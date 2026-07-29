हॉलीवुड सिंगर और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज अकसर किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। दुनियाभर की तरह भारत में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हाल ही में उन्होंने एक कॉन्सर्ट में ऐसी बात कही, जिससे कई लोग खुद को जोड़ पाएं। उनका कहना है कि किसी पुरुष को आकर्षक बनाने के लिए महंगी घड़ी, लग्जरी कार या प्राइवेट जेट की जरूरत नहीं होती। असली आकर्षण उसकी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों में छिपा होता है। इन दिनों उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानिए जेनिफर लोपेज ने क्या कहा?

इटली के टाओरमिना में हुए डोल्से एंड गब्बाना के अल्टा मोडा कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस के दौरान जेनिफर लोपेज ने दर्शकों से कहा, लोग मुझे देखकर सोचते हैं कि मैं बहुत महंगी हूं… और मैं हूं भी। लेकिन मेरे पास अपना पैसा है। हमें किसी से कुछ खरीदवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जानते हैं कि किसी पुरुष को सच में क्या आकर्षक बनाता है? न उसकी घड़ी, न उसकी महंगी कार और न ही उसका प्राइवेट जेट, हालांकि वो भी अच्छा है। असली आकर्षण तब दिखता है, जब वह सुबह उठकर अपना बिस्तर खुद ठीक करता है या रात को जब आप थकी हों, तब आपके लिए बर्तन धो देता है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है।

छोटी-छोटी बातें रिश्ते को क्यों बनाती हैं मजबूत?

इस बारे में जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने सीएमआरआई अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. अंबरिश घोष से बात की तो उन्होंने बताया कि रिश्ते में छोटी-छोटी मदद और परवाह भरे काम साथी को हर दिन यह एहसास दिलाते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक,ऐसे छोटे काम करना आसान भी होता है और इससे यह महसूस होता है कि आपका साथी हर समय आपकी खुशी और जरूरतों का ध्यान रखता है।

सिर्फ शब्द नहीं, काम भी भरोसा बढ़ाते हैं

मनोवैज्ञानिक राशी गुरनानी बताती हैं कि रिश्ते में बार-बार किए जाने वाले छोटे-छोटे अच्छे काम सिर्फ प्यार नहीं दिखाते, बल्कि भरोसा भी मजबूत करते हैं। उन्होंने बताया कि जब कोई साथी बिना कहे आपकी पसंद-नापसंद याद रखता है या आपकी जरूरत का पहले से ध्यान रखता है, तो इससे रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन महसूस होता है। धीरे-धीरे दिमाग उस व्यक्ति को भरोसे और सुकून से जोड़ने लगता है।

क्यों ज्यादा असर करते हैं छोटे-छोटे काम?

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, हमारा दिमाग एक बार की बड़ी सरप्राइज से ज्यादा रोज होने वाले अच्छे व्यवहार को याद रखता है। ऐसी आदतें रिश्ते में भरोसा बढ़ाती हैं।

इतना ही नहीं भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करती हैं। साथ ही तनाव कम करने में मदद करती हैं। इस तरह की आदतें साथी को यह महसूस कराती हैं कि उसकी कद्र की जा रही है।

आजकल रिश्तों में क्यों है इनकी ज्यादा जरूरत?

राशी गुरनानी का कहना है कि आज के समय में रिश्ते पहले की तुलना में ज्यादा नाजुक हो गए हैं। ऐसे में महंगे तोहफों या बड़े वादों से ज्यादा जरूरी है कि दोनों साथी रोजमर्रा की जिंदगी में एक-दूसरे का साथ दें। उन्होंने बताया कि छोटी-छोटी बातें लोगों को यह महसूस कराती हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, उन्हें समझा जा रहा है और उनकी परवाह की जा रही है। यही चीज किसी रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रख सकती है।

डिस्क्लेमर- यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। हर व्यक्ति की पसंद और रिश्तों को लेकर सोच अलग हो सकती है।