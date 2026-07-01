वर्तमान समय में बिना मोबाइल फोन के कल्पना कर पाना लगभग नामुमकिन है। यह हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। अब मोबाइल फोन सिर्फ बात करने या मैसेज भेजने का साधन नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मनोरंजन, पढ़ाई, ऑफिस के काम और दैनिक कामकाज का मुख्य जरिया बन चुका है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर एडाप्टर और केबल की जरूरत होती है। फोन के चार्जिंग केबल सफेद, काले, लाल और कई अन्य रंगों में आते हैं।

समय के साथ इन केबलों पर धूल, पसीना और हाथों की चिकनाई जमा होने लगती है। खासकर सफेद रंग के केबल पर गंदगी सबसे ज्यादा नजर आती है। धीरे-धीरे उस पर काली परत जम जाती है और कई बार केबल चिपचिपा भी महसूस होने लगता है। ऐसे में लोग इसे बदलना बेहतर समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से आप सफेद केबल को सुरक्षित तरीके से साफ कर सकते हैं।

चार्जर और केबल को साफ करने से पहले इन्हें पूरी तरह सॉकेट और डिवाइस से अलग कर दें। कभी भी प्लग-इन चार्जर की सफाई नहीं करनी चाहिए।

साबुन से इस तरह करें साफ

सबसे पहले सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पूरे केबल को अच्छी तरह पोंछ लें। इससे ऊपर जमी धूल और हल्की गंदगी निकल जाती है और आगे की सफाई करने में आसानी होती है। अब एक कटोरी गुनगुने पानी में थोड़ा सा लिक्विड साबुन मिलाएं। इसके बाद मुलायम कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करें और पूरे केबल को धीरे-धीरे पोंछें। इसके बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह सुखा दें। ध्यान रखें कि केबल को पानी में डुबोकर साफ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से काफी हद तक केबल की गंदगी साफ हो सकती है।

बेकिंग सोडा आ सकता है काम

अगर केबल पर जिद्दी काले दाग जम गए हैं, तो इन्हें साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब एक मुलायम कपड़े या कॉटन की मदद से दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से लगाकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दें और फिर अंत में सूखे कपड़े से साफ कर दें। इससे काफी हद तक चिपचिपा और काला दाग हट सकता है।

टूथपेस्ट से ऐसे करें सफाई

इन दोनों नुस्खों के अलावा आप टूथपेस्ट से भी चार्जर केबल की सफाई कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट केबल पर लगाकर मुलायम कपड़े या कॉटन से हल्के हाथों से रगड़ कर साफ करें। इसके बाद हल्के गीले कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सूखने दें। ध्यान रहे कि जेल वाले टूथपेस्ट के बजाए सामान्य सफेद टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। इससे काफी हद तक चार्जर केबल पर चिपकी गंदगी साफ हो सकती है।

ध्यान रखें ये बातें

केबल को पानी में पूरी तरह नहीं डूबोना है।

गंदे या गीले हाथों से केबल पकड़ने से बचना चाहिए।

केबल को साफ करने से पहले सॉकेट से पूरी तरह बाहर निकाल लें।

केबल को ज्यादा रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह खराब हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। चार्जर या केबल की सफाई करते समय हमेशा उसे बिजली और डिवाइस से पूरी तरह अलग कर लें। किसी भी प्रकार के तेज केमिकल, अत्यधिक पानी या गलत तरीके से सफाई करने पर केबल को नुकसान पहुंच सकता है।

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