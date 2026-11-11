होंठों के सूखने या फटने से अगर आप भी परेशान रहते हैं और लिप बाम लगाने के बाद भी होंठों का रूखापन सही नहीं होता तो आपको कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर देखना चाहिए। इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप होंठों को फटने और रूखेपन से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। आइए जानते हैं रात में सोने से पहले होंठों पर क्या लगाना बेहतर है और किन गलतियों से बचना चाहिए।

पहले जानें आखिर सर्दियों में होंठ ज्यादा क्यों फटते हैं?

हमारे होंठों की त्वचा शरीर के दूसरे हिस्सों की त्वचा के मुकाबले ज्यादा नाजुक होती है। इसमें तेल बनाने वाली ग्रंथियां नहीं होतीं हैं। इसलिए यह नमी जल्दी खो सकती है। सर्दियों में ठंडी हवा, कम नमी और घर के अंदर की शुष्क हवा इस समस्या को बढ़ा सकती है।

फटे होंठों को सही करने के घरेलू उपाय

देसी घी

रात में सोने से पहले आप थोड़ी मात्रा में शुद्ध देसी घी उंगलियों से लेकर होंठों पर हल्की परत लगा सकते हैं। इसमें मौजूद फैट होंठों की सतह को मुलायम रखने में मदद कर सकता है।

नारियल का तेल

अगर आप भी फटे होंठों से परेशान रहते हैं तो नारियल तेल की कुछ बूंदें होंठों पर लगा सकते हैं। यह त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है।

शुद्ध पेट्रोलियम जेली

यह घरेलू नुस्खा तो नहीं, लेकिन घर में आसानी से उपलब्ध विकल्प है। रात में सोने से पहले इसकी मोटी परत लगाना फटे होंठों की नमी बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है।

शुद्ध एलोवेरा जेल

अगर घर में एलोवेरा का पौधा है, तो उसके जेल को होंठों पर लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फटे या कटे होंठों पर इससे जलन हो सकती है। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर इसका यूज न करें।

दिन में भी रखें इन बातों का ध्यान

दिन में जरूरत के अनुसार लिप बाम लगाते रहें। बाहर निकलते समय SPF 30 या इससे ज्यादा वाला लिप बाम लगाएं और बाहर रहने पर हर दो घंटे में दोबारा लगाएं। ठंडी हवा में निकलते समय स्कार्फ से होंठों को ढकें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। होंठों को सूखने पर चाटने के बजाय लिप बाम लगाएं।

फटे होंठों पर भूलकर भी न करें ये गलतियां

होंठों की पपड़ी न खींचें: सूखी त्वचा को दांतों या उंगलियों से निकालने पर दरारें और घाव बढ़ सकते हैं। बार-बार होंठ न चाटें: लार सूखने के बाद होंठों को और रूखा कर सकती है। स्क्रब न करें: फटे या कटे होंठों पर चीनी, टूथब्रश या दूसरे स्क्रब का इस्तेमाल जलन बढ़ा सकता है। तेज खुशबू वाले प्रोडक्ट से बचें: मेंथॉल, कपूर, यूकेलिप्टस और तेज फ्लेवर वाले लिप बाम संवेदनशील होंठों में जलन बढ़ा सकते हैं। जलन होने पर प्रोडक्ट बदलें: किसी भी लिप बाम से चुभन, जलन या खुजली हो तो उसे लगाना बंद कर दें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य घरेलू देखभाल और उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित है। किसी भी चीज को लगाने से जलन या एलर्जी हो तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें।