फ्रेंच डिश अपनी गाढ़ी और स्वादिष्ट सॉस, मक्खन से भरपूर इस्तेमाल, ताजी सामग्री और पकाने की बारीक तकनीकों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। फ्रांस के कई ऐसे व्यंजन हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। इन्हीं में से एक है फ्रांस की मशहूर डिश चिकन शासूर (Chicken Chasseur)। लेकिन इसकी एक कहानी राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। 100 साल पुरानी इस डिश को जहां लोग बड़े चाव से खाते हैं तो वहीं, राहुल गांधी को इसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।

दरअसल इन दिनों सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ काफी चर्चा में है। अपनी मां की इस किताब के विमोचन के दौरान राहुल गांधी ने एक पुराना किस्सा साझा किया। वह एक बार अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड के साथ कैंब्रिज के वर्सिटी रेस्टोरेंट में गए, जहां उन्होंने चिकन शासूर ऑर्डर किया, लेकिन खाने का अनुभव अच्छा नहीं रहा। इस किस्से को याद करते हुए वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि, “अगर आपको प्यार करना है, तो वर्सिटी रेस्टोरेंट जाइए, लेकिन वहां कभी चिकन शासूर मत खाइए।” इस ग्रीक रेस्टोरेंट का गांधी परिवार की कहानी से भी खास जुड़ाव रहा है। इसी जगह पर राहुल गांधी के माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी की पहली मुलाकात हुई थी। हालांकि, यहां के खाने का अनुभव राहुल गांधी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा और इसकी यादें उनके मन में कुछ खास नहीं रहीं। तो आखिर चिकन शासूर क्या है और इसे बनाने में किन चीजों के इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस के खानपान के इतिहास में इस डिश की शुरुआत कैसे हुई, आइए विस्तार से जानते हैं।

क्या है चिकन शासूर

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने इस बारे में इबिस बेंगलुरु होसुर रोड के हेड शेफ रवि किरण से बात की तो उन्होंने बताया, “चिकन शासूर फ्रांस की एक पारंपरिक चिकन डिश है। इसे मशरूम, टमाटर, छोटे प्याज (शलोट), लहसुन, वाइन, चिकन स्टॉक और थाइम व पार्सले जैसी चीजों को मिलाकर पकाया जाता है।” इसकी ग्रेवी चटपटी होती है। फ्रेंच भाषा में ‘शासूर’ का अर्थ शिकारी होता है। इसी वजह से इस डिश को ‘हंटर स्टाइल चिकन’ भी कहा जाता है। इसे बनाने से पहले चिकन में नमक और मसाले लगाकर सुनहरा होने तक भूना जाता है। फिर पैन में मशरूम, लहसुन और छोटे प्याज को हल्का भूनते हैं। इसके बाद वाइन, टमाटर और चिकन स्टॉक मिलाया जाता है। अंत में चिकन को दोबारा पैन में डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि वह अच्छी तरह नरम हो जाए।

इस डिश के स्वाद में हर सामग्री की अलग-अलग भूमिका होती है। शेफ रवि किरण कहते हैं, “मशरूम इसमें मिट्टी जैसी सोंधी खुशबू और स्वाद जोड़ते हैं, जबकि टमाटर हल्की मिठास और खट्टापन देते हैं। वहीं, वाइन ग्रेवी के स्वाद को और गहरा बनाती है। चिकन को भूनने के बाद पैन में जो स्वाद और रस बच जाता है, वाइन उसे भी ग्रेवी में अच्छी तरह मिलाने में मदद करती है।” थाइम इस डिश में खास तरह की जड़ी-बूटियों वाली खुशबू जोड़ता है, जबकि पार्सले इसके स्वाद में ताजगी लाता है। चिकन को धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि वह नरम और रसदार बना रहे और ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह उसमें समा जाए। इसके अलावा, सभी सामग्रियों की सही मात्रा रखना भी जरूरी होता है, ताकि किसी एक चीज का स्वाद बाकी सामग्रियों पर हावी न हो।

