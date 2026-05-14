सफेद कपड़े पहनने में जितने क्लासी और स्टाइलिश लगते हैं, उनकी सफेदी बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। कुछ समय बाद सफेद शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता, स्कूल यूनिफॉर्म पर पीलापन दिखने लगता है। कई बार पसीने के दाग, गलत तरीके से धुलाई, ज्यादा डिटर्जेंट, नमी या लंबे समय तक अलमारी में पड़े रहने की वजह से भी कपड़ों की सफेदी फीकी पड़ जाती है। गर्मियों में पसीना ज्यादा आने से उसमें बदबू भी आने लगती है।

ऐसे में कुछ लोग ब्लीच का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन इसका ज्यादा प्रयोग कपड़ों के फैब्रिक को कमजोर कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सफेद कपड़े बिना नुकसान के फिर से साफ और चमकदार दिखे तो कुछ आसान घरेलू उपाय मददगार साबित हो सकते हैं। खास बात यह है कि इन नुस्खों के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नींबू, बेकिंग सोडा, सफेद सिरका और बोरेक्स जैसी चीजें कपड़ों पर जमा गंदगी, पीलापन और बदबू को कम करने में मदद कर सकती हैं।

सफेद सिरका कर सकता है मदद

सफेद सिरका कपड़ों पर जमा डिटर्जेंट और बदबू को हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी गुनगुने पानी में एक कप सफेद सिरका मिलाएं और कपड़ों को रातभर भिगो दें। अगली सुबह सामान्य तरीके से धो लें। इससे कपड़ों की सफेदी लौटाने में मदद मिल सकती है। आप चाहें तो वॉशिंग मशीन के रिंस साइकल में भी थोड़ा सफेद सिरका डाल सकते हैं। इससे कपड़ों की स्मेल कम हो सकती है।

नींबू का रस चमका सकता है कपड़े

नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड कपड़ों के पीलापन को हल्का करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप नींबू का रस मिलाएं और सफेद कपड़ों को 1-2 घंटे के लिए भिगो दें। ज्यादा दाग होने पर इन्हें रातभर भी छोड़ा जा सकता है। इसके बाद कपड़ों को सामान्य डिटर्जेंट से धो लें।

बेकिंग सोडा से हट सकते हैं दाग

बेकिंग सोडा कपड़ों की गंदगी और पसीने के निशान हटाने में असरदार माना जाता है। गुनगुने पानी में एक कप बेकिंग सोडा मिलाकर सफेद कपड़ों को कुछ घंटों के लिए भिगो दें। फिर सामान्य तरीके से धो लें। अगर अंडरआर्म्स पर पीले दाग हैं, तो बेकिंग सोडा, नींबू का रस और थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे दाग वाली जगह पर लगाकर हल्के हाथ से रगड़ें और 30 मिनट बाद धो लें।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल

हल्के ऑक्सीजन ब्लीच की तरह काम करने वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी सफेद कपड़ों को साफ करने में मदद कर सकता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय एक कप 3 प्रतिशत हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें।

बोरेक्स पाउडर भी आ सकता है काम

बोरेक्स एक नेचुरल मिनरल है, जो कपड़ों की गंदगी साफ करने में मदद करता है। गर्म पानी में आधा कप बोरेक्स पाउडर मिलाकर कपड़ों को 30 मिनट तक भिगो दें। इसके बाद सामान्य तरीके से धो लें।

साइट्रिक एसिड पाउडर का करें इस्तेमाल

अगर घर में नींबू नहीं है, तो साइट्रिक एसिड पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बाल्टी गुनगुने पानी में 2-3 चम्मच साइट्रिक एसिड मिलाएं और कपड़ों को कुछ घंटों के लिए भिगो दें। इससे कपड़ों की सफेदी बेहतर हो सकती है।

डिशवॉशर डिटर्जेंट भी हो सकता है मददगार

कुछ पाउडर डिशवॉशर डिटर्जेंट सफेद कपड़ों के पीलापन को कम करने में मदद कर सकते हैं। गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा मिलाकर कपड़ों को आधे घंटे तक भिगोएं, फिर धो लें। हालांकि, इसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा न करें।

इन बातों का भी रखें ध्यान

सफेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से अलग धोएं।

धूप में सुखाने से कपड़ों की बदबू कम हो सकती है।

बहुत ज्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल करने से कपड़े पीले पड़ सकते हैं।

पसीने वाले कपड़ों को ज्यादा देर तक बिना धोए न रखें।

कपड़ों को पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें।

नोट: इन तकनीकों से रंगों का रंग फीका पड़ सकता है, इसलिए इनका प्रयोग केवल सफेद कपड़ों पर ही करें।