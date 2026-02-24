होली का पर्व पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रंगों और खुशियों का बहुत बड़ा जश्न है। इस दिन लोग एक दूसरे के गिले शिकवे दूर कर रंग लगाते हैं। ये त्योहार एकता का प्रतीक है। वैसे तो देशभर में ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है लेकिन कुछ जगहों की होली विश्व प्रसिद्ध हैं। इन जगहों पर रंगो का त्योहार मनाने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी लोग आते हैं। मथुरा से लेकर काशी और पुष्कर तक की होली विश्व प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं किन जगहों की होली विश्व प्रसिद्ध है।

1- वृंदावन

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है। इस मौके पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी पर्यटक आते हैं। यहां पर ये त्योहार हफ्तों पहले ही शुरू हो जाता है। फूलों की होली से लट्ठमार, हुरंगा और गुलाल की होली विश्व प्रसिद्ध है। अंतिम दिन गुलाल होली खेली जाती है और इस दौरान पूरा वृंदावन रंगों में डूबा नजर आता है। सड़क से लेकर मंदिर तक में होली खेली जाती है। इस दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में होली खेलने के लिए दूर-दूर से भक्त पहुंचते हैं।

2- बरसाना

मथुरा के बरसाना में लट्ठमार होली अपने अनूठे अंदाज के लिए जानी जाती है। यह परंपरा भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का प्रतीक मानी जाती है, जिसे देखने के लिए दुनियाभर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस दिन महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और वह खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इस खास होली में नंदगांव के पुरुष (हुरियारे) बरसाना आते हैं और वहां की महिलाओं पर रंग-गुलाल डालते हैं। इसके जबाव में बरसाना की महिलाएं (हुरियारिन) हंसी-मजाक में पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। पुरुष खुद को ढाल से बचाते हैं।

3- मसान की होली

जहां देश के अन्य हिस्सों में होली रंग और गुलाल से खेली जाती है, तो वहीं वाराणसी में श्मशान की चिता की भस्म से होली खेली जाती है। इसे मसान की होली कहा जाता है। मसान की होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों से जुड़ी परंपरा है, जिसका संबंध सीधे महादेव से माना जाता है। शिव जी को श्मशान का वासी और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की भस्म से होली खेली जाती है तो यह नजारा देखने लायक होता है। मसान की होली अघोरी परंपरा से जुड़े लोग खेलते हैं। इसके अलावा काशी में घाटों पर भी जमकर होली खेली जाती है। यहां होली खेलने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं।

4- शांतिनिकेतन

पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में होली बेहद ही खास अंदाज में मनाई जाती है। इसे बसंत उत्सव कहा जाता है, जो एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है। यह विश्वभारती विश्वविद्यालय में मनाई जाती है, जिसमें विद्यार्थी पीले, केसरिया और हरे रंगों के कपड़े पहनकर नाच-गाने का सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद एक दूसरे को रंग लगाकर ये त्योहार मनाते हैं।

5- पंजाब

पंजाब में होली अलग अंदाज में मनाई जाती है, जिसे होला मोहल्ला कहते हैं। खासकर आनंदपुर साहिब में इस पर्व की अधिक धूम रहती है। इस दिन सिख समुदाय के लोग पारंपरिक युद्ध कला (गटका) का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद एक दूसरे पर रंग लगाते हैं।

6- अहमदाबाद

अहमदाबाद की होली बाकी जगह से काफी अलग होती है। यहां पर इस दिन लोग दही हांडी का खेल खेलते हैं। दरअसल, होली के दिन ऊंचाई पर दही या मट्ठे से भरी हांडी लटकाई जाती है, जिसे लोग पिरामिड बनाकर फोड़ने की कोशिश करते हैं।

7- पुष्कर

राजस्थान के पुष्कर में होली तीन दिनों तक मनाई जाती है। यहां के ब्रह्मा मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में मेले जैसा माहौल रहता है। पुष्कर में कपड़ा फाड़ होली खली जाती है।

8- जयपुर

जयपुर में शाही अंदाज में होली मनाई जाती है। इस दिन हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें हाथियों को सजाया जाता है और फिर उनकी परेड होती है। यह दृष्य बेहद मनमोहक होता है जिसे देखने के लिए लोग देश-दुनिया से आते हैं।

9- गोवा

गोवा में कोंकणी परंपरा के साथ होली मनाई जाती है। इस दिन ढोल-नगाड़ों की थाप पर लोग जमकर नाचते-गाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। गोवा में काफी विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में वहां पर कई जगहों पर रेन डांस और डीजे का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लोग एक दूसरे पर जमकर रंग लगाते हैं।

Also Read

महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं वाराणसी तो जान लें मंदिर के खुलने, बंद होने और आरती का समय, यहां भी जाएं

