कृति सेनन को हाल ही में फिल्म कॉकटेल 2 में देखा गया था, जिसमें उनकी एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस को लेकर भी काफी चर्चा हुई। इस फिल्म में उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मनेशन ने सभी लोगों का ध्यान खींचा। टोन्ड बॉडी और मजबूत कोर पाने के लिए उन्होंने अपनी फिटनेस रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंक्लाइन वॉक, हाई प्रोटीन डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल को शामिल किया। इसके अलावा उनकी एक्सरसाइज रूटीन में लेग रेज (पैर ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज) भी अहम हिस्सा थी।

फिटनेस ट्रेनर सचिता विजयवर्गीय ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि लेग रेज एक्सरसाइज को एक कोर कंट्रोलर की तरह समझ सकते हैं। यह आपके पेट की मांसपेशियों को सिखाता है कि पैर हिलाते समय भी अपनी पीठ को जमीन से पूरी तरह सटाकर कैसे रखना है। यही असली कोर स्ट्रेंथ बनाने का राज है।

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इंडियन एक्सप्रेस ने इस विषय पर फॉर्टिस अस्पताल जालंधर में ऑर्थोपेडिक्स, आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉ. नितीश कपिल से बात की। उनके अनुसार लेग रेज एक आसान एक्सरसाइज है, जो काफी फायदेमंद मानी जाती है। यह ऐब्स या पेट की मांसपेशियों के साथ-साथ हिप फ्लेक्सर्स और डीप कोर मसल्स को भी मजबूत बनाती है।

डॉ. नितीश कपिल का कहना है कि किसी बाहरी मशीन की मदद के बिना इस मूवमेंट को करने के लिए, पोस्चरल अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए एंटीरियर कोर को एक्टिव रूप से काम करना पड़ता है। यह प्रक्रिया पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट नाम का एक मैकेनिकल पोजीशन बनाती है, जहां पेल्विस थोड़ा पीछे की ओर घूमती है ताकि कमर के निचले हिस्से को फर्श पर सीधा रखा जा सके और ट्रंक स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके।

एक्सपर्ट के अनुसार ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, जो शरीर की गहरी मांसपेशियों में से एक है, शरीर के नेचुरल कॉर्सेट की तरह काम करती है और मूवमेंट के दौरान रीढ़ की हड्डी और पेल्विस को स्थिर रखने में मदद करती है। उन्होंने बताया कि कोर स्ट्रेंथ को मापने का सही तरीका लेग रेज है, जो शरीर को भार या दबाव के समय भी रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखना सिखाती है।

लेग रेज एक्सरसाइज को कैसे करें

इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करने के लिए डॉ. कपिल द्वारा दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाएं, पैरों को सीधा रखें। साथ ही हाथों को या तो साइड में रखें या सपोर्ट के लिए कूल्हों (Hips) के नीचे रखें।

अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं जिससे शरीर 90 डिग्री के कोण पर जा जाए। या फिर पीठ को मोड़े बिना पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं।

अब पैरों को ऊपर रखते हुए थोड़ी देर रुकें, फिर धीरे-धीरे पैरों को कंट्रोल के साथ नीचे की ओर लाएं। ध्यान रखें कि एड़ियां अचानक नीचे न गिरें।

कोर एक्सरसाइज करते समय बरतें सावधानी

डॉ. कपिल का कहना है कि एक आम गलती यह है कि पैरों को नीचे लाते समय कमर का निचला हिस्सा (लोअर बैक) फर्श से ऊपर उठने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके कोर ने काम करना बंद कर दिया है और हिप फ्लेक्सर्स (Hip Flexors) पूरा वजन संभालने लगी हैं। जब भी आपको महसूस हो कि आपकी पीठ मैट से ऊपर उठ रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि पैरों को वहीं रोक देना चाहिए। या आप घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे ज्यादा पैरों को नीचे करने पर सारा दबाव पेट की मांसपेशियों से हटकर सीधे कमर के निचले हिस्से पर आ जाता है। इससे असहजता और दर्द महसूस हो सकता है। अगर आपको कमर दर्द की समस्या है, तो यह एक्सरसाइज किसी ट्रेनर की देखरेख में ही करें ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी पर बेवजह दबाव न पड़े।