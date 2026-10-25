शादी के बाद मनाया गया हर त्योहार बहुत ही खास महत्व रखता है। ससुराल में मनाई जाने वाली पहली दिवाली हो या पहला करवाचौथ बहुएं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं। इसकी तैयारियां महीनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। कपड़ों से लेकर गहनों तक के लिए पहले से ही शॉपिंग लिस्ट तैयार हो जाती है। हालांकि इस बार करवाचौथ में कुछ ही दिन बाकी हैं। इस खास मौके पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के साथ-साथ बड़ों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। परंपराओं के अनुसार बहू अपनी सास को सुहाग की सामग्री के साथ-साथ साड़ी, रुपये और पसंदीदा चीज गिफ्ट करती हैं। अगर आप पहली बार करवाचौथ की पूजा करने जा रही हैं, तो इस दिन को और यादगार बनाने के लिए सास को प्यारे तोहफे दे सकती हैं।

करवाचौथ पर अपनी सास को खुश करने के लिए उन्हें अच्छा और यादगार गिफ्ट दिया जा सकता है। जो हमेशा उनके साथ रहे और आपके प्यार का अहसास कराए। करवाचौथ को स्पेशल बनाने के लिए सास क्या गिफ्ट दें, इसे लेकर कंफ्यूजन है, तो यहां बताई गई चीजों से आइडिया ले सकती हैं।

फोटो फ्रेम

शादी के बाद पहला करवाचौथ यादगार बनाने के लिए सास को फोटो फ्रेम गिफ्ट कर सकती हैं। जिसमें आपकी और उनकी शादी या उसके बाद के किसी खास पल की तस्वीर हो। यह तोहफा उनको आपके प्यार और अपनेपन का अहसास करा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, तो यह गिफ्ट बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

पायल या बिछिया

अपनी सास को कुछ ऐसा देना चाहती हैं, जो उनके साथ हमेशा रहे तो पायल दी जा सकती है। चांदी की खूबसूरत पायल करवाचौथ पर देने के लिए बेहतरीन गिफ्ट साबित हो सकता है। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को बिछिया देना भी शुभ माना जाता है। इसका डिजाइन आप उनकी पसंद के अनुसार चुन सकती हैं।

श्रृंगार का सामान

करवाचौथ पर सास को श्रृंगार का सामान दिया जाता है। इसमें बिंदी, सिंदूर, महावर, बिछिया, चूड़ियां, लिपस्टिक और कई चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा आप उन्हें खुश करने के लिए मेकअप किट गिफ्ट कर सकती हैं। अगर आपकी सास वर्किंग है, तो इस तरह का गिफ्ट उनके काम आ सकता है।

कंगन

मां के लिए उनके बच्चे द्वारा दी गई छोटी से छोटी चीज मायने रखती है। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कंगन दिए जा सकते हैं। बाजार में कई तरह के डिजाइन वाले कंगन आते हैं, जिन्हें आप उनकी पसंद के अनुसार चुन सकती हैं। सास को यह तोहफा पसंद आ सकता है।

सूट या साड़ी

पहले करवाचौथ पर सास के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हैं, तो उन्हें सूट या साड़ी गिफ्ट की जा सकती है। अगर आपकी सास सूट पहनती हैं, तो उन्हें सूट गिफ्ट करें। अगर उन्हें साड़ियों का शौक है, तो सिल्क, बनारसी या जॉर्जेट साड़ी गिफ्ट की जा सकती है। यह दिखने में सुंदर लगती है और खास अवसर पर पहनने के लिए बेहतरीन विकल्प है।