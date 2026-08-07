मानसून के मौसम में अक्सर कपड़ों से सीलन की महक आने लगती है। बारिश की वजह के कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। ऐसे में ज्यादातर घरों में कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए जाते हैं। ऐसे में कई लोगों को आपने यह कहते सुना होगा कि कपड़ों की बदबू को दूर करने के लिए वॉशिंग मशीन में व्हाइट विनेगर डाल देना चाहिए, लेकिन क्या सच में इससे कुछ होता है। क्या यह फैब्रिक सॉफ्टनर का भी विकल्प बन सकता है और क्या इसे हर तरह के कपड़ों में इस्तेमाल करना सुरक्षित है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो पहले इसके बारे में सही जानकारी जान लेना जरूरी है।

वॉशिंग मशीन में व्हाइट विनेगर क्यों डालते हैं?

बदबू कम करने के लिए।

डिटर्जेंट हटाने के लिए।

कपड़ों को मुलायम रखने के लिए।

मशीन की सफाई के लिए।

जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

फैब्रिक सॉफ्टनर वाले कम्पार्टमेंट में लगभग आधा कप (100–120 ml) व्हाइट विनेगर डालें। डिटर्जेंट के साथ सीधे न मिलाएं। मशीन की सफाई के लिए खाली ड्रम में लगभग 1 कप व्हाइट विनेगर डालकर निर्देशों के अनुसार क्लीनिंग साइकिल चलाएं।

किन कपड़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है?

तौलिए

बेडशीट

कॉटन के कपड़े

स्पोर्ट्सवियर

किन कपड़ों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

सिल्क

ऊन

रेयॉन

ऐसे कपड़े जिनके केयर लेबल में मना किया गया हो

जरूरी सावधानियां

ब्लीच के साथ कभी न मिलाएं।

जरूरत से ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल न करें।

हर वॉश में इस्तेमाल करने के बजाय केवल जरूरत पड़ने पर करें।

मशीन की कंपनी के निर्देश जरूर पढ़ें।

क्या यह तरीका सच में करता है काम?

सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह के दाव किए जाते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं व्हाइट विनेगर को सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह कपड़ों की दुर्गंध कम करने, डिटर्जेंट के अवशेष हटाने और वॉशिंग मशीन की हल्की सफाई में मदद कर सकता है। हालांकि, इसे डिटर्जेंट का विकल्प नहीं समझना चाहिए और इस्तेमाल से पहले कपड़ों के केयर लेबल तथा वॉशिंग मशीन के निर्माता के निर्देश जरूर जांच लेने चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल करने से पहले वॉशिंग मशीन की यूजर मैनुअल और कपड़ों के केयर लेबल में दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें।