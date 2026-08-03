kale kapdo par safed nishan: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि काले कपड़े मशीन में धोएं या फिर हाथ से सूखने के बाद उनके ऊपर सफेद-सफेद निशान दिखाई देने लगते हैं। यह धब्बे साबुन या डिटर्जेंट पाउडर की होती हैं। इनकी वजह से कपड़े पुराने और फीके नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें सही तरीके से साफ नहीं किया गया है। इन्हें पहनकर आप बाहर जाने से भी हिचकिचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार आप जाने-अनजाने में कपड़े धोने के दौरान कुछ गलतियां करते हैं। आइए जानते हैं कि ये निशान क्यों पड़ते हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है।

जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालना

बहुत से लोग जल्दबाजी में कपड़े धोने के लिए ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर डाल देते हैं। फिर पानी डालकर डिटर्जेंट को सही तरीके से घोलते भी नहीं हैं। अतिरिक्त डिटर्जेंट पूरी तरह घुल या निकल नहीं पाता और सूखने के बाद कपड़ों पर सफेद निशान छोड़ सकता है। इसलिए हमेशा कपड़ों की संख्या और गंदगी के अनुसार ही डिटर्जेंट डालें।

कपड़ों को ठीक से पानी से न धोना

अगर आप मशीन में कपड़े धो रहे हैं और डिटर्जेंट अच्छी तरह नहीं निकलता, तो उसके कण कपड़ों के रेशों में रह जाते हैं। सूखने पर यही सफेद परत की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए जरूरत के हिसाब से एक बार एक्ट्रा रिंस साइकिल चला सकते हैं। वहीं अगर हाथ से धो रहे हैं तो साफ पानी से 2–3 बार अच्छी तरह खंगालें।

हार्ड वॉटर का इस्तेमाल

कुछ इलाकों में पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज अधिक होते हैं। ऐसे पानी में डिटर्जेंट पूरी तरह काम नहीं कर पाता और कपड़ों पर सफेद अवशेष रह सकते हैं। अगर आपके यहां भी हार्ड वॉटर की समस्या है और काले कपड़े धोने के बाद अक्सर बाद में सफेद-सफेद हो जाते हैं तो आप वॉटर सॉफ्टनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही समय-समय पर वॉशिंग मशीन की भी सफाई करें ताकि उसमें खनिज जमा न हों।

वॉशिंग मशीन में जरूरत से ज्यादा कपड़े भर देना

जब मशीन जरूरत से ज्यादा भर दी जाती है, तो कपड़ों को हिलने-डुलने की पर्याप्त जगह नहीं मिलती। इससे डिटर्जेंट ठीक से नहीं निकलता और कुछ कपड़ों पर सफेद निशान रह सकते हैं। इसलिए हमेशा मशीन की क्षमता के अनुसार ही कपड़े डालें। भारी कंबल या तौलियों के साथ नाजुक या काले कपड़े न धोएं।

काले कपड़ों को उल्टा किए बिना और गलत तरीके से सुखाना

काले कपड़ों को सीधे धोने और तेज धूप में लंबे समय तक सुखाने से उनका रंग जल्दी फीका पड़ सकता है। साथ ही पहले से मौजूद डिटर्जेंट के हल्के अवशेष भी ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। काले कपड़ों को धोने से पहले इनसाइड-आउट (उल्टा) कर लें। इन्हें छांव या हल्की धूप वाली हवादार जगह पर सुखाएं।