आज कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे लगभग हर आधुनिक क्षेत्र की नींव शून्य पर टिकी हुई है। शून्य (0) मानव इतिहास की सबसे महान बौद्धिक खोजों में से एक माना जाता है। शून्य की अवधारणा का विकास प्राचीन भारत में कई सदियों के दौरान हुआ, लेकिन शून्य के सबसे पुराने दर्ज प्रतीकों में से एक आज भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित एक प्राचीन मंदिर की दीवार पर देखा जा सकता है। इसे दुनिया का सबसे पुराना शून्य का लिखित प्रमाण माना जाता है।

कहां स्थित है जीरो मंदिर

मध्य प्रदेश में स्थित इस मंदिर का नाम चतुर्भुज है, जिसे ‘जीरो मंदिर’ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में मौजूद एक प्राचीन शिलालेख है, जिसमें गोल आकार वाले 0 (शून्य) के दुनिया के सबसे पुराने दर्ज उपयोगों में से एक माना जाने वाला प्रतीक अंकित है। जीरो मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले के परिसर में स्थित है। ग्वालियर किला भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक पहाड़ी किलों में से एक माना जाता है। 9वीं शताब्दी में बने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि, यह मंदिर अपनी धार्मिक पहचान से अधिक शून्य (0) के इतिहास से जुड़े महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है।

क्यों कहते हैं जीरो मंदिर

ग्वालियर किले के अंदर बने अन्य मंदिरों की तुलना में चतुर्भुज मंदिर का स्वरूप काफी साधारण है। लेकिन इसकी दीवार पर मौजूद एक प्राचीन शिलालेख ने गणित के इतिहास में इसे खास स्थान दिलाया है। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान यहां मौजूद लगभग 876 ईस्वी का एक पत्थर का शिलालेख है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में लिखा गया है। इसमें मंदिर को फूलों का एक बगीचा दान किए जाने का उल्लेख है। साथ ही, जमीन के माप से जुड़े कुछ अंकों का भी जिक्र मिलता है। इन्हीं अंकों में गोल आकार वाला शून्य का प्रतीक दिखाई देता है, जिसे आधुनिक शून्य (0) के सबसे पुराने उपलब्ध उदाहरणों में से एक माना जाता है।

लिखी गई हैं ये दो संख्याएं

शिलालेख में 270 और 50 जैसी संख्याएं लिखी गई हैं, जिनमें वही गोलाकार शून्य इस्तेमाल किया गया है, जैसा हम आज लिखते हैं। हालांकि, भारतीय गणितज्ञ सदियों पहले ही शून्य की अवधारणा विकसित कर चुके थे, लेकिन चतुर्भुज मंदिर का यह शिलालेख पत्थर पर उकेरे गए शून्य के सबसे पुराने सुरक्षित उदाहरणों में से एक माना जाता है। आज भी ग्वालियर किले में आने वाले पर्यटक चतुर्भुज मंदिर की दीवार पर मौजूद इस ऐतिहासिक शिलालेख को देख सकते हैं।

समय और मौसम के चलते शिलालेख के कुछ हिस्से जरूर घिस चुके हैं, लेकिन शून्य का चिन्ह अब भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह मंदिर केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहासकारों, गणित के विशेषज्ञों और भारत की वैज्ञानिक विरासत में रुचि रखने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है।

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