सर्दियों के दौरान यूरिक एसिड बढ़ना आम बात है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जॉइंट में दर्द जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं और मरीज को तमाम परेशानी होने लगती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे व्यक्ति जिनको पहले से ही यूरिक एसिड की समस्या है, उन्हें सर्दियों के दौरान अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होती है। खासकर खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

ऐसे फूड्स से दूरी बना लें जो शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ाते हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स के बारे में बताते हैं, जिनसे सर्दियों में बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए (Foods to Avoid if You Have Gout) , क्योंकि यह आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। साथ ही दूसरी कई बीमारियों की वजह भी बनते हैं।

दही से करें परहेज: एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरिक एसिड के मरीजों को सर्दियों में दही से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, यह शरीर में दर्द और सूजन को बढ़ा सकता है।

तली-भुनी चीजें भी खतरनाक: इसी तरह यूरिक एसिड के मरीजों को सर्दियों के दौरान तली भुनी चीजों से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए, खासकर डीफ फ्राइड चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। यह न सिर्फ यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाती हैं बल्कि और तमाम बीमारियों को जन्म दे सकती हैं।

मैदे से बने फूड आइटम्स भी न खाएं: इसी तरह मैदे से बने फूड आइटम्स से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि मैदा फैट तो बढ़ाता ही है। साथ ही पेट फूलने और गैस की वजह भी बनता है। इसके अलावा ऐसे फूड आइटम से भी परहेज करना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक हो।

कैसा होना चाहिए डाइट? (Foods For Uric Acid Patients in winters) :

विटामिन सी से भरपूर: एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप यूरिक एसिड बढ़ने से परेशान हैं तो भोजन में विटामिन सी युक्त खानपान की मात्रा बढ़ा दें। संतरा, मौसमी, किवी और दूसरे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं और यूरिक एसिड की मात्रा कम करने में मददगार हैं।

अलसी के बीज फायदेमंद: इसके अलावा अलसी के बीज भी यूरिक एसिड की मात्रा को कम करते हैं। रात को एक चम्मच अलसी का बीज भिगो दें और सुबह खाली पेट इसे खाएं। इसकी स्मूदी भी बना कर ले सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक नारियल पानी भी यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने में मददगार है।

ग्रीन टी का सेवन जरूरी: यह शरीर को डिटॉक्स भी करता है। इसके अलावा सुबह नाश्ते में ग्रीन टी लेना भी फायदेमंद साबित होता है। यह भी यूरिक एसिड की मात्रा कम करने में मददगार माना जाता है।

सेब का सिरका भी फायदेमंद: एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेब का सिरका भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मददगार है। सर्दियों के दौरान एक गिलास पानी में दो-तीन चम्मच सिरका मिलाकर लें। यह भी यूरिक एसिड की मात्रा कम करेगा।

