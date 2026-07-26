घर पर कपड़े प्रेस करना और प्रेस वाले से इस्त्री करवाना, दोनों में काफी फर्क होता है। अक्सर घर पर अच्छी तरह कपड़े इस्त्री करने के बाद भी उनमें वह शार्प फिनिश और प्रोफेशनल लुक नहीं आ पाता, जो प्रेस वले की दुकान से आने वाले कपड़ों में देखने को मिलता है। खासकर कॉटन की शर्ट, कुर्ते, स्कूल यूनिफॉर्म या फॉर्मल कपड़ों में यह अंतर साफ दिखता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और किस तरह से इस्त्री करें कि प्रेस वाले की तरह सिलवटे न नजर आए।

1- घरों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक आयरन आमतौर पर 750 से 1200 वॉट की होती है। वहीं, प्रेस वाले अक्सर हैवी ड्यूटी या स्टीम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ये लंबे समय तक एक समान तापमान बनाए रखती हैं, जिससे कपड़ों की गहरी सिलवटें भी आसानी से निकल जाती हैं।

2- प्रेस वाले की इस्त्री का वजन घरेलू प्रेस की तुलना में काफी ज्यादा होता है। दरअसल, वजन अधिक होने के चलते कपड़े पर बेहतर दबाव पड़ता है और बिना ज्यादा मेहनत किए सिलवटें खत्म हो जाती हैं।

3- कई बार तापमान के चलते भी कपड़े पर सिलवटें रह जाती हैं। हर कपड़े का फैब्रिक अलग होता है, इसलिए उसके अनुसार तापमान भी अलग होना चाहिए।

4- प्रोफेशनल प्रेस करने वाले पहले कपड़ों पर हल्का पानी छिड़क देते हैं या स्टीम इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं। हल्की नमी के कारण कपड़े के रेशे मुलायम हो जाते हैं और इस्त्री ज्यादा असरदार होती है।

5- कपड़े पर सिलवटे रहेंगी या खत्म हो जाएंगी यह प्रेस करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। प्रेस वाले जिस क्रम में कपड़े इस्त्री करते हैं उससे कपड़े पर नई सिलवटें नहीं बनतीं और फिनिश अच्छा नजर आता है।

अब आइए जानते हैं प्रेस करने के सही तरीके के बारे में, जिसकी मदद से आप प्रेस वाले की तरह शार्प और प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं।

1- सूखे कपड़ों की तुलना में हल्के नम कपड़ों पर इस्त्री ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे में इस्त्री करने से पहले कपड़े पर हल्का पानी छिड़क दें। या फिर स्टीम आयरन का इस्तेमाल करें। इससे कपड़े के रेशे मुलायम हो जाते हैं और सिलवटें आसानी से निकल जाती हैं।

2- कपड़े की सिवलटें खत्म करने के लिए और अच्छी फिनिश के लिए प्रेस करने का तरीका काफी मायने रखता है। आमतौर पर प्रेस वाले कॉलर, कफ, आस्तीन, कंधे और फिर बाकी हिस्सों को एक तय क्रम में प्रेस करते हैं। इससे फिनिश बेहतर आती है।

3- कई बार लोग एक ही तापमान पर हर तरह के कपड़े को प्रेस करते हैं। लेकिन हर कपड़े के लिए तापमान एक जैसा नहीं होता है। कॉटन और लिनेन को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, जबकि सिल्क, रेयॉन और सिंथेटिक कपड़ों पर कम तापमान रखना चाहिए। इसके अलावा हमेशा मजबूत और सपाट इस्त्री बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कपड़ा पूरी तरह फैला रहे और सिलवटें अच्छी तरह निकल सकें।

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