चिकन शासूर का इतिहास

चिकन शासूर को सबसे पहली बार किसने बनाया था या इसकी शुरुआत किस साल हुई, इसकी कोई सटीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन फ्रांस के खानपान से जुड़े पुराने दस्तावेजों में 19वीं सदी से इस डिश का जिक्र मिलता है। इसका एक शुरुआती लिखित उल्लेख 1869 में प्रकाशित बैरन ब्रिस की किताब ‘Les 366 menus du Baron Brisse’ में मिलता है। इस किताब में ‘Poulets à la chasseur’ नाम से एक रेसिपी दी गई है। हालांकि, उस समय इसे बनाने का तरीका आज की प्रचलित रेसिपी से थोड़ा अलग हुआ करता था। इसमें छोटे मुर्गों को ग्रिल करके परोसा जाता था। साथ ही मदीरा वाइन से बनी ग्रेवी दी जाती थी, जिसमें तले हुए प्याज और पके हुए हैम के टुकड़े मिलाए जाते थे। इसके बाद फ्रांस के मशहूर शेफ ऑगस्टे एस्कोफियर की 1903 में प्रकाशित किताब Le Guide Culinaire में भी इस डिश का उल्लेख मिलता है। उसमें Poulet sauté Chasseur नाम की रेसिपी बताई गई। इसे बनाने के लिए चिकन को पैन से भरपूर मशरूम के साथ, छोटे प्याज, सफेद वाइन, कॉन्यैक और टमाटर के स्वाद वाली डेमी-ग्लास सॉस के साथ पकाया जाता है। अंत में इसमें चेरविल और टैरागॉन जैसी जड़ी-बूटियां मिलाई जाती हैं।

इस पुरानी रेसिपी से पता चलता है कि समय के साथ चिकन शासूर को बनाने के तरीके और इसमें डाली जाने वाली सामग्रियों में बदलाव होते रहे हैं। हालांकि, इसका मुख्य आधार हमेशा एक जैसा रहा है। इसमें चिकन को स्वादिष्ट और खुशबूदार ग्रेवी के साथ परोसा जाता है।

कैसा होता है स्वाद

शेफ रवि करण के अनुसार, इस डिश का असली स्वाद उसकी ग्रेवी पर निर्भर करता है। इसका स्वाद हल्का सोंधा, मसालेदार और चटपटा होना चाहिए। टमाटर और वाइन की वजह से इसमें हल्का खट्टापन भी होना चाहिए। इसकी ग्रेवी न तो बहुत गाढ़ी और न ही ज्यादा भारी होनी चाहिए। “अच्छी चिकन शासूर में मांस नरम और रसदार होना चाहिए। इसकी ग्रेवी में हल्का खट्टापन और नमकीन स्वाद का सही संतुलन होना जरूरी है। ग्रेवी चिकन पर अच्छी तरह चिपकनी चाहिए। इसके अलावा मशरूम इतने नहीं पकने चाहिए कि उनका कुरकुरापन पूरी तरह खत्म हो जाए।” यही खासियत इसे फ्रांस की दूसरी चिकन डिश से अलग बनाती है।

भारतीय चिकन करी से कितना अलग है चिकन शासूर

चिकन शासूर की तुलना एक भारतीय चिकन डिश से भी की जाती है। रवि किरण इसे चिकन करी जैसा बताते हैं। उनके मुताबिक, “दोनों डिश का स्वाद भले अलग हो, लेकिन इन्हें बनाने के तरीके में कुछ समानताएं हैं। दोनों में ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए अलग-अलग सामग्रियों को एक-एक करके पकाया जाता है। इसके बाद चिकन को धीमी आंच पर पकने दिया जाता है, ताकि वह ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह सोख ले।” इसके आगे वह कहते हैं कि भारतीय चिकन करी में मसालों, प्याज और टमाटर से ग्रेवी का स्वाद तैयार होता है। चिकन शासूर में मशरूम, वाइन, चिकन स्टॉक और जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही स्वादिष्ट और पेट भरने वाली चिकन डिश हैं। इनका असली स्वाद अच्छी तरह तैयार की गई ग्रेवी से ही आता है।

किन चीजों के साथ खाते हैं चिकन शासूर

आमतौर पर चिकन शासूर को लोग मैश किए हुए आलू, मक्खन वाले चावल या भुनी हुई सब्जियों के साथ खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा, इसे कुरकुरी ब्रेड के साथ भी खाया जाता है। ब्रेड को ग्रेवी में डुबोकर खाने से इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।

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