भारत अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और अनोखी सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। देश में कुछ ऐसी झीलें भी हैं, जहां सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि लोगों की पूरी जिंदगी तैरती हुई नजर आती है। कहीं पानी पर बने घर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, तो कहीं नावों पर लगने वाले बाजार लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। यही नहीं, भारत में एक ऐसा नेशनल पार्क भी है जो पूरी तरह तैरते हुए द्वीपों पर बसा है। आइए जानते हैं इन अद्भुत झीलों के बारे में।

डल झील

इस झील की सबसे बड़ी खासियत इसके पारंपरिक हाउसबोट हैं, जो पानी पर तैरते हुए घरों की तरह दिखाई देते हैं। (Photo Source: Pexels)

जम्मू-कश्मीर की खूबसूरत वादियों में स्थित डल झील को अक्सर कश्मीर का रत्न कहा जाता है। यह झील अपने ट्रेडिशनल हाउसबोट्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लकड़ी से बने ये तैरते घर पर्यटकों को झील के शांत पानी और आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यादगार अनुभव प्रदान करते हैं।

डल झील का तैरता हुआ सब्जी बाजार भी दुनियाभर में मशहूर है। (Photo Source: Pexels)

डल झील की एक और खास पहचान इसका तैरता हुआ सब्जी बाजार है। सुबह-सुबह स्थानीय व्यापारी रंग-बिरंगी शिकारों (ट्रेडिशनल बोट्स) में सवार होकर झील के बीच इकट्ठा होते हैं और सब्जियां, फूल तथा अन्य सामान बेचते हैं। पानी पर लगने वाला यह बाजार दुनिया के सबसे अनोखे बाजारों में गिना जाता है। शिकारा राइड, प्राकृतिक नजारे और शांत वातावरण डल झील को एक खास पर्यटन स्थल बनाते हैं।

लोकटक झील

मणिपुर में स्थित लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह झील अपनी ‘फुमदी’ (Phumdis) के लिए प्रसिद्ध है। फुमदी वनस्पतियों, मिट्टी और जैविक पदार्थों से बने प्राकृतिक तैरते हुए द्वीप होते हैं, जो झील की सतह पर तैरते रहते हैं।

मणिपुर में स्थित लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। (Photo Source: Unsplash)

इन तैरते द्वीपों के कारण लोकटक झील का दृश्य बेहद आकर्षक दिखाई देता है। यहां स्थित चम्पू खांगपोक नामक बस्ती के लोग झील पर ही निर्भर रहते हैं। उनके लिए नाव सिर्फ घूमने का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग नावों के जरिए यात्रा करते हैं, मछली पकड़ते हैं और अपने दैनिक कार्य पूरे करते हैं।

दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क

यह पार्क घनी फुमदी पर बना हुआ है और एक बेहद सेंसिटिविटी इकोसिस्टम को सहारा देता है। (Photo Source: Unsplash)

लोकटक झील की सबसे बड़ी विशेषता है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क माना जाता है। यह पार्क घनी फुमदियों पर बना हुआ है और एक बेहद नाजुक लेकिन समृद्ध इकोसिस्टम को संरक्षण देता है।

इसकी दुर्लभ प्रजाति और पार्क का अनूठा स्वरूप दुनियाभर के शोधकर्ताओं, वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। (Photo Source: Unsplash)

यह नेशनल पार्क संकटग्रस्त संगाई हिरण का प्राकृतिक आवास भी है। संगाई को ‘डांसिंग डियर’ यानी नाचने वाला हिरण कहा जाता है। अपनी अनूठी जैव विविधता और प्राकृतिक संरचना के कारण यह स्थान शोधकर्ताओं, वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए बेहद खास है।

भारत का अनदेखा और अनोखा रूप

डल झील का तैरता सब्जी बाजार हो या लोकटक झील के तैरते द्वीप, ये दोनों जगहें भारत के उस अनोखे रूप को सामने लाती हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये झीलें दिखाती हैं कि किस तरह लोग पानी के बीच जीवन जीते हुए अपनी परंपराओं और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए हुए हैं। अगर आप कुछ अलग और अनोखा देखने की इच्छा रखते हैं, तो भारत की ये झीलें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर लें।

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