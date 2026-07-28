Gen Z वह पीढ़ी है जिसने काम करने से लेकर रिश्तों तक कई नए ट्रेंड सेट किए हैं। यह वह पीढ़ी है जो अपने मन मुताबिक काम करना ज्यादा पसंद करती है। हमेशा नई चीजें सीखने की लालसा रहती है। अब Gen Z काम करने का भी नया ट्रेंड सेट कर रही है। दफ्तर के कल्चर के बारे में बात करें तो, हम अक्सर सुनते हैं कि कई लोग सालों तक ऑफिस में देर तक रुक कर काम करते, काम के बाद भी ईमेल या फोन पर उपलब्ध रहते हैं। अपनी तय जिम्मेदारियों से बढ़कर काम करते हैं। अब तक की पीढ़ी के अधिकतर लोग इसी तरह का करते हुए आए हैं। इसे मेहनती और समर्पित कर्मचारी की पहचान माना जाता है।

काम करने का नया ट्रेंड

लेकिन अब यह सोच बदली नजर आ रही है। Gen Z के युवा प्रोफेशनल्स काम और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन चाहते हैं। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से भी काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया 2026’ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव को एफर्ट रिसेशन कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब कर्मचारी अपनी तय जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर अतिरिक्त काम करने में पहले जैसी रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे में शामिल 380 भारतीय कंपनियों में से 240 (करीब 63%) ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त प्रयास में कमी आई है। औसतन इसमें 5% की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, डिस्क्रेशनरी एफर्ट का मतलब है बिना कहे देर तक काम करना, अपनी जिम्मेदारियों से बाहर जाकर किसी समस्या का समाधान करना या स्वेच्छा से अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाना। यानी केवल अपना काम पूरा करने और उससे बढ़कर योगदान देने के बीच का अंतर।

क्या कहता है रिपोर्ट

रिपोर्ट में बताया गया है कि, अब Gen Z भारत की कुल वर्कफोर्स का 26% हिस्सा बन चुकी है, जो 2023 के मुकाबले लगभग दोगुना है। यह पीढ़ी लंबे समय तक काम करने या हर समय उपलब्ध रहने की बजाय काम में फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन), नई चीजें सीखने के अवसर, करियर में आगे बढ़ने का मौका, सार्थक काम और मानसिक स्वास्थ्य को ज्यादा महत्व दे रही है। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्रोडक्टिवीटी को देखने का तरीका बदल रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अलग-अलग उद्योगों पर इसका असर अलग तरह से दिख रहा है। इससे सबसे अधिक प्रभावित रिटेल सेक्टर रहा, जहां 88% कंपनियों ने कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रयास में कमी दर्ज की। इसके बाद आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज (77%) तथा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट (71%) पर रहा। वहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे बेहतर स्थित में रहा, जहां केवल 44% कंपनियों ने ऐसी गिरावट की बात कही।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जब कर्मचारियों को लगता है कि उनके बॉस वास्तव में उनकी परवाह करते हैं, तो 99% कर्मचारी अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता, तो यह आंकड़ा घटकर 29% रह जाता है। इसी तरह, प्रेरणादायक नेतृत्व होने पर 98% कर्मचारी अतिरिक्त योगदान देते हैं, जबकि प्रेरणा की कमी होने पर यह संख्या सिर्फ 32% रह जाती है। इन आंकड़ों के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या एफर्ट रिसेशन कर्मचारियों की घटती कार्यनिष्ठा (वर्क एथिक) का संकेत है या फिर यह कामकाज को लेकर बदलती और ज्यादा संतुलित सोच को दर्शाता है? इस सवाल पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक विशेषज्ञ से बात की।

क्या बदल रही है काम करने की सोच

‘द कल्चर थिंग की ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट’ गुरलीन बरुआह का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्क एथिक को कैसे परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार, अगर वर्क एथिक का मतलब देर तक ऑफिस में रुकना, हमेशा व्यस्त दिखना और हर काम के लिए तुरंत हां कहना है, तो यह सोच जरूर बदल रही है। लेकिन अगर इसका मतलब बेहतर तरीके से सोचना, समस्याओं का समाधान करना, टीम के साथ अच्छा सहयोग करना और बेहतर परिणाम देना है, तो कार्यनिष्ठा में कोई कमी नहीं आई है।

इसके आगे वह कहती हैं कि खासकर Gen Z अब सिर्फ दिखाने के लिए व्यस्त रहने में विश्वास नहीं रखती। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत का कोई उद्देश्य हो और उसका असर दिखाई दे। तकनीक ने भी काम करने का तरीका बदल दिया है। अब कई युवा मानते हैं कि हमें हमारे काम के घंटों से नहीं, बल्कि हमारे काम के परिणामों और योगदान से आंका जाना चाहिए। यानी प्रतिबद्धता खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसे दिखाने का तरीका बदल गया है।

अधिक मेहनत कब करते हैं कर्मचारी

बरुआह का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हैं। एआई ने खासकर शुरुआती स्तर पर नौकरियों का स्वरूप बदल दिया है। अब उत्पादकता केवल ज्यादा घंटे काम करने से नहीं, बल्कि बेहतर सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता और तकनीक के सही इस्तेमाल से तय होती है। इसके अलावा, वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क मॉडल ने काम और निजी जीवन की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। इसलिए लोग अब अपने समय और ऊर्जा को लेकर ज्यादा सजग हो गए हैं।

इसके आगे वह बताती हैं कि बर्नआउट और मेंटल हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता ने भी कर्मचारियों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या लगातार जरूरत से ज्यादा काम करना सही है। आज भी लोग अतिरिक्त मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वे यह जानना चाहते हैं कि उनकी अतिरिक्त मेहनत का उद्देश्य क्या है। आज के समय में उद्देश्य, भरोसा, सार्थक काम और सम्मान महसूस होना, लंबे समय तक काम करने की अपेक्षा कहीं ज्यादा बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं।

बिना बर्नआउट के बेहतर प्रदर्शन कैसे संभव है

एक स्वस्थ कार्यस्थल केवल बड़ी-बड़ी बातें करने से नहीं बनता, बल्कि नेताओं यानी मैनेजर और बॉस के रोजमर्रा के व्यवहार से बनता है। कर्मचारी इस बात पर ध्यान देते हैं कि किस चीज की सराहना की जाती है और किसे महत्व दिया जाता है। अगर बॉस कर्मचारियों के बेहतर परिणाम, टीमवर्क और काम की गुणवत्ता को पहचानते हैं, साथ ही मैनेजरों को कोचिंग, भावनात्मक समझ, रचनात्मक फीडबैक और भरोसा बनाने जैसी क्षमताओं में मजबूत करते हैं, तो ऐसा माहौल बनता है जहां कर्मचारी बिना जरूरत से ज्यादा काम किए भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों सले प्राप्त जानकारी पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरुकता के उद्देश्य से है। किसी भी पेशेवर, करियर या स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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