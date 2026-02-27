फलों का सेवन शरीर के लिए लाभकारी होता है। लंबे समय तक चलाने के लिए लोग फलों को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। इससे न सिर्फ इनका स्वाद बिगड़ता है बल्कि, यह जल्दी खराब भी हो सकते हैं। इन्हें फ्रिज में रखने से उनकी पौष्टिकता कम हो सकती है। आइए जानते हैं किन फलों को फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए।

पपीता

पपीते को बाहर रखना चाहिए। हालांकि, अगर ये पका हुआ है तो इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।

केला

केला फ्रिज में रखने से इसका छिलका काला पड़ जाता है, जिससे ये जल्दी खराब होने लगता है। केला के लिए कमरे का तापमान उपयुक्त होता है।

आम

कच्चे आम को फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर आम पका हुआ है तो इसे फ्रिज में रखा जा सकता है।

अनानास

साबुत अनानास को हमेशा कमरे के तापमान में रखना चाहिए। फ्रिज में इसे काटने के बाद रखना चाहिए।

तरबूज

गर्मी के मौसम में लोग तरबूज का सेवन खूब करते हैं। अगर ये साबुत है तो इसे बाहर के तापमान पर रखना चाहिए। वहीं, काटने के बाद किसी कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं।

स्टोर करने का सही तरीका

फलों को धोकर नहीं रखना चाहिए। दरअसल, नमी के चलते ये जल्दी खराब हो सकते हैं। फलों को हमेशा फ्रिज के नीचे वाले ड्रॉअर (क्रिस्पर ड्रॉअर) में रखना चाहिए।

इन फलों को एक साथ न रखें

केला, सेब और आम जैसे कई फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जिसके चलते इनके पास रखे फल जल्दी पकने और खराब होने लगते हैं। इन्हें दूसरे फलों से दूर रखना चाहिए।

फल काटने के बाद अगर फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो हमेशा एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें। इससे ये जल्दी खराब नहीं होते हैं।

फ्रिज में रखने वाले फल

अंगूर

अंगूर को बिना धोए एयरटाइट डिब्बे या छेद वाले पैकेट में रखना चाहिए।

स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी

गर्मी के दिनों में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी को फ्रिज में रखना चाहिए। बाहर रखने से ये गर्मी के चलते जल्दी खराब हो जाते हैं।

अनार और सेब

अनार और सेब को भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इससे यह दो से चार हफ्ते तक फ्रेश रह सकते हैं। इसके अलावा कीवी, मौसंबी और संतरा जैसे फल फ्रिज में रखने से 2-3 हफ्ते तक चल सकते हैं।

Also Read

नाश्ते में कुछ नया ट्राई करें, यहां देखें मटर की मुलायम इडली बनाने की विधि

