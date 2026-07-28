बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि उनका बच्चा रात में सोते-सोते बिस्तर पर टॉयलेट कर देता है। 2-3 साल की उम्र के बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चों का ब्लैडर (मूत्राशय) पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए नींद में पेशाब निकल सकता है। वहीं बच्चा 5-6 साल का होने के बाद भी नींद में पेशाब कर देता है। तो ध्यान देने की जरूरत है।

बिस्तर गीला करने पर कई बार माता-पिता गुस्से में बच्चे को डांटने लगते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में यह एक सामान्य समस्या होती है, जो उम्र बढ़ने के साथ अपने आप भी ठीक हो सकती है। हालांकि, कुछ आसान आदतें अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं डॉक्टर के मुताबिक क्या करें और किन बातों का ध्यान रखें।

भोपाल के बंसल हॉस्पिटल के डॉ. संतोष अग्रवाल से जानेंगे कि अगर बच्चा रात में बिस्तर गीला कर देता है तो इसके पीछे क्या वजह है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।

कब जाएं डॉक्टर के पास

अगर बच्चा 5 साल से ज्यादा उम्र का है और वो हफ्ते में 2 बार से ज्यादा यूरीन लीक कर रहा है। 5-6 तक लगातार वो ऐसा कर रहा है तो आप पीडियाट्रिशियन से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।

बच्चों को डांटे नहीं

बेड वेटिंग (बिस्तर गीला करना) की समस्या जीवन भर नहीं रहते है। बच्चे अगर रात में सोते हुए बिस्तर पर पेशाब कर भी देते हैं तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। ऐसे में बच्चों को मारपीट कर, डरा-धमकाकर नहीं रखना चाहिए। बिस्तर में पेशाब करने की आदत 85 प्रतिशत बच्चों में 5 साल तक पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सिर्फ 15 प्रतिशत बच्चों में यह आदत देर से जाती है। 12 साल की उम्र तक यह समस्या दूर हो जाती है। सिर्फ 1 से 2 प्रतिशत बच्चों में ही यह दिक्कत रह जाती है।

बिस्तर गीला करने से रोकने के लिए करें ये उपाय

डॉ संतोष ने बताया कि बच्चों की बिस्तर गीली करने की आदत को बदलने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चों में फ्लूड इंटेक रेगूलेट करना है। कई बार बच्चे दिनभर खेलते रहते हैं और पानी नहीं पीते हैं। फिर शाम को सोने से पहले दूध या पानी पी लेते हैं। ऐसे में रात यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ऐसे कोई फूड प्रोडक्ट न दें जिससे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ता है। शाम के समय कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, चाय या कैफीन वाले पेय बच्चों को देने से बचें। ये कुछ बच्चों में बार-बार पेशाब आने की वजह बन सकते हैं। ऐसी चीजें शाम को 6 बजे के बाद न दें।

सोने से ठीक पहले टॉयलेट जरूर भेजें

बच्चे को सोने से पहले हमेशा यूरिन पास करके सोए इस बात ध्यान रखें कि बच्चा पूरी तरह से यूरिन पास करके आए। अलार्म यूज करें। बच्चा सो जाता है तो 2-3 घंटे के बाद उसे यूरिन पास करवाएं। इससे धीरे-धीरे रेगुलर साइकिल बन जाएगी। बच्चे को हमेशा मोटिवेट रखें। पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देनी है। बच्चों को डायपर पहनाने की आदत को बदलें। ताकि उसे बाथरूम में जाकर यूरिन पास करने की आदत पड़े।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) और इंटरनेशनल चिल्ड्रन्स कॉन्टिनेंस सोसाइटी (ICCS) के अनुसार, रात में बिस्तर गीला करना (Nocturnal Enuresis) छोटे बच्चों में एक सामान्य समस्या हो सकती है। अधिकतर बच्चों में यह उम्र बढ़ने के साथ अपने आप कम हो जाती है। इस दौरान बच्चे को डांटने की बजाय सहयोग और सही दिनचर्या अपनाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। हर बच्चे की स्थिति अलग हो सकती है। यदि बच्चा 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, बार-बार बिस्तर गीला करता है, पेशाब में दर्द, जलन, बुखार या अन्य लक्षण दिखाई दें, तो बिना देरी किए बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। घरेलू उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं हैं।