, तो बैटर तवे की सतह पर चिपक सकता है। वहीं, तवा अधिक गर्म होने पर बैटर डालने से नीचे की परत अचानक पक सकती है और चीला ठीक से फैल नहीं पाएगा। इसलिए तवे को मध्यम आंच पर गर्म करना चाहिए फिर थोड़ा तेल डालकर बैटर डालना चाहिए।

तेल भी हो सकता है वजह

तवे पर तेल न होने या बिल्कुल कम तेल होने पर भी सूजी का चीला चिपक सकता है। बैटर डालने से पहले तवे पर हल्का तेल लगाएं। चीला सिकते समय जरूरत लगे तो किनारों पर थोड़ा तेल डाल सकते हैं। बहुत अधिक तेल भी नहीं डालना चाहिए।

बैटर फैलाने का तरीका

सूजी का चीला बनाते समय उसे बहुत पतला या मोटा नहीं फैलाना चाहिए। बहुत पतली परत होने पर चीला जल्दी टूट सकता है। वहीं मोटा होने पर इसे पकने में अधिक समय लग सकता है।

बैटर में क्या मिलाएं

सिर्फ सूजी इस्तेमाल करने पर कभी-कभी बैटर को पर्याप्त बाइंडिंग नहीं मिल पाती। ऐसे में 1 कप सूजी में 1-2 चम्मच बेसन मिला सकते हैं। बेसन बैटर को थोड़ा बांधने में मदद कर सकता है, जिससे चीला पलटते समय टूटने की संभावना कम हो जाती है।

बैटर में यह भी मिला सकते हैं

सूजी का चीला बनाते समय उसके बैटर में 1 चम्मच चावल का आटा मिलाया जा सकता है। यह बैटर को अच्छी तरह बांधने में मदद करता है। चावल का आटा चीले को हल्का कुरकुरा बनाने में भी मदद करता है। इससे किनारे अच्छी तरह सिकते हैं और चीला पलटते समय टूटने की संभावना कम हो सकती है।

कैसे होना चाहिए बैटर

1 कप सूजी के साथ 1-2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा 2 चम्मच दही, स्वादानुसार नमक, बारीक कटी सब्जियां और जरूरत के अनुसार पानी। इस तरह आप सूजी का चीला बिना टूटे और तवे पर चिपके आसानी से कुरकुरा बना सकते हैं।

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