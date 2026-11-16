Loud Looking Dating Trend: सालों तक यह मान लेने कि आप एक सीरियस रिश्ते की तलाश में हैं, तो कई बार इसे डेस्परेट समझे जाने का डर मन में रहता था। डेटिंग की दुनिया में एक अनकहा नियम था कि खुद को बहुत ज्यादा कूल दिखाना है तो, सामने वाले को यह पता न चलने दें कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। लेकिन समय के साथ इस सोच में भी बदलाव आ रहा है। आजकल लोग अपनी भावनाओं को छिपाने की बजाय खुलकर बताने पर जोर देते हैं।

डेटिंग का नया ट्रेंड लाउड लुकिंग आजकल काफी प्रचलन में है। जो सिंगल लोगों को गंभीर रिश्ते (सीरियस रिलेशन) की चाहत को खुलकर जाहिर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जहां पहले सिंगल लोग अपनी भावनाओं को मन में रखते थे या फिर इशारों में संकेत दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि लाउड लुकिंग का अर्थ दो या तीन मुलाकातों के बाद रिश्ते को पक्का करना नहीं है। शुरुआत में ही अपनी इच्छाओं को जाहिर करना है और रिश्ते को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना है।

लाउड लुकिंग का बढ़ता ट्रेंड

द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख में रिलेशनशिप एक्सपर्ट और क्वाकक्वाक के फाउंडर और सीईओ रवि मित्तल द्वारा कुछ आंकड़े साझा किए गए। साल 2026 में डेटिंग ऐप इस्तेमाल करने वाले लगभग 47 प्रतिशत लोगों को कहना है कि वे किसी मैच को मिक्सड सिग्नल देने के बजाय लाउड लुकिंग को चुनना पसंद करेंगे। उनका यह कहना है कि 10 में से 7 सिंगल लोग बातचीत के पहले हफ्ते या अपने डेटिंग बायो में भी अपनी इच्छाओं को जाहिर करना पसंद करते हैं।

यह बदलाव इस बात की ओर इशारा करता है कि लोग डेटिंग को किस नजरिए से देखते हैं। अब कमिटमेंट चाहने की बात को छिपाने की जरूरत हर किसी को महसूस नहीं होती है।

रिश्ते में खुलकर बातें सामने रखना है जरूरी

सोचिए अगर आप हफ्तों तक किसी के साथ रोज मैसेज पर बात कर रहे हैं। अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं और धीरे-धीरे उनके सामने पूरी तरह खुल जाते हैं। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आप दोनों भविष्य को लेकर बिल्कुल अलग सोच रहे थे। जहां एक व्यक्ति उम्मीद कर रहा था कि यह जान-पहचान रिश्ते में बदल जाएगी, तो वहीं दूसरा व्यक्ति बस इसे कैजुअल बनाए रखने में ही खुश था। इसी इमोशनल मिसमैच को लाउड लुकिंग दूर करने का प्रयास करता है।

लाउड लुकिंग इमोशनल अटैचमेंट बढ़ने से पहले ही उस चीजों को एक दूसरे के सामने खुलकर रखने का प्रयास करता है।

द इंडियन एक्सप्रेस ने इस विषय पर अहमदाबाद के नारायणा अस्पताल में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉ. गोपाल भाटिया से बात की। उन्होंने बताया कि लोग अस्पष्ट रिश्तों की भावनात्मक कीमत को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो अनिश्चितता से घबराहट और असुरक्षा पैदा होती है और इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगता है।

बाउंडरी, अटैचमेंट स्टाइल्स और भावनात्मक भलाई के बारे में बढती जागरूकता लोगों को ज्यादा खुलकर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वहीं डेटिंग ऐप्स के जरिए कई साथी मिल सकते हैं। इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हर व्यक्ति क्या तलाश रहा है। बजाय इसके कि यह मान लिया जाए कि आपकी केमिस्ट्री का मतलब कंपैटिबिलिटी भी है।

एक दूसरे की भावनाओं को समझने का जरिए

सबसे मुख्य बदलाव रिश्ते के बीच सच्चाई है। जिसकी वजह से लोगों को सही रिलेशनशिप चुनने में मदद मिल सकती है। ताकि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। हालांकि सभी लोगों को कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए और कैजुअल डेटिंग कोई समस्या वाली बात नहीं है। दिक्कत तब होती है जब दोनों लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग-अलग हो और दोनों ही एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं।

लाउड लुकिंग का असली मतलब

लाउड लुकिंग का मतलब जल्दबाजी में रोमांस करना नहीं है बल्कि इस दिखावे को छोड़ना है कि कमिटमेंट चाहने पर शर्मिंदा होना चाहिए। आप उम्मीद रख सकते हैं, बिना किसी से हमेशा साथ रहने का वादा मांगे। बिना सामने वाले को कंट्रोल किए आप अपने इरादे के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

असली बदलाव यह नहीं है कि अचानक हर कोई रिश्ते में आना चाहता है। बल्कि बात यह है कि ज्यादा लोग अब यह बताने के लिए तैयार हैं कि वे क्या चाहते हैं। बजाय इसके कि वे सामने वाले को अंदाज लगाने के लिए छोड़ दें।