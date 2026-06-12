भारत में चाय केवल एक ड्रिंक नहीं, बल्कि लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। सुबह की शुरुआत हो, ऑफिस का ब्रेक हो या शाम की थकान मिटानी हो, एक कप गर्म चाय हर मौके को खास बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय के साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? सही फूड कॉम्बिनेशन न सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पाचन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। वहीं कुछ खाद्य पदार्थ चाय के साथ लेने से शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के अनुसार, चाय में मौजूद टैनिन और ऑक्सलेट्स शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। इसलिए चाय के साथ कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन सावधानी से करना चाहिए। आइए जानते हैं कि चाय के साथ किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किनसे दूरी बनानी चाहिए।

चाय के साथ क्या खा सकते हैं?

1. फाइबर से भरपूर स्नैक्स

फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ चाय के साथ अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये कैफीन के अवशोषण की गति को धीमा कर सकते हैं, जिससे एसिडिटी, घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। चाय के साथ मुरमुरा चिवड़ा, भुना मखाना, साबुत अनाज के क्रैकर्स और गुड़-चना जैसे हल्के व पौष्टिक स्नैक्स खाए जा सकते हैं। ये न केवल पेट को हल्का रखते हैं, बल्कि चाय में मौजूद टैनिन के प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद करते हैं, जिससे पाचन बेहतर बना रहता है।

2. हल्के प्रोटीन वाले स्नैक्स

चाय के साथ हल्के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं और ब्लड शुगर के स्तर को भी संतुलित रखने में सहायक हो सकते हैं। उबले अंडे, भुना चना और पनीर के छोटे टुकड़े चाय के साथ अच्छे विकल्प हैं। हालांकि, अधिक तले-भुने या तेलयुक्त प्रोटीन स्नैक्स से बचना चाहिए, क्योंकि वे पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं और चाय के साथ भारी महसूस हो सकते हैं।

3. कम आयरन वाले खाद्य पदार्थ

चाय में मौजूद टैनिन शरीर में आयरन के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए चाय के साथ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर माना जाता है जिनमें आयरन की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो। सादे बिस्कुट, टोस्ट, खाखरा, इडियप्पम और हल्के चावल आधारित स्नैक्स चाय के साथ अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ हल्के होते हैं, पाचन पर ज्यादा दबाव नहीं डालते और चाय के स्वाद के साथ भी अच्छी तरह मेल खाते हैं।

4. एसिडिटी कम करने वाले खाद्य पदार्थ

अगर आप कड़क चाय पीना पसंद करते हैं, तो उसके साथ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर होता है जो पेट को शांत रखने और एसिडिटी की संभावना को कम करने में मदद करें। केला, गुड़ का छोटा टुकड़ा, मूंगफली, हल्का पोहा और खीरे का सैंडविच जैसे विकल्प चाय के साथ अच्छे माने जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ पेट पर हल्के होते हैं, लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं और चाय की तीव्रता के कारण होने वाली जलन या असहजता को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

5. पाचन में मदद करने वाले मसालेदार स्नैक्स

कुछ मसाले चाय के साथ मिलकर पाचन तंत्र को बेहतर ढंग से काम करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में अजवाइन मठरी, सौंफ युक्त स्नैक्स और अदरक वाले हल्के स्नैक्स चाय के साथ अच्छे विकल्प माने जाते हैं। इन मसालों में मौजूद प्राकृतिक गुण पाचन को बढ़ावा देते हैं और गैस, अपच तथा ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं। साथ ही, ये चाय के स्वाद को भी और अधिक संतुलित व आनंददायक बना देते हैं।

चाय के साथ क्या नहीं खाना चाहिए?

1. आयरन और प्रोटीन से भरपूर भोजन

एक्सपर्ट्स के अनुसार, चाय में मौजूद टैनिन और ऑक्सालेट्स पौधों से प्राप्त आयरन के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए दालें, राजमा, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज जैसे आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ चाय पीने से बचने की सलाह दी जाती है। बेहतर होगा कि ऐसे भोजन करने के कम से कम 1 से 2 घंटे पहले या बाद में चाय का सेवन किया जाए, ताकि शरीर इन पोषक तत्वों को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सके।

2. खट्टे फल और फ्रूट सलाद

चाय के साथ संतरा, मौसमी, नींबू, कीवी या अन्य खट्टे फलों का सेवन कुछ लोगों में एसिडिटी, पेट में जलन और पाचन संबंधी परेशानियों का कारण बन सकता है। चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन जब इन अम्लीय फलों के साथ मिलते हैं, तो संवेदनशील लोगों में असहजता बढ़ सकती है। इसलिए चाय के साथ संतरा, मौसमी, कीवी या फ्रूट सलाद जैसे खट्टे फलों से बचना बेहतर माना जाता है, खासकर यदि आपको पहले से एसिडिटी या पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं।

3. बेसन और ज्यादा तले-भुने स्नैक्स

समोसा, पकौड़े और अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ चाय के साथ भले ही बेहद लोकप्रिय हों, लेकिन ये पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। अधिक तेल और मसालों से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे पकौड़े, समोसा, कचौड़ी और बेसन से बने भारी स्नैक्स, चाय के साथ लेने पर गैस, अपच, पेट फूलना और भारीपन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए बेहतर पाचन और स्वास्थ्य के लिए चाय के साथ हल्के और कम तैलीय स्नैक्स का चयन करना अधिक उचित माना जाता है।

4. दही और डेयरी आधारित खाद्य पदार्थ

चाय के साथ दही या अन्य भारी डेयरी उत्पादों का सेवन कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्याएं, जैसे गैस, पेट फूलना या भारीपन, बढ़ा सकता है। इसके अलावा, माना जाता है कि डेयरी उत्पादों में मौजूद कुछ तत्व चाय के लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। इसलिए चाय के साथ दही, रायता और भारी क्रीम वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना बेहतर माना जाता है, खासकर यदि आपको पाचन संबंधी संवेदनशीलता या पेट की समस्याएं रहती हैं।

5. बहुत ज्यादा मसालेदार और अम्लीय भोजन

अत्यधिक मसालेदार या खट्टे भोजन के साथ चाय पीने से एसिडिटी, अपच और पेट में जलन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन जब तीखे या अधिक मसालेदार खाद्य पदार्थों के साथ मिलते हैं, तो कुछ लोगों में पाचन संबंधी असहजता पैदा कर सकते हैं। इसलिए तीखी चाट, मसालेदार स्ट्रीट फूड और अत्यधिक मिर्च वाले व्यंजनों के साथ चाय का सेवन करने से बचना बेहतर माना जाता है, खासकर यदि आपको एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं।

(डिस्कलेमर: यह लेख में दी गई जानकारी विभिन्न अध्ययनों, विशेषज्ञों की राय और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको पाचन, एसिडिटी, आयरन की कमी या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो अपने आहार में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।)

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