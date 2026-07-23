अगर कोई आपसे पूछे कि बाहर जाते समय आपको किस तरह की खुशबू पसंद है- तो आप अपनी पसंदीदा खुशबू के बारे में बताने लगेंगे। जैसे किसी को फूलों की महक, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू या ताजगी वाली खुशबू पसंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो ‘चींटी वाला परफ्यूम’ लगाते हैं। यह खुशबू पाने के लिए अपने पंखों पर चींटियां रगड़ते हैं। पढ़ने या सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यह उनकी एक प्राकृतिक आदत है। दिलचस्प बात यह है कि इस व्यवहार को वैज्ञानिक कई सालों से देख रहे हैं, फिर भी इसकी असली वजह आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है।

इस आदत को कहते हैं ‘एंटिंग’

पक्षियों की इस अनोखी आदत को एंटिंग (Anting) कहा जाता है। अब तक 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों में यह व्यवहार देखा जा चुका है। इनमें कौवे, ब्लू जे, रॉबिन, स्टारलिंग और कुछ तोतों की प्रजातियां भी शामिल हैं।

एंटिंग करने का तरीका भी अलग-अलग होता है। कुछ पक्षी अपनी चोंच से चींटियों को उठाकर उन्हें धीरे-धीरे अपने पंखों पर रगड़ते हैं। वहीं कुछ पक्षी चींटियों के बिल के पास अपने पंख फैलाकर बैठ जाते हैं, ताकि चींटियां उनके शरीर पर घूम सकें।

चींटियों में ऐसा क्या खास होता है?

कई चींटी प्रजातियां खतरा महसूस होने पर फॉर्मिक एसिड (Formic Acid) नाम का एक तेज गंध वाला रसायन छोड़ती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी इसी रसायन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह फायदा किस रूप में मिलता है, इसे लेकर अभी भी शोध जारी है।

क्या इससे परजीवियों से बचाव होता है?

वैज्ञानिकों की सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि एंटिंग की मदद से पक्षी अपने पंखों में रहने वाले छोटे-छोटे परजीवियों, जैसे फेदर माइट्स (Feather Mites) और जुओं (Lice) की संख्या कम कर सकते हैं।

माना जाता है कि फॉर्मिक एसिड इन परजीवियों के लिए अनुकूल माहौल नहीं रहने देता। हालांकि अभी तक यह पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है कि यह तरीका कितना असरदार है।

नए पंख आने पर मिल सकती है राहत

एक और संभावना यह भी मानी जाती है कि जब पक्षियों के पुराने पंख झड़ते हैं और नए पंख निकलते हैं, तब त्वचा में खुजली या जलन जैसी परेशानी हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चींटियों से निकलने वाले रसायन इस दौरान होने वाली असहजता को कम करने में मदद कर सकते हैं।

या फिर खाने से पहले की तैयारी?

इस व्यवहार को लेकर एक और दिलचस्प अनुमान भी लगाया गया है। क्योंकि फॉर्मिक एसिड चींटियों का बचाव करने का हथियार होता है, इसलिए कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पक्षी पहले चींटियों से यह रसायन निकलवा लेते हैं और उसके बाद उन्हें खा जाते हैं। इससे चींटियां खाना आसान और शायद ज्यादा सुरक्षित हो जाता है।

अब भी बना हुआ है रहस्य

वैज्ञानिकों के पास फिलहाल ऐसा कोई एक जवाब नहीं है जो हर पक्षी और हर स्थिति पर लागू हो सके। संभव है कि अलग-अलग पक्षी अलग-अलग कारणों से एंटिंग करते हों। यह भी हो सकता है कि इस एक आदत के पीछे कई फायदे छिपे हों।

फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि एंटिंग प्रकृति के उन रहस्यों में से एक है, जिसे समझने की कोशिश आज भी जारी है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास दिखने वाले आम से पक्षियों की दुनिया भी कई अनोखे और हैरान करने वाले रहस्यों से भरी हुई है।