भारतीय व्यंजन मसालों के बिना अधूरे हैं। अधिकतर खाने में मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। ये अपनी खुशबू के साथ-साथ पोषण के लिए भी जानते हैं। वहीं, भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। कई ऐसे मसाले हैं, जो अब भी लोगों की पहुंच से दूर हैं। कुछ ही जगहों पर इनकी खेती होती है, जिसमें से एक अरुणाचल प्रदेश का खागी मसाला है। यहां के आदिवासी समुदाय इसे पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसकी तेज खट्टे नींबू जैसी खुशबू और जीभ पर हल्की झनझनाहट पैदा करने वाला स्वाद इसे खास बनाता है। इसका इस्तेमाल मांस की करी, चटनी और कई दूसरे स्थानीय व्यंजनों में किया जाता है। आइए जानें इस मसाले के बारे में:

खागी मसाला पश्चिमी कामेंग जिले के ग्रामीणों के लिए अब जंगलों से कमाई करने का एक जरिया बन रहा है। पश्चिमी कामेंग जिले के मंडला-फुदुंग-खेलोंग क्षेत्र में खागी का इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है। मोनपा समुदाय के लोगों के लिए इसका आर्थिक महत्व होने का साथ-साथ सांस्कृतिक महत्व भी है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर खागी का इस्तेमाल तवांग मठ को कर या भेंट के रूप में देने के लिए भी जाना जाता है। इस पुरानी परंपरा और अच्छी गुणवत्ता वाले खागी के उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में इसकी बिक्री अब तक ज्यादातर अनौपचारिक तरीके से होती थी। एक स्थानीय व्यक्ति ने इंडियन एक्सप्रेस की टीम से बातचीत में बताया कि, “अलग-अलग परिवार अरुणाचल प्रदेश और असम के विभिन्न इलाकों से आने वाले व्यापारियों से सीधे संपर्क करते थे और अक्सर खुद ही कीमत तय करते थे।” इस व्यवस्था की कुछ सीमाएं भी थीं। परिवारों को खुद खरीदार ढूंढने पड़ते थे। कई बार उन्हें बाजार तक जाना पड़ता था और सामान ले जाने का भी खर्च उठाना पड़ता था। हालांकि, सीधे बिक्री करने पर कभी-कभी ज्यादा कीमत मिल जाती थी, लेकिन इसमें काफी समय और मेहनत लगती थी।

इसके बाद मंडला-फुदुंग-खेलोंग सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र (MPKCCA) के ग्रामीण खागी को इकट्ठा करने और बेचने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए एक साथ आए। खागी, Zanthoxylum प्रजाति के पौधों से मिलने वाले मसाले का स्थानीय नाम है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों की मदद से ग्रामीणों ने एक सामूहिक व्यवस्था शुरू की। इसके तहत खागी को इकट्ठा करना, छांटना, गुणवत्ता के आधार पर अलग करना, पैक करना और बेचना शामिल है। पिछले दो फसल सत्रों में इस पहल के तहत 10 टन से अधिक खागी बेचा गया है। इससे लगभग 39 लाख रुपये का कारोबार हुआ और 200 से अधिक परिवारों को फायदा मिला।

बदलाव

फुदुंग गांव के पारंपरिक मुखिया (गांव बुराह) वांगडी के अनुसार, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि परिवारों को अब अपनी उपज बेचने के लिए खुद खरीदार नहीं ढूंढने पड़ते और न ही लंबे समय तक मसाले को जमा करके रखना पड़ता है। उन्होंने कहा, ‘सामूहिक व्यवस्था से हमारी चिंता कम हुई है, क्योंकि हमें लंबे समय तक अपनी उपज को जमा करके रखने की फिक्र किए बिना उसे बेचने का मौका मिलता है। पहले हमें अपनी उपज बेचने के लिए अलग-अलग बाजारों में जाना पड़ता था। WWF-India के अनुसार, खागी की बिक्री से मिलने वाली कुल रकम का लगभग 95 प्रतिशत सीधे परिवारों को दिया जाता है। वहीं, करीब 5 प्रतिशत रकम सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र की प्रबंधन समिति के पास रहती है। इस पैसे का इस्तेमाल खागी को इकट्ठा करने, रखने, छांटने, पैक करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है।

पारंपरिक संसाधन को बचाने की कोशिश

ग्रामीणों के लिए खागी सिर्फ बेचने वाला मसाला नहीं है। इसकी उपलब्धता इस बात पर भी निर्भर करती है कि गांव के लोग इसके पेड़ों की देखभाल कैसे करते हैं और उनसे फल कैसे इकट्ठा करते हैं। पर्यावरणविद् जस्मिन सिंह अरोड़ा, जिन्हें ‘भारत के गुटलीमैंन’ के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं, “खागी प्रकृति के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे लोगों को पेड़ों को बचाने की वजह मिलती है। जब परिवार खागी के फल सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करके कमाई करते हैं, तो वे जंगलों की रक्षा भी करते हैं। इससे लाल पांडा जैसे जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित और स्वस्थ रहता है।”

कैसे होती है खेती

कई परिवार घरों के आगे-पीछे, खेतों की मेड़ों, जमीन की सीमाओं और बाड़ के पास खागी के पेड़ लगाते हैं। इनमें से कुछ पुराने पेड़ों की उम्र करीब 18 से 20 साल बताई जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले ग्रामीण आसपास के जंगलों से खागी के फल इकट्ठा करते थे। बाद में उन्होंने खेतों के पास भी इसके पेड़ लगाना और पहले से लगे पेड़ों को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। इसकी कटाई ऐसे तरीकों से होती है, कि पेड़ों को नुकसान न पहुंचे। मंडला-फुदुंग के प्रमुख गांव बुराह पेम चोइजाम का कहना है, “हम आमतौर पर अगस्त से सितंबर के बीच पके हुए बीज इकट्ठा करते हैं। गांव में एक नियम भी है कि कोई भी व्यक्ति खागी के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।”

पेड़ों पर चढ़ने के बजाय फल इकट्ठा करने वाले लोग ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लकड़ी या अन्य सामग्री से बने अस्थायी ऊंचे मंचों का इस्तेमाल करते हैं। चोइजाम के अनुसार, इससे पेड़ों की शाखाओं तक पहुंचना आसान होता है और उन पर वजन पड़ने से शाखाएं टूटने का खतरा भी कम हो जाता है।

खागी की कमाई गांव के काम कैसे आ रही

खागी की सामूहिक बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल गांव की एक सामुदायिक सुविधा बनाने में भी किया गया है। पिछले साल की कमाई के एक हिस्से से गांव के मठ में कंक्रीट का एक चबूतरा और हाथ धोने के लिए एक बेसिन बनाया गया। गांव में त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान इस सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है। इन मौकों पर स्वयंसेवक खाना बनाने, साफ-सफाई करने और दूसरे कामों में मदद करते हैं। इससे शारीरिक मेहनत वाले कुछ काम आसान हो गए हैं। खासकर उन महिलाओं को राहत मिली है, जो इन जिम्मेदारियों को निभाती हैं। ग्रामीण अपने पारंपरिक संसाधन के महत्व को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। उन्होंने कहा, “हमारे गांवों के लोगों को खागी का महत्व समझ में आ गया है। अब हम अपनी उपज गांव में ही बेच सकते हैं और हर परिवार को बिना किसी भेदभाव के एक समान कीमत मिलती है।”

चुनौतियां

खागी को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं:

ग्रामीणों को हर साल फसल सत्र में खरीदारों के साथ कीमत तय करनी पड़ती है।

समुदाय के लोगों को सामूहिक रूप से बिक्री जारी रखने के लिए मनाने में भी समय लगता है।

खागी की मांग बढ़ने से जंगलों में इसके प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है।

पर्यावरणविद जस्मित सिंह अरोड़ा ने आगाह किया कि जरूरत से ज्यादा फल इकट्ठा करने से पौधों को नुकसान हो सकता है और उनकी दोबारा बढ़ने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। “अगर बहुत ज्यादा लोग खादी खरीदना चाहेंगे, तो फल इकट्ठा करने वाले जरूरत से ज्यादा फल तोड़ सकते हैं। इससे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है और उनके दोबारा उगने की प्रक्रिया रुक सकती है। अगर हम सावधानी नहीं बरतते, तो जंगल खाली हो सकते हैं। प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें सीमित मात्रा में ही फल इकट्ठा करने चाहिए।”

इसके आगे वह सुझाव देते हैं कि खागी इकट्ठा करने की सीमा तय करने में समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। इसके साथ ही, जंगली पेड़ों पर दबाव कम करने के लिए इसकी खेती को बढ़ावा देना, जरूरत के अनुसार कुछ समय के लिए फल इकट्ठा करने पर रोक लगाना और वैज्ञानिक तरीके से लगातार निगरानी करना भी जरूरी है। बाजार में उचित और स्थिर कीमत मिलने की व्यवस्था से भी यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि खागी की बढ़ती मांग के कारण जंगलों से जरूरत से ज्यादा फल इकट्ठा न किए जाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।

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