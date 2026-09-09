चाय की छलनी रोजाना इस्तेमाल करने की वजह से काली-गंदी और चिपचिपी भी हो जाती है। फिर इसे कितनी भी बार पानी और साबुन से धो लें, जाली में चाय की काली परत और गंदगी फंसी रह जाती है। ऐसे में अक्सर मन में यही सवाल आता है कि आखिर इसे साफ कैसे करें? कई बार लोग छलनी साफ न होने पर उसे बदल देते हैं।

अगर आपकी चाय की छलनी भी धोने के बाद साफ नहीं हो रही है, तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से इसकी जमी गंदगी को आसानी से साफ किया जा सकता है। आइए जानते हैं चाय की छलनी साफ करने के आसान तरीके।

गर्म पानी और डिशवॉश से करें सबसे पहले साफ

छलनी पर अगर चाय की परत और चिकनाई जमी है, तो सबसे पहले यह तरीका अपनाएं। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी या छोटे बर्तन में गर्म पानी लें। फिर उसमें थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश डालें। इसके बाद छलनी को 10-15 मिनट के लिए इसमें भिगो दें। अब आपको पुराना टूथब्रश लेना है उससे जाली को धीरे-धीरे साफ करना है। फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें।

बेकिंग सोडा से हटेगी काली परत

चाय की छलनी पर अगर काली परत जम गई है, तो बेकिंग सोडा मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। फिर इसे छलनी की जाली और आसपास के हिस्से पर लगाएं। अब आपको करीब 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। फिर नरम ब्रश से जाली को साफ करना है। आखिर में पानी से अच्छी तरह धो लें।

नींबू के रस और गर्म पानी से करें सफाई

अगर छलनी में चाय की परत के साथ हल्की बदबू या दाग भी रह गए हैं, तो नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी गर्म पानी में 1-2 चम्मच नींबू का रस डालें। फिर छलनी को करीब 10 मिनट इसमें रखें। अब आपको ब्रश से जाली साफ करनी है। फिर साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें।

सफेद सिरके के घोल में भिगोएं

अगर छलनी में चाय की परत के साथ सफेद/भूरी गंदगी जमा दिख रही है तो बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी लें। फिर छलनी को इसमें 10-15 मिनट के लिए रखें। इसके बाद पुराने टूथब्रश से जाली साफ करें। फिर कई बार साफ पानी से धो लें, ताकि सिरके की गंध न रहे।

उबलते पानी में बेकिंग सोडा डालें

बहुत ज्यादा काली और पुरानी छलनी के लिए यह तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर स्टेनलेस स्टील की छलनी में। इसके लिए एक बर्तन में इतना पानी लें कि छलनी पूरी तरह डूब सके। फिर उसमें 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें। इसके बाद पानी को गर्म होने दें और छलनी को करीब 5-10 मिनट इसमें रखें।

गैस बंद करके थोड़ा ठंडा होने दें। अब ब्रश से जाली साफ करें और अच्छी तरह धो लें।