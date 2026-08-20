सफेद कपड़े पहनने के बाद अच्छे तो बहुत लगते हैं लेकिन इनको सफाई की भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर सफेद शर्ट की बात करें तो कॉलर और अंडरआर्म जैसे हिस्सों को सबसे ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। यहां पसीने, त्वचा के तेल और डियोड्रेंट जैसी चीजें जमा होकर पीलापन छोड़ सकती हैं।

ऐसा ही हाल अन्य सफेद कपड़ों का होता है। अंडरआर्म पर पीलापन नजर आने से इन्हें पहनने में भी संकोच होता है। इसलिए सिर्फ सामान्य धुलाई के बाद भी ये हिस्से साफ नहीं दिखते। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके कई तरह के पीले निशान काफी हद तक हल्के किए जा सकते हैं।

पीलापन दिखते ही करें सबसे पहले ये काम

अगर आपके कपड़ों के कॉलर या अंडरआर्म पर ताजा पीला निशान दिखे तो लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट की थोड़ी मात्रा उस हिस्से पर लगाकर कुछ देर छोड़ें। फिर सामान्य तरीके से धोएं। ऐसा करने से पीलापन दूर करने में मदद मिल सकती है।

पुराना दाग है तो ऑक्सीजन-बेस्ड स्टेन रिमूवर लगाएं

कई बार सामान्य धुलाई से महीनों पुराना पीलापन नहीं जाता। ऐसे में ऑक्सीजन-बेस्ड ब्लीच/लॉन्ड्री बूस्टर सफेद, वॉशेबल कपड़ों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हमेशा पैकेट के निर्देश और कपड़े के केयर लेबल के अनुसार इस्तेमाल करें।

कॉलर पर पीला-चिकना निशान है तो अपनाएं ये तरीका

कॉलर का पीलापन अक्सर गर्दन के सीबम यानी त्वचा के प्राकृतिक तेल, पसीने और धूल के जमा होने से ज्यादा गहरा दिख सकता है। ऐसे में सीधे ब्लीच करने के बजाय पहले लिक्विड डिटर्जेंट से उस हिस्से को प्री-ट्रीट करना बेहतर है। हल्के हाथ से साफ करें, जोर से रगड़ने से कपड़े के रेशे खराब हो सकते हैं।

सफेद कॉटन पर जिद्दी दाग हो तो 3% हाइड्रोजन पेरॉक्साइड वाला विकल्प

Stain Removal DB के अनुसार सफेद कॉटन जैसे वॉशेबल कपड़े पर 3% हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का इस्तेमाल कुछ मामलों में दाग हल्का करने में मदद कर सकता है। लेकिन इसे हर कपड़े पर आंख बंद करके न लगाएं। पहले कपड़े के छोटे से हिस्से पर टेस्ट करें और केयर लेबल देखें। इसे सिरका या क्लोरीन ब्लीच के साथ कभी न मिलाएं।