तोते इंसानों की आवाज की नकल करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी समझने और सीखने की क्षमता केवल शब्दों को दोहराने तक सीमित नहीं है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में तोते का विशेष महत्व माना गया है। कई बार ज्योतिष भविष्य बताने और जानने के लिए भी तोतों का इस्तेमाल करते हैं। तोता अपने परिचित लोगों को पहचान सकते हैं, पहेलियां सुलझा सकते हैं और दूसरों को देखकर नई चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा, ये बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने, जानकारी याद रखने और दूसरों के व्यवहार को समझने में भी माहिर होते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक लंबे समय से इनकी बुद्धिमत्ता पर शोध कर रहे हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने गुरुग्राम स्थित डीसीसी एनिमल हॉस्पिटल के पशु चिकित्सा सेवाओं के प्रमुख और निदेशक डॉ. विनोद शर्मा से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि बुद्धिमत्ता के पीछे उनके दिमाग की खास बनावट, दूसरों के साथ मजबूत सामाजिक संबंध और अपने आसपास के माहौल से सीखने की क्षमता का अहम योगदान होता है। तोतों की उम्र लंबी होती है और वे सामाजिक समूहों में रहते हैं। इस वजह से उन्हें नई चीजें सीखने, पुरानी बातें याद रखने और समस्याओं को सुलझाने के कई मौके मिलते हैं।

दूसरे पक्षियों से ज्यादा बुद्धिमान क्यों होते हैं तोते

तोतों के दूसरे पक्षियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होने की एक बड़ी वजह उनके दिमाग की खास बनावट है। डॉ. विनोद शर्मा के अनुसार, तोतों का दिमाग आकार में भले ही छोटा होता है, लेकिन इसके अगले हिस्से यानी फोरब्रेन (टेलेंसिफेलॉन) में बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स दिमाग की वे कोशिकाएं हैं, जो सीखने, फैसले लेने और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव करने में मदद करती हैं। शोध बताते हैं कि तोतों और कौए और रैवन जैसे पक्षियों के दिमाग के इस हिस्से में न्यूरॉन्स की संख्या कुछ प्राइमेट्स यानी बंदरों की कुछ प्रजातियों के बराबर हो सकती है। उनके दिमाग के आकार में अंतर होने के बावजूद देखा गया है।

तोतों के दिमाग में कुछ खास तंत्रिका संरचनाएं भी होती हैं, जो उन्हें सोचने-समझने और मुश्किल काम करने में मदद करती हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण संरचना मेडियल स्पाइरिफॉर्म न्यूक्लियस है। यह दिमाग के उन हिस्सों के बीच जानकारी पहुंचाने में मदद करती है, जो शरीर की गतिविधियों और सोचने-समझने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं। शोध में पाया गया है कि पक्षियों के कई दूसरे समूहों की तुलना में तोतों में यह संरचना अधिक विकसित होती है। डॉ. शर्मा के अनुसार, “दिमाग की ये खास संरचनाएं तोतों को जानकारी समझने, अपने अनुभवों से सीखने और अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव करने में मदद करती हैं।”

तोतों के प्राकृतिक वातावरण का भी उनकी बुद्धिमत्ता में अहम योगदान होता है। उन्हें अक्सर भोजन के बदलते स्रोतों को खोजना पड़ता है, यह याद रखना पड़ता है कि भोजन कहां मिल सकता है और अपने झुंड के दूसरे पक्षियों के साथ जटिल संबंधों को भी समझना पड़ता है। इसके अलावा, उनकी लंबी उम्र उन्हें समय के साथ ज्यादा जानकारी सीखने और उसे लंबे समय तक याद रखने के अवसर देती है।

इंसानों की तरह कैसे बोल लेते हैं

ज्यादातर पक्षियों से अलग, तोते सुनी हुई आवाजों को सीखने और उनकी नकल करने में माहिर होते हैं। वे आवाज सुनते हैं, उसे याद रखते हैं और अपने आवाज निकालने वाले अंगों की मदद से दोबारा बोलने की कोशिश करते हैं। जंगल में तोते अपने झुंड के दूसरे पक्षियों की आवाजों से सीखते हैं। इससे उन्हें एक-दूसरे के संपर्क में रहने और अपने परिचित साथियों को पहचानने में मदद मिलती है। घर में रहने वाले तोते इंसानों की बोली को भी ऐसी ही आवाजों के रूप में सीख सकते हैं, जिनका उनके लिए कोई खास मतलब होता है। डॉ. विनोद शर्मा के अनुसार, “तोता यह सीख सकता है कि कोई खास शब्द बोलने पर उसके मालिक की ओर से प्रतिक्रिया मिलती है। बार-बार बातचीत करने, इनाम देने और अभ्यास कराने से तोता उस आवाज को किसी खास परिस्थिति या प्रतिक्रिया से जोड़ना सीख सकता है।”

उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कमरे में आता है, तो तोता कोई जाना-पहचाना शब्द बोल सकता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उसने उस शब्द को लोगों का ध्यान मिलने या उनसे बातचीत होने से जोड़ लिया होता है। बार-बार अभ्यास कराने और सही प्रतिक्रिया मिलने पर यह आदत और मजबूत हो सकती है। हालांकि, किसी तोते का इंसानों की तरह बोलना यह साबित नहीं करता कि वह भाषा को उसी तरह समझता है, जैसे इंसान समझते हैं। कुछ तोते शब्दों को खास परिस्थितियों से जोड़कर सीखते हैं, जबकि कुछ तोते शब्दों और उनके अर्थ के बीच के संबंध को अधिक गहराई से समझने की क्षमता दिखाते हैं।

इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण एलेक्स नाम का अफ्रीक्री ग्रे तोता था। पशु बुद्धिमत्ता पर शोध करने वाली वैज्ञानिक आइरीन पेपरबर्ग ने इस तोते का अध्ययन किया था। एलेक्स ने 100 से ज्यादा वस्तुओं के नाम सीख लिए थे। वह रंगों, आकारों, वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और गिनती से जुड़ी बातें भी पहचान सकता था। इसके अलावा, वह ‘एक जैसा’ और ‘अलग-अलग’ जैसे अवधारणाओं को भी समझने की क्षमता दिखाता था। डॉ. शर्मा के अनुसार, “कुछ तोते सीखे हुए शब्दों का इस्तेमाल केवल नकल करने से आगे बढ़कर भी कर सकते हैं। हालांकि, हर तोते की समझने की क्षमता अलग होती है। इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि तोता जो भी शब्द दोहराता है, उसका अर्थ भी उसके लिए वही होता है, जो किसी इंसान के लिए होता है।”

क्या तोते लोगों को पहचान सकते हैं और पहेलियां सुलझा सकते हैं

डॉ. विनोद शर्मा के अनुसार, “समस्याओं को सुलझाना, परिचित लोगों को पहचानना और बार-बार बातचीत के जरिए सीखना दिखाता है कि तोते केवल आवाजों की नकल करने तक सीमित नहीं हैं। वे अपने आसपास के माहौल से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके अपने व्यवहार में बदलाव भी कर सकते हैं।” कुछ तोतों ने वैज्ञानिक प्रयोगों के दौरान औजारों का इस्तेमाल करने की क्षमता भी दिखाई है। हालांकि, यह क्षमता तोते की प्रजाति और उसकी व्यक्तिगत समझ के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। इस तरह के व्यवहार से पता चलता है कि पक्षी सीखी हुई बातों का इस्तेमाल असल जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भी कर सकते हैं।

तोतों की बुद्धिमत्ता पर उनके आसपास के माहौल का क्या असर पड़ता है

तोतों में जन्म से ही सीखने और समझने की क्षमता होती है, लेकिन उनका आसपास का माहौल तय करता है कि उन्हें इस क्षमता को इस्तेमाल करने और विकसित करने के कितने मौके मिलते हैं। डॉ. विनोद शर्मा तोतों की बेहतर देखभाल के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं।

1- सामाजिक मेलजोल

तोते सामाजिक पक्षी हैं और उन्हें नियमित रूप से लोगों के साथ समय बिताने की जरूरत होती है। उनसे बात करना, आसान निर्देश सिखाना और उनके साथ समय बिताना उनके दिमाग को सक्रिय रखने में मदद करता है।

2- खाने की तलाश से जुड़ी गतिविधियां

ऐसे खिलौने और पहेलियां दें, जिनकी मदद से तोते को अपना भोजन निकालना पड़े। इससे उन्हें सोचने और मेहनत करके भोजन पाने का मौका मिलता है। यह उनके जंगल में भोजन खोजने के प्राकृतिक व्यवहार से भी मिलता-जुलता है।

3- अलग-अलग खिलौने और गतिविधियां

तोतों को चबाने के लिए सुरक्षित खिलौने, पहेलियां और चढ़ने के लिए ढांचे दें। समय-समय पर खिलौने बदलते रहने से उनका मन लगा रहता है और वे नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं।

4- इनाम देकर प्रशिक्षण देना

तोते को थोड़े समय के लिए नियमित अभ्यास कराएं। सही व्यवहार करने पर उसे इनाम दें। इससे वह नए निर्देश सीख सकता है, अलग-अलग वस्तुओं को पहचान सकता है और समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास कर सकता है।

5- पर्याप्त जगह और शारीरिक गतिविधि

तोतों को चलने-फिरने, चढ़ने और अपने पंख पूरी तरह फैलाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। सुरक्षित माहौल में निगरानी के साथ उड़ने और व्यायाम करने के अवसर देने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

6- नींद, पोषण और पशु चिकित्सक की देखभाल

तोतों के लिए नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है। समय-समय पर पशु चिकित्सक से जांच कराने से भी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य का असर उनकी सक्रियता और सीखने की क्षमता पर भी पड़ता है।

डॉ. विनोद शर्मा के अनुसार, “तोतों को केवल भोजन और पिंजरे की जरूरत नहीं होती। उन्हें लोगों के साथ घुलने-मिलने, आसपास की चीजों को जानने, समस्याओं को सुलझाने और अपने प्राकृतिक व्यवहार दिखाने के अवसर भी मिलने चाहिए। अगर उन्हें पर्याप्त गतिविधियां और मानसिक व्यस्तता नहीं मिलती, तो वे बोर हो सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं या बार-बार एक ही तरह का व्यवहार करने लग सकते हैं।”

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।

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