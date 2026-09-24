सफेद मोजों की एड़ी और तलवा कई बार इतने गंदे हो जाते हैं कि उन्हें साफ करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन्हें कितना भी धो लें, नीचे जमी गंदगी आसानी से नहीं छूटती। ऐसे में मोजों को बार-बार रगड़ने से इनके फटने का भी डर रहता है। ऐसे में आप सफेद मोजों या किसी भी रंग के मोजो को साफ करने के लिए धोने से 15 मिनट पहले कुछ ट्रिक आजमा सकते हैं। इससे जमी गंदगी को हटाने में मदद मिल सकती है। साथ ही आपके सफाई का काम आसान हो सकता है।

लिक्विड डिटर्जेंट और गुनगुना पानी

इसके लिए सबसे पहले गुनगुने पानी में थोड़ा लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट मिलाएं। फिर मोजों की एड़ी और तलवे वाले हिस्से को इसमें 15 मिनट भिगोकर रखें। फिर उसी हिस्से को हाथ से या पुराने मुलायम टूथब्रश से हल्के हाथ से रगड़ें और धो लें।

डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा

अगर तलवे पर गंदगी ज्यादा जमी है तो यह तरीका भी आप आजमा सकते हैं। इसके लिए 1–2 चम्मच डिटर्जेंट में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। फिर इसे सिर्फ गंदे हिस्से पर लगाएं। इसके बाद 10–15 मिनट छोड़ें। फिर हल्के हाथ से रगड़कर धो लें।

ऑक्सीजन-बेस्ड लॉन्ड्री ब्लीच

अगर आप कम मेहनत के मोजे साफ करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन-बेस्ड लॉन्ड्री ब्लीच लगा सकते हैं। इसके लिए पैकेट पर दिए निर्देश के अनुसार पानी में मिलाएं। फिर मोजों को निर्धारित समय तक भिगोएं। इसके बाद धोएं।

पहले साबुन या डिटर्जेंट लगाकर फिर 15 मिनट छोड़ दें

मोजे को हल्का गीला करें। फिर एड़ी और तलवे पर लिक्विड डिटर्जेंट लगाएं। इसके बाद 15 मिनट छोड़ दें। फिर मुलायम ब्रश से रगड़कर धो लें